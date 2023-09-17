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Французский яблочный пирог: много яблок и мало теста. Изумительно вкусный и нежный

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Французский яблочный пирог: много яблок и мало теста. Изумительно вкусный и нежный

Про яблочные пироги ходит довольно много различных мифов и легенд. Например, во Франции есть история о любви, завязанная на яблочных пирогах. Один повар любил женщину, которая каждый день приходила в его ресторан. Мужчине захотелось впечатлить даму, чтобы влюбить в себя. По этой причине он решил приготовить самый вкусный яблочный пирог во всей Франции.

К сожалению, дама не любила яблоки, поэтому отвергла повара и его выпечку. Но, так родился рецепт одного из самых ароматных и вкусных яблочных пирогов.

Ингредиенты для яблочного пирога:

  • Яблоки — кг;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Соль — щепотка;
  • Сахар — 50 г;
  • Ванильный сахар — 10 г;
  • Мука — 70 г;
  • Цедра лимона;
  • Молоко — 100 мл.

Приготовление яблочного пирога:

В миску разбиваем яйца, солим, высыпаем классический и ванильный сахар, взбиваем венчиком. Просеиваем в смесь муку, добавляем цедру лимона.

Вливаем в смесь молоко, перемешиваем ингредиенты. Яблоки очищаем от кожуры и удаляем сердцевину. Нарезаем яблоки на небольшие дольки и отправляем сразу в тесто. Так мы избежим потемнения яблок.

Смешиваем яблоки с тестом.

Французский яблочный пирог: много яблок и мало теста. Изумительно вкусный и нежный

В форму для выпечки выкладываем пергамент, смазываем дно и стенки сливочным маслом. Слегка посыпаем масло на стенках и дне мукой — создаем французскую рубашку.

Кладем тесто с яблоками в форму, выравниваем по поверхности и утрамбовываем лопаткой.

Французский яблочный пирог: много яблок и мало теста. Изумительно вкусный и нежный

Важно все тесто вылить в форму к яблокам, не оставлять в миске.

Выпекаем пирог при 180 градусах 40-50 минут. После приготовления пирог остужаем хотя бы полчаса.

Французский яблочный пирог: много яблок и мало теста. Изумительно вкусный и нежный

Французский яблочный пирог: много яблок и мало теста. Изумительно вкусный и нежный

Желательно убрать пирог в холодильник на ночь, но можно не ждать так долго. Мы имеем невероятно яблочный пышный пирог, который должен понравиться всей семье.

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