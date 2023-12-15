Вкусно, нежно и по-домашнему. Лучший салат на праздничном столе

Трудно сейчас представить праздничный стол без наличия на нем какого-нибудь вкусного салата.
Это важный атрибут любого торжества. Чаще готовят традиционные салаты, такие как Оливье или Сельдь под шубой. Однако, нередко люди и экспериментируют с новыми салатами. Для того чтобы вкус новых блюд раскрылся правильно, нужно знать некоторые тонкости готовки салатов.
Например, нельзя смешивать горячие продукты с холодными. Для салата все ингредиенты должны быть комнатной температуры или слегка охлажденные.
Также варить овощи для салатов стоит в кожуре, а очищать уже после варки. Так сохранится больше вкусовых качеств в картошке, свекле и прочих овощах.
Создадим новый салат для праздника.
Ингредиенты для салата:
- Куриное филе отварное — 300 г;
- Петрушка — 1 пучок;
- Морковь отварная — 3 шт.;
- Яйца варёные — 5 шт.;
- Сыр твёрдый — 150 г;
- Майонез;
- Соль;
- Кукуруза консервированная — 250 г;
- Лук красный — 1 шт.;
- Сахар — 1 ст.л.;
- Уксус 9% — 2 ст.л.;
- Вода — 75 мл.
Приготовление салата:
Нарезаем четверть кольцами репчатый лук. В чаше с водой смешиваем соль и сахарный песок примерно в одинаковых пропорциях. Выливаем воду к луку вместе с уксусом и оставляем мариноваться на 15 минут.
В это время нарезаем вареное мясо на маленькие кубики. Морковь очищаем и натираем на крупных резцах терки.
Яйца делим на желтки и белки, натираем желтки мелко, а белки крупно. Натираем также сыр на маленьких зубчиках терки. Шинкуем мелко петрушку.
В кулинарное кольцо выкладываем куриное мясо, утрамбовываем и смазываем майонезом. На слой мяса высыпаем петрушку — каждый слой смазываем майонезом.
На слой зелени кладем лук, заранее отжатый от маринада. На луковый слой кладем морковь, утрамбовываем ровным слоем.
На слой моркови выкладываем кукурузу, а на кукурузный слой — белки. После белкового слоя, покрываем салат сыром, слегка утрамбовываем. Высыпаем на сырный слой желтки, смазываем их последним слоем майонеза.
Этот салат можно украсить помидорками черри, петрушкой и даже маринованными грибами.
После декорирования убираем салат в холодильник на пару часов.