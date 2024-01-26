Беру фарш и картофель. Свекровь поделилась вкусным рецептом из 90-х, мужу теперь готовлю только так

Тефтели любит множество людей, так как это отличный аналог котлет. В последнее время ажиотаж на котлеты сильно вырос. Многим приелись обычные котлеты, что стало поводом для поиска доступной альтернативы. Тефтели вполне подходят по всем параметрам для замены котлет. Готовятся они также из фарша, имеют почти одинаковый состав. Но, тефтели могут быть разнообразными. Есть фрикадельки, митболы и прочие вариации в разных странах. Отличает все вариации размер и ингредиенты, входящие в блюдо.

Расскажем рецепт приготовления обычных тефтель с подливой.

Ингредиенты для тефтель:

Картофель — 2 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Лук — 1 шт.;

Фарш мясной — 500 г;

Масло растительное -70 мл;

Соль — 1,5 ч.л.;

Паприка — 1 ч.л.;

Кориандр — ½ ч.л.;

Черный перец — щепотка;

Томатный соус — 2 ст.л.;

Сметана — 2 ст.л.;

Вода — 300 мл.

Приготовление тефтель:

Очищенный картофель натираем вместе с морковью на мелкой терке и оставляем на 10 минут. Отжимаем смесь овощей от лишней жидкости и перекладываем к фаршу.

В миску с фаршем выливаем растительное масло, высыпаем соль, паприку, кориандр, черный перец.

После смешения компонентов, формируем овальные тефтели.

Нарезаем мелко лук и обжариваем в сковороде на растительном масле пару минут. Выкладываем на лук тефтели и обжариваем каждую с обеих сторон по 2 минуты.

Смешиваем томатный соус со сметаной, вливаем воду. Выливаем соус к тефтелям, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 20 минут.

Подавать тефтели можно с разными гарнирами.

Отлично для тефтель с подливой подходит рис.