Оригинальная и вкусная закуска: запеченные шарики из баклажанов

Это простейшее блюдо из недорогих продуктов.
Легкие и аппетитные запеченные шарики из баклажанов готовятся невероятно просто, а их пикантный вкус вас удивит.
Их можно подавать в качестве вкусного вегетарианского основного блюда или закуски, как советуют на сайте Cucchiaio.
Запеченные шарики из баклажанов получаются мягкими и вкусными и обладают несомненным преимуществом: они не такие жирные, как приготовленные в масле на сковороде. Приготовленные из нескольких простых ингредиентов и без мяса, они идеально подходят в качестве вегетарианского второго блюда, а также как вкусная закуска.
Шарики из запеченных баклажанов
Ингредиенты:
- 600 г баклажанов
- 100/120 г панировочных сухарей + еще для панировки;
- 1 яйцо;
- 1 пучок петрушки;
- 1 зубчик чеснока;
- мускатный орех;
- оливковое масло, соль, перец.
Чтобы приготовить запеченные шарики из баклажанов, вымойте и высушите баклажаны. Удалите ножки и положите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте их в разогретой до 200 градусов духовке 1 час. Дайте им остыть, снимите кожицу и отожмите лишнюю жидкость. Нарежьте мякоть помельче и смешайте с яйцом, сухарями, чесноком и рубленой петрушкой.
Приправьте солью и перцем по вкусу и добавьте мускатный орех. Смешайте ингредиенты, пока не получите однородную смесь, а затем сформируйте руками множество маленьких шариков.
Выложите их на тарелку с панировочными сухарями и покатайте, чтобы сухари их равномерно покрыли со всех сторон.
Переложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Сбрызните маслом и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Подавайте запеченные шарики из баклажанов горячими или теплыми.
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