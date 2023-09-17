Пить, чтобы жить: врачи установили связь между недостатком воды и тромбами

Недостаток питьевой воды может вызвать сгущение крови и нарушение работы ЖКТ, почек и желчного пузыря, об этом предупредила диетолог Елена Соломатина. Ее мнением поделилось издание «Москва 24».

У крови должна быть определенная степень вязкости. Если в организме наблюдается недостаток воды, то кровь сгущается — на фоне этого возрастает риск тромбообразования. Сердцу и сосудам сложнее проталкивать густую кровь, поэтому система работает с двойным усердием, почти на износ.

Также диетолог отметила, что без воды возникают сбои в работе ЖКТ. Желудок не может нормально производить сок и ферменты для переваривания пищи, повышается плотность желчи и образуются желчные камни. Также камни могут появиться в мочевом пузыре и в почках.

По словам Соломатиной, каждый день человеку нужно выпивать свою норму воды. Рассчитать ее можно по формуле: 30 мл жидкости на килограмм веса.

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