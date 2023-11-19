Пирожки на постном тесте, как в советской столовой. Бабушкин рецепт: без молока и яиц

Сколько существует в мире рецептов пирогов? На самом деле сказать точное количество невозможно, так как человечество не знает всех рецептов. Дело в том, что какие-то из способов приготовления пирогов уже не актуальны, какие-то находятся в строгом секрете определенных общин или пекарей. Мы можем знать лишь распространенные и уникальные способы готовки пирожков.
Например, узнаваемый рецепт Осетинского пирога, мясного пирога, хачапури, беляшей и чебуреков.
В азиатских странах пирожки готовят из рисовой муки, в начинку добавляют как соевый соус, так и протухшие бобы. В Финляндии есть пирожки с протухшей сельдью.
Создадим привычный и понятный нам пирожок из мяса на основе постного теста.
Ингредиенты теста для мясных пирожков:
- теплая вода — 500 мл;
- сухие дрожжи — 11 г;
- сахар — 2 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- мука — кг.
Ингредиенты для начинки:
- говядина — 0,5 кг;
- лук — шт.;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
- сухой чеснок — 0,5 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.
Приготовление мясных пирожков:
В теплую воду высыпаем дрожжи, соль и сахарный песок, перемешиваем. Вливаем в дрожжевую воду растительное масло, просеиваем муку. Замешиваем ложкой тесто, муку добавляем постепенно.
Руками замешиваем эластичное и слегка липкое тесто. Оставляем тесто отдыхать в тепле под пищевой пленкой.
Пропускаем через мясорубку говядину, нарезаем мелким кубиком репчатый лук. В сковороде на растительном масле обжариваем лук.
К золотистому луку выкладываем в сковороду фарш, обжариваем, разбиваем все комочки. Спустя 15 минут готовки, в фарш высыпаем соль, черный молотый перец, сухой чеснок, перемешиваем.
Обминаем заново тесто и оставляем еще на 40 минут в тепле.
Далее обминаем тесто на поверхности, смазанной растительным маслом. Делим тесто на колобки по 80 грамм.
Руками формируем из колобков небольшие лепешки, куда выкладываем начинку. Запечатываем фарш внутри пирожков, слегка удлиняем и сплющиваем их.
В сковороде разогреваем 500 мл растительного масла, опускаем в него пирожки швами вниз.
Обжариваем пирожки со всех сторон до золотистого цвета.
Обратите внимание, пирожки должны плавать в масле и не касаться дна.
Приготовленные пирожки выкладываем на тарелку с бумажным полотенцем. Так полотенце впитает лишний жир с пирожков.