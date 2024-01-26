Описание приготовления:
Приготовить салат из помидоров и огурцов со сметаной можно практически к любому гарниру или мясному блюду, а кому-то такой салат заменит и ужин. Лёгкий, ароматный и необыкновенно вкусный, а на приготовление уходят считанные минуты. Пожалуй, один из лучших классических рецептов салатов на скорую руку. Изюминкой конечно является сок, который образуется в результаты смешивания овощей и сметаны, благодаря чему огурцы и помидоры приобретают неповторимый вкус. Данный салат очень полезен сам по себе, обязательно включайте его в повседневное меню.
Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Овощи / Огурец / Помидор Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Огурец 200 Грамм
- Помидоpы 200 Грамм
- Сметанa 2 Ст. ложки
- Зелень По вкусу (любая в наличии)
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
15 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из помидоров и огурцов со сметаной»
Подготовьте все ингредиенты. Зелень можете взять любую по вкусу. У меня укроп, петрушка, лук и листья салата.
Огурцы промойте, срежьте кончики и нарежьте полукольцами или кружочками, как вам больше нравится.
Добавьте нарезанные дольками помидоры. Если у вас небольшие помидорки, то достаточно разрезать их на 2-4 части.
Добавьте к овощам измельчённую свежую зелень. Зелень можете взять любую по вкусу, ориентируйтесь на свои предпочтения.
Заправьте салат сметаной, посолите и поперчите, после чего тщательно перемешайте.
Салат из помидоров и огурцов готов. Сразу же подавайте его к столу.
Приятного аппетита!
Совет от повара:
Сметану можно заменить на натуральный йогурт, получится ещё полезнее.