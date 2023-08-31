Оригинальная и вкусная закуска: запеченные шарики из баклажанов

Это простейшее блюдо из недорогих продуктов.

Легкие и аппетитные запеченные шарики из баклажанов готовятся невероятно просто, а их пикантный вкус вас удивит.

Их можно подавать в качестве вкусного вегетарианского основного блюда или закуски, как советуют на сайте Cucchiaio.

Запеченные шарики из баклажанов получаются мягкими и вкусными и обладают несомненным преимуществом: они не такие жирные, как приготовленные в масле на сковороде. Приготовленные из нескольких простых ингредиентов и без мяса, они идеально подходят в качестве вегетарианского второго блюда, а также как вкусная закуска.

Шарики из запеченных баклажанов

Ингредиенты:

600 г баклажанов

100/120 г панировочных сухарей + еще для панировки;

1 яйцо;

1 пучок петрушки;

1 зубчик чеснока;

мускатный орех;

оливковое масло, соль, перец.

Чтобы приготовить запеченные шарики из баклажанов, вымойте и высушите баклажаны. Удалите ножки и положите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте их в разогретой до 200 градусов духовке 1 час. Дайте им остыть, снимите кожицу и отожмите лишнюю жидкость. Нарежьте мякоть помельче и смешайте с яйцом, сухарями, чесноком и рубленой петрушкой.

Приправьте солью и перцем по вкусу и добавьте мускатный орех. Смешайте ингредиенты, пока не получите однородную смесь, а затем сформируйте руками множество маленьких шариков.

Выложите их на тарелку с панировочными сухарями и покатайте, чтобы сухари их равномерно покрыли со всех сторон.

Переложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Сбрызните маслом и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Подавайте запеченные шарики из баклажанов горячими или теплыми.

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