Пирожки на постном тесте, как в советской столовой. Бабушкин рецепт: без молока и яиц

Сколько существует в мире рецептов пирогов? На самом деле сказать точное количество невозможно, так как человечество не знает всех рецептов. Дело в том, что какие-то из способов приготовления пирогов уже не актуальны, какие-то находятся в строгом секрете определенных общин или пекарей. Мы можем знать лишь распространенные и уникальные способы готовки пирожков.

Например, узнаваемый рецепт Осетинского пирога, мясного пирога, хачапури, беляшей и чебуреков.

В азиатских странах пирожки готовят из рисовой муки, в начинку добавляют как соевый соус, так и протухшие бобы. В Финляндии есть пирожки с протухшей сельдью.

Создадим привычный и понятный нам пирожок из мяса на основе постного теста.

Ингредиенты теста для мясных пирожков:

теплая вода — 500 мл;

сухие дрожжи — 11 г;

сахар — 2 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

мука — кг.

Ингредиенты для начинки:

говядина — 0,5 кг;

лук — шт.;

растительное масло — 4 ст. л.;

черный молотый перец — 0,5 ч. л.;

сухой чеснок — 0,5 ч. л.;

соль — 1 ч. л.

Приготовление мясных пирожков:

В теплую воду высыпаем дрожжи, соль и сахарный песок, перемешиваем. Вливаем в дрожжевую воду растительное масло, просеиваем муку. Замешиваем ложкой тесто, муку добавляем постепенно.

Руками замешиваем эластичное и слегка липкое тесто. Оставляем тесто отдыхать в тепле под пищевой пленкой.

Пропускаем через мясорубку говядину, нарезаем мелким кубиком репчатый лук. В сковороде на растительном масле обжариваем лук.

К золотистому луку выкладываем в сковороду фарш, обжариваем, разбиваем все комочки. Спустя 15 минут готовки, в фарш высыпаем соль, черный молотый перец, сухой чеснок, перемешиваем.

Обминаем заново тесто и оставляем еще на 40 минут в тепле.

Далее обминаем тесто на поверхности, смазанной растительным маслом. Делим тесто на колобки по 80 грамм.

Руками формируем из колобков небольшие лепешки, куда выкладываем начинку. Запечатываем фарш внутри пирожков, слегка удлиняем и сплющиваем их.

В сковороде разогреваем 500 мл растительного масла, опускаем в него пирожки швами вниз.

Обжариваем пирожки со всех сторон до золотистого цвета.

Обратите внимание, пирожки должны плавать в масле и не касаться дна.

Приготовленные пирожки выкладываем на тарелку с бумажным полотенцем. Так полотенце впитает лишний жир с пирожков.