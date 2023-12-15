Пляцек с маковой начинкой: рецепт без крема

Далеко не все берутся за приготовление праздничного пляцека. Зачастую этот десерт состоит из большого количества компонентов (нескольких видов кремов и теста, пропитки для бисквита, разнообразной начинки). Думая о том, какой объем работы предстоит выполнить, многие сразу же отказываются от данной затеи. Но чешский пляцек с маковой начинкой докажет, что приготовление такой выпечки может быть не чересчур трудоемким.

Даже крем не придется делать, чтобы побаловать себя этим вкуснейшим десертом. Если быть честными, то такой слой и не нужен. Ведь создается впечатление, что этот пляцек состоит из сплошной начинки.

Как приготовить нежный пляцек с маковой начинкой

Небольшой совет. Если вы хотите, чтобы начинка такого десерта была еще более нежной, используйте погружной блендер. Пробейте с его помощью мак до однородной консистенции. Тогда выпечка выйдет еще лучше!

Ингредиенты

Пшеничная мука400 г Яйцо6 шт. Сахар320 г Сливочное масло350 г Разрыхлитель1 ч. л. Сметана2 ст. л. Мак500 г Яблоко300 г Грецкие орехи150 г Манка4 ст. л. Крахмал2 ст. л. Какао-порошок1 ст. л. Молочный шоколад120 г

Приготовление

Всыпаем в кастрюлю молотый мак. Заливаем его кипящей водой. Держим мак на плите, постоянно помешивая, до полного испарения жидкости. Затем снимаем кастрюлю с плиты.Готовим тесто. Всыпаем в глубокую емкость пшеничную муку и разрыхлитель. Добавляем 250 г сливочного масла. Перетираем всё до состояния однородной крошки.Берем яйца, отделяем белки от желтков. В небольшой миске соединяем 4 желтка со 100 г сахара. Добавляем сметану. Взбиваем ингредиенты до однородности при помощи вилки или венчика.Вливаем яичную смесь к готовой крошке. Замешиваем однородное тесто. Заматываем его в пищевую пленку. Отправляем тесто на 30–40 минут в холодильник. Готовим начинку. В большой емкости взбиваем 100 г размягченного сливочного масла с 220 г сахара до пышной массы. Добавляем оставшиеся желтки. Взбиваем всё миксером до однородности.Очищаем яблоки от кожуры. Удаляем сердцевину. Натираем фрукт на терке. Добавляем яблоки к остывшему маку. Всыпаем манную крупу, какао и крахмал. Перемешиваем все ингредиенты до однородности.Подсушиваем грецкие орехи на сковороде без добавления масла. Рубим их ножом в мелкую крошку. Добавляем орехи и масляную массу к маку. Тщательно всё перемешиваем. Оставляем начинку на кухне на 5–7 минут. Разделяем охлажденное тесто на 2 части (большую и меньшую). Крупный кусок теста раскатываем в пласт на рабочей поверхности, припыленной мукой. Выкладываем тесто в форму, смазанную сливочным маслом. Ровняем его. Формируем невысокие бортики из теста.Взбиваем яичные белки миксером до крепкой пены. Постепенно вводим их в маковую массу, аккуратно всё перемешивая до однородного состояния.Выкладываем начинку на тесто. Ровняем ее. Натираем небольшой кусок теста на крупной терке. Посыпаем им верх десерта, равномерно распределяя. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 50–60 минут. Растапливаем шоколад на водяной бане или в микроволновой печи. Покрываем им верх полностью остывшего десерта. Оставляем его при комнатной температуре до застывания глазури.

Аппетитный пляцек с тончайшим слоем теста и с маково-яблочной начинкой готов. Позовите на чаепитие всех близких и презентуйте им такой великолепный домашний десерт. Ох, сколько же приятных слов вы услышите в свой адрес, после того как гости попробуют это райское лакомство!