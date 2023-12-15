Быстрые рецепты: праздничные тарталетки с сыром и красной икрой

В рецепте указан творожный сыр, но можно заменить его плавленым сливочным сыром, добавить чеснок и зелень.
Тарталетки с сыром и икрой — вкусная закуска на скорую руку. Такие тарталетки из песочного теста с сыром и подойдут для фуршетного или любого другого стола. Это яркое блюдо не останется незамеченным, при этом готовится буквально за 10 минут.
Ингредиенты
- готовые тарталетки — 10 шт. средней величины;
- творожный сыр — 150 г;
- икра красная — 150 г;
- петрушка — 1 веточка для украшения.
Приготовление
Одну половину каждой тарталетки заполните творожным сыром. Это можно сделать чайной ложкой. Если же использовать кондитерский мешок, то с помощью насадки из сыра получится сформировать не очень крупные розочки.
Далее на другую половину с помощью чайной ложки выложите красную икру.
Украсьте тарталетки с красной икрой и творожным сыром свежей петрушкой или любой другой зеленью по вкусу.
Тарталетки можно сразу же подавать к столу, но лучше на минут пять поместить их в холодильник.
В рецепте указан творожный сыр, но можно заменить его плавленым сливочным сыром, добавить пропущенный через пресс зубчик чеснока и зелень укропа. Сыру можно придать более пикантный вкус, добавив пряности и приправы, главное не переусердствовать.
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