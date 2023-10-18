Рецепт: Торт с бананом и нектарином — Домашний торт в духовке

Ингредиенты:

бананы — 2;

мука — 250;

сыр творожный — 300;

шоколад молочный — 50;

молоко 3-4 % — 50;

яйца куриные — 6;

масло сливочное — 100;

сахар мелкокристалический — 250;

нектарины — 2

Способ приготовления:

. В миске взбиваем Сахар и яйца. Далее добавляем муку и опять взбиваем. Тесто выливаем на противень и в духовку на 15-20 минут при 170гр. Делаем смесь для торта: смешиваем сыр и масло. Достаем коржи и делаем нужную форму. Нарезаем фрукты. Перем корж, на него чуть выливаем молоко для пропитки. Далее по кроям делаем бортик из крема и в середину выкладываем фрукты. Далее так делаем пока не закончится все. Оставляем крем чтобы выравнять торт. На водяной бане топим шоколад и им пишем что-нибудь на торте. Все готово, даем ему постоять 3-4 часа минимум. Настоявщийся торт намного вкуснее, чем пробовать его сказу. В холодильнике крем застынет и приобретет новый вкус

Время приготовления: 4 ч. Примерная стоимость порции: 400 руб.