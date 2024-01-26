Описание приготовления:

Приготовить салат из помидоров и огурцов со сметаной можно практически к любому гарниру или мясному блюду, а кому-то такой салат заменит и ужин. Лёгкий, ароматный и необыкновенно вкусный, а на приготовление уходят считанные минуты. Пожалуй, один из лучших классических рецептов салатов на скорую руку. Изюминкой конечно является сок, который образуется в результаты смешивания овощей и сметаны, благодаря чему огурцы и помидоры приобретают неповторимый вкус. Данный салат очень полезен сам по себе, обязательно включайте его в повседневное меню.

Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Овощи / Огурец / Помидор Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Огурец 200 Грамм

Помидоpы 200 Грамм

Сметанa 2 Ст. ложки

Зелень По вкусу (любая в наличии)

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

15 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из помидоров и огурцов со сметаной»

Подготовьте все ингредиенты. Зелень можете взять любую по вкусу. У меня укроп, петрушка, лук и листья салата.

Огурцы промойте, срежьте кончики и нарежьте полукольцами или кружочками, как вам больше нравится.

Добавьте нарезанные дольками помидоры. Если у вас небольшие помидорки, то достаточно разрезать их на 2-4 части.

Добавьте к овощам измельчённую свежую зелень. Зелень можете взять любую по вкусу, ориентируйтесь на свои предпочтения.

Заправьте салат сметаной, посолите и поперчите, после чего тщательно перемешайте.

Салат из помидоров и огурцов готов. Сразу же подавайте его к столу.

Приятного аппетита!

Совет от повара:

Сметану можно заменить на натуральный йогурт, получится ещё полезнее.