Вкусно, нежно и по-домашнему. Лучший салат на праздничном столе

Трудно сейчас представить праздничный стол без наличия на нем какого-нибудь вкусного салата.

Это важный атрибут любого торжества. Чаще готовят традиционные салаты, такие как Оливье или Сельдь под шубой. Однако, нередко люди и экспериментируют с новыми салатами. Для того чтобы вкус новых блюд раскрылся правильно, нужно знать некоторые тонкости готовки салатов.

Например, нельзя смешивать горячие продукты с холодными. Для салата все ингредиенты должны быть комнатной температуры или слегка охлажденные.

Также варить овощи для салатов стоит в кожуре, а очищать уже после варки. Так сохранится больше вкусовых качеств в картошке, свекле и прочих овощах.

Создадим новый салат для праздника.

Ингредиенты для салата:

Куриное филе отварное — 300 г;

Петрушка — 1 пучок;

Морковь отварная — 3 шт.;

Яйца варёные — 5 шт.;

Сыр твёрдый — 150 г;

Майонез;

Соль;

Кукуруза консервированная — 250 г;

Лук красный — 1 шт.;

Сахар — 1 ст.л.;

Уксус 9% — 2 ст.л.;

Вода — 75 мл.

Приготовление салата:

Нарезаем четверть кольцами репчатый лук. В чаше с водой смешиваем соль и сахарный песок примерно в одинаковых пропорциях. Выливаем воду к луку вместе с уксусом и оставляем мариноваться на 15 минут.

В это время нарезаем вареное мясо на маленькие кубики. Морковь очищаем и натираем на крупных резцах терки.

Яйца делим на желтки и белки, натираем желтки мелко, а белки крупно. Натираем также сыр на маленьких зубчиках терки. Шинкуем мелко петрушку.

В кулинарное кольцо выкладываем куриное мясо, утрамбовываем и смазываем майонезом. На слой мяса высыпаем петрушку — каждый слой смазываем майонезом.

На слой зелени кладем лук, заранее отжатый от маринада. На луковый слой кладем морковь, утрамбовываем ровным слоем.

На слой моркови выкладываем кукурузу, а на кукурузный слой — белки. После белкового слоя, покрываем салат сыром, слегка утрамбовываем. Высыпаем на сырный слой желтки, смазываем их последним слоем майонеза.

Этот салат можно украсить помидорками черри, петрушкой и даже маринованными грибами.

После декорирования убираем салат в холодильник на пару часов.