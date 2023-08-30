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Щи из свежей капусты

На чтение: 15 минут
Щи из свежей капусты

Щи из свежей капусты – это аппетитное блюдо исконно русской кухни. Такой суп отлично освежит летом, а его насыщенный аромат запомнится надолго. Подайте щи на обеденный стол, они отлично насытят организм, а заодно наполнят его витаминами! Родные точно по достоинству оценят ваши кулинарные изыски!

Классические щи из свежей капусты с мясом свинины

Классические щи из свежей капусты с мясом свинины – традиционный летний суп, приготовленный по старинному рецепту. Главный секрет его изумительного вкуса – свежая капуста, которая придает нежный сладковатый аромат.  А вот бульон из свинины получается особенно насыщенным и вкусным.  Результат вас приятно удивит!

Щи из свежей капусты

Ингредиенты –+8 порц.

  • Капуста белокочанная 1 кочан
  • Свинина 700 гр.
  • Картофель 3 шт.
  • Томаты в соку 150 гр.
  • Морковь 1 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Петрушка 1 пучок
  • Укроп 1 пучок
  • Чеснок 3 шт.
  • Сметана  по вкусу
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Лавровый лист 1 шт.
  • Масло растительное 2 ст.л.

На порцию Калории: 46 ккал Белки: 3.2 г Жиры: 2.5 г Углеводы: 2.7 г Шаги 150 мин.

  1. Щи из свежей капусты

    Как приготовить щи из свежей капусты по классическому рецепту? Перед тем, как отварить мясо свинины, хорошо его промываем. В кастрюлю наливаем 2,5 л. воды, кладем в нее свинину и ставим на огонь. Доводим ее до кипения, снимая образовавшуюся пенку, и продолжаем варить 2 часа на умеренном огне.

  2. Щи из свежей капусты

    Очищаем овощи. Лук, а также морковку нарежем тонкими полосками. Дольки чеснока режем на небольшие пластинки. Картофелины будем нарезать на небольшие квадратики, кладем их в тарелку с водой. Капусту промыть и покрошить кочан до кочерыжки.

  3. Щи из свежей капусты

    На сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем лук, морковь и жарим примерно 5 минут, после этого добавляем к массе томаты в собственном соку, мешаем и тушим 5 мин.

  4. Щи из свежей капусты

    Вынимаем готовую свинину и даем ей слегка охладиться, нарезаем ее на кусочки. А бульон ставим на огонь и доводим до кипения.

  5. Щи из свежей капусты

    Выкладываем картофель на дуршлаг и даем ему стечь. Затем добавляем его вместе с капустой в кипящий бульон. Варим 10 мин.

  6. Щи из свежей капусты

    Теперь в суп отправляем зажарку из овощей, солим и приправляем перцем. Варим еще 10 мин. Зелень промываем, даем слегка просохнуть и измельчаем. Отправляем ее в щи, а также кладем свинину, чеснок, лавровый лист. Убираем кастрюлю с плиты и под закрытой крышкой настаиваем 25 мин. Щи из свежей капусты готовы! Заправляем сметаной и подаем к столу.

Совет: для супа лучше выбирать свинину с косточками и жировой прослойкой.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления щей из капусты с курицей 

Щи из свежей капусты с курицей – это вкусный, наваристый овощной суп с лакомыми мясными кусочками. Бульон на куриной ножке получается нежным и сытным, а овощи в нем расцветают особым ароматом. Настоящее объедение!

Порции: 6

Время готовки: 1 час 30 мин.

Ингредиенты:

  • Куриные ножки – 600 гр.
  • Морковка – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Капуста – 1 шт.
  • Томатная паста – 3 ст.л.
  • Зелень – 1 пучок
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Соль, черный перец – по вкусу
  • Масло растительное – для жарки

Процесс приготовления:

1. Куриные ножки обмываем. Перекладываем их в кастрюлю и заливаем водой. Ставим кастрюлю на плиту, дожидаемся кипения. Затем убираем образовавшуюся пенку и продолжаем варить до полной готовности курицы (понадобиться примерное 40 мин.)

Щи из свежей капусты

2. Очищаем картофелины и нарезаем небольшими кубиками.

Щи из свежей капусты

3. Подготавливаем остальные овощи. Лук, морковь очищаем. Лук нарезаем на кусочки, а морковь лучше натереть с помощью крупной терки.

Щи из свежей капусты

Щи из свежей капусты

4. Крупным ножом измельчаем капусту соломкой.

Щи из свежей капусты

5. Курицу достаем из бульона, отделяем мясо от косточек. Нарезаем его на части. И отправляем мясо обратно в кастрюлю. Сюда же выкладываем картофель, капусту и ½ смеси лука и моркови. Варим все на протяжении 20 мин.

Щи из свежей капусты

Щи из свежей капусты

6. Оставшуюся овощную смесь из лука и морковки зажариваем на растительном масле. Когда масса будет готова, кладем 2 ложки томатной пасты. И помешивая жарим еще 1-2 мин.

Щи из свежей капусты

Щи из свежей капусты

7. Выкладываем получившуюся смесь в щи. Солим и приправляем перцем, а также измельченной зеленью. Кладем лавровый лист и раздавленные прессом два зубчика чеснока. Варим еще 10 мин. Убираем с огня. Даем щам настояться 15 мин.

Щи из свежей капусты

Щи из свежей капусты

Щи из свежей капусты

Приятного аппетита!

Вкусные щи из свежей капусты с говядиной

Щи из свежей капусты с говядиной – очень простой и невероятно вкусный домашний суп. Он одновременно наваристый и очень легкий. Это идеальный обед в летний день. Попробуйте сами!

Порции: 6

Время готовки: 2 часа

Ингредиенты:

  • Говядина – 400 гр.
  • Картофель (средний) – 4 шт.
  • Вода – 2 л.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль, приправа – по вкусу
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Капуста (средняя) – 1 шт.
  • Чеснок -1 зубчик
  • Лавровый лист – 1 шт.


Процесс приготовления:  

1. Говядину промываем и разрезаем мясо на кусочки так, чтобы на каждую порцию выходило по одному.

2. Воду наливаем в кастрюлю, закидываем в нее кусочки говядины и ставим на плиту.

Щи из свежей капусты

3. Во время кипения сверху образуется пенка, ее убираем, а мясо продолжаем варить, пока оно не будет готово. Примерно 1-1,5 часа в зависимости от сорта мяса.

Щи из свежей капусты

4. Картофель чистим и нарезаем на кубики или же как вам больше нравится.

Щи из свежей капусты

5. Добавляем картофель в кастрюлю, перчим и солим бульон, и держим на среднем огне, пока картофель не свариться.

Щи из свежей капусты

6. Лук мелко нарезаем, а морковь натираем на терке.

Щи из свежей капусты

Щи из свежей капусты

7. Перемешиваем и жарим их на растительном масле до приятного золотистого цвета, затем добавляем пасту и перемешиваем.

Щи из свежей капусты

8. Кочан промываем и мелко крошим капусту. Добавляем ее в кастрюлю. Варим 5 мин. и забрасываем овощную зажарку.

Щи из свежей капусты

Щи из свежей капусты

Щи из свежей капусты

Щи из свежей капусты

9. Чеснок очищаем и хорошо измельчаем, добавляем в суп.

Щи из свежей капусты

10. Бросаем лавровый лист и варим 5 мин.

Щи из свежей капусты

11. Плиту выключаем, а щи оставляем настояться на 15-20 мин.

Щи из свежей капусты

12. Добавляем сметану, размешиваем.

Готово! Приятного аппетита!

 Как приготовить постные щи без мяса?

Постные щи без мяса – легкий аппетитный суп. Это идеальное блюдо для летнего обеда. В отличии от мясного варианта, постные щи готовятся очень быстро. А рецепт можно изменять по сезону, добавляя те или иные овощи: картофель, перец, кабачок. Получается просто изумительно!

Порции: 6

Время готовки: 35-40 мин.

Ингредиенты:

  • Капусты – 1 кочан
  • Помидоры – 3 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Сметана – 35 гр.
  • Перец – 1 шт.
  • Вода – 2 л.
  • Соль, перец молотый– по вкусу
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Зелень – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки

Процесс приготовления:

1. Все овощи хорошо промываем водой. Очищаем от кожуры и удаляем плодоножки.

Щи из свежей капусты

2. Лук нарезаем кубиками, тоже проделываем с перцем, удаляя при этом ненужные нам семена, и помидорами. Морковь натираем на терке.

Щи из свежей капусты

Щи из свежей капусты

3. Смешиваем морковь и лук и обжариваем 15-20 мин., пока не появится легкая золотистая корочка.

Щи из свежей капусты

Щи из свежей капусты

4. Помидоры смешиваем с перцем и также обжариваем на отдельной сковороде.

5. Мелкой соломкой нашинкуем капусту.

Щи из свежей капусты

6. Зелень мелко порежем.

7. Ставим воду на плиту и, когда она закипит, бросаем в нее капусту и зажарку из лука и морковки. Провариваем 20 мин.

Щи из свежей капусты

8. Добавляем перец и помидоры. Солим суп, добавляем перец и лавровый лист. Варим еще 5 мин.

9. Снимаем суп, добавляем в него сметану и свежую зелень, перемешиваем.

Приятного аппетита!

Щи из свежей капусты с помидорами

Щи из свежей капусты с помидорами – это аппетитное блюдо, которое можно подать в качестве первого на обед или же подкрепиться им за ужином. Ароматное, с насыщенным вкусом, его полюбят как взрослые, так и дети! Готовить такой суп одно удовольствие!

Порции: 8

Время готовки: 1,5 часа

Ингредиенты:

  • Вода – 2 л.
  • Курица – 600 гр.
  • Картофель – 3 шт.
  • Помидоры – 3шт.
  • Капуста – 600гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук- 2 шт.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Соль, перец- по вкусу
  • Укроп – 1 пучок
  • Масло растительное –для жарки

Процесс приготовления:

1. Курицу промоем. Очищаем и моем овощи.

2. Воду ставим на огонь закипать.

3. После кипения, кладем в воду курицу, а также 1 луковицу, разрезанную пополам и половинку моркови. Посолим воду и добавим лавровый лист. Варим до готовности мяса.

Щи из свежей капусты

Щи из свежей капусты

Щи из свежей капусты

4. Оставшуюся морковь натираем на терке, а лук режим на небольшие кусочки.

Щи из свежей капусты

Щи из свежей капусты

Обжариваем их на растительном масле, чтобы овощи стали мягкими.

Щи из свежей капусты

5. Помидоры опускаем на полминуты в кипящую воду, а затем держим под холодной проточной водой. Делаем надрез крест на крест и аккуратно снимаем кожицу.

6. Помидоры нарезаем кусочками и кладем на сковороду. Жарим на умеренном огне 15 мин.

7. Картофель чистим, режим на кусочки произвольной формы и засыпаем в бульон.

Щи из свежей капусты

8. Соломкой нарезаем капусту, отправляем ее в кастрюлю и варим 15 мин.

Щи из свежей капусты

9. Вареные овощи осторожно достанем половником, немного остудим и нарежем мелкими кусочками. Также нарезаем куриное мясо. Засыпаем все обратно в суп, и добавляем зажарку из лука и моркови.

Щи из свежей капусты

Щи из свежей капусты

Щи из свежей капусты

10. Добавляем перец и соль (если ее не хватает) и варим еще 5 мин.

Щи из свежей капусты

11. Зелень нарезаем и добавляем в щи.

Щи из свежей капусты

12. Снимаем с огня и оставляем слегка охладится и настояться на 12-20 мин.

Щи из свежей капусты

Приятного аппетита!

 Очень вкусные щи из свежей капусты в мультиварке

Щи из свежей капусты в мультиварке – простой и быстрый способ приготовить вкусное первое блюдо. Это сытный и полезный суп, в котором много витаминов и необходимых нам белков. А кроме того, перед его ароматом не устоят ни взрослые, ни дети!

Порции: 8

Время готовки: 1,5 часа

Ингредиенты:

  • Говядина – 600 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Капуста – 300 гр.
  • Картофель – 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Вода – 2 л.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки

Процесс приготовления:

1. Для начала подготовим овощи для супа. Хорошо их промоем, дадим немного обсохнуть.

Щи из свежей капусты

Теперь берем морковь и лук. Морковь натираем теркой, а лук измельчаем ножом.

Щи из свежей капусты

Щи из свежей капусты

В емкость мультиварки заливаем чуть-чуть растительного масла. Выбираем на табло режим «жарка» и, когда масло слегка разогреется, засыпаем в мультиварку нарезанные овощи. Жарим их до мягкости.

2. Чеснок чистим от шелухи, дольки режем пластинками толщиной в 2 мм.

3. Добавляем нарезанный чеснок к луку и морковке, перемешиваем массу с томатной пастой и еще немного обжариваем ее (примерно 2-3 мин.)

4. Капусту измельчаем соломкой. Выкладываем ее в чашу мультиварки.

Щи из свежей капусты

5. Картофель чистим и нарезаем на небольшие кусочки. Также кладем его в чашу.

Щи из свежей капусты

6. В последнюю очередь кладем говядину и заливаем кипяченую воду.

7. Устанавливаем на мультиварке режим «тушение» на 80 мин.

8. Когда до конца готовки останется 15 мин., кладем в суп зелень, добавляем лавровый лист, солим и приправляем суп.

Совет: в готовый суп можно положить немного сметаны для вкуса.

Приятного аппетита!

Простой рецепт приготовления щей из капусты с тушенкой

Рецепт щей из свежей капусты с тушенкой – очень аппетитное первое блюдо. Тушенка ускорит готовку, а потому вкусный обед можно сварить всего за полчаса. И родные будут в восторге!

Порции:6

Время готовки: 30 мин.

Ингредиенты:

  • Капуста – ½ кочана.
  • Картофель – 4 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Тушенка – 250 гр.
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Растительное масло – для жарки

Процесс приготовления:

1. Капусту будем крошить полоской, для этого лучше выбрать широкий и острый нож.

Щи из свежей капусты

2. Берем кастрюлю и заливаем в нее 2 литра воды. Засыпаем капусту и ставим вариться.

Щи из свежей капусты

3. В это время чистим картофель. Нарезаем его кубиками или произвольно небольшими фигурами. Когда вода в кастрюле начнет кипеть, добавляем картофель. И продолжаем варить на среднем огне.

Щи из свежей капусты

4. Тем временем приготовим овощную зажарку из лука и моркови. Лук лучше нарезать кубиками, а морковь измельчить с помощью крупной терки.

Щи из свежей капусты

5. Жарим смесь на растительном масле. Когда лук и морковь станут мягкими, вмешиваем в массу томатную пасту.

Щи из свежей капусты

6. Открываем банку тушенки и выкладываем ее в суп. Варим 5 мин., добавляем овощную зажарку.

7. Солим (количество соли можно увеличить ил уменьшить по вкусу), добавляем перец, лавровый лист и измельченную зелень. Провариваем пару минут. Убираем с плиты кастрюлю.

Приятного аппетита!

Классические щи из капусты с грибами

Щи из свежей капусты с грибами — это один из лучших супов, который обязательно нужно приготовить летом. Свежие овощи особенно вкусны и богаты полезными свойствами, а грибы придадут блюду невероятный аромат. Перед таким запахом никто не сможет устоять!

Порции: 6

Время готовки: 45 мин.

Ингредиенты:

  • Белокочанная капусты (небольшая) – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 5 шт.
  • Грибы (любые) – 250 гр.
  • Укроп/петрушка – 1 пучок
  • Растительное масло – для жарки
  • Вода – 2,5 л.
  • Пшеничная мука – 1 ст.л.
  • Сметана – 150 гр.

Процесс приготовления:

1. Начнем с картофелин. Молодой картофель легко очищается, поэтому берем картофель и просто скребем его ножом, снимая кожуру.

Щи из свежей капусты

2. Заливаем воду в кастрюлю, бросаем картофель и отправляем его вариться.

Щи из свежей капусты

3. Чистим морковку, моем, а затем нарезаем ее соломкой.

Щи из свежей капусты

4. Также чистим и режим луковицу.

Щи из свежей капусты

5. Моем и нарезаем на небольшие части грибы.

Щи из свежей капусты

6. Измельченные лук и морковь отправляем на сковороду и жарим на растительном масле. Когда овощи прожарятся и станут мягкими и золотистыми, можно добавлять к ним грибы.

Щи из свежей капусты

7. Подготавливаем капусту. Кочан измельчаем соломкой (можно порезать шашками, как вам больше нравится).

Щи из свежей капусты

8. Бросаем капусту вариться в кипящую воду.

Щи из свежей капусты

9. Когда овощи в кастрюле размякнут, добавляем овощную зажарку с грибами. Перемешиваем, добавляем соль и специи по вкусу.

Щи из свежей капусты

10. Набираем кипяченую воду в стакан (где-то 200 мл.), размешиваем в ней ложку пшеничной муки, и добавляем сметану. Перемешиваем. Вливаем массу в суп. Размешиваем его.

Щи из свежей капусты

11. Продолжаем варить еще 15-20 мин. до полной готовности всех ингредиентов.

Щи из свежей капусты

Приятного аппетита!

Рецепт щей из свежей капусты с фасолью

Щи из свежей капусты с фасолью – это очень вкусный рецепт классического русского супа. Готовят его с фасолью, а потому блюдо становится еще наваристее и аппетитнее.  Хотите удивить домочадцев, обязательно попробуйте этот необычный супчик! Настоящая кулинарная находка!

Порции: 6

Время готовки: 50 мин.

Ингредиенты:

  • Мясо (говядина/свинина) – 200 гр.
  • Фасоль (свежая) – 300 гр.
  • Капуста – 300 гр.
  • Картофель – 2 шт.
  • Сметана – 100 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Томатный соус – 2 ст.л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Укроп/Петрушка – 1 пучок
  • Соль, перец – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки
  • Вода – 2 -2,5 литра

Процесс приготовления:

Совет: лучше выбрать мясо с косточкой или взять ребрышки, так бульон получится более густым и вкусным. Если для супа вы берете уже сухую фасоль, то обязательно замочите ее на пару часов, а лучше на ночь, иначе ее придется очень долго варить.

1. Подготовим мясо: помоем его и порежем небольшими кубиками.

Щи из свежей капусты

2. Бросаем мясо в воду и отправляем вариться на 20 мин.

Щи из свежей капусты

3. Моем все овощи. Кочан капусты мелко нарезаем соломкой.

Щи из свежей капусты

4. Морковь и луковицу чистим. Морковку крупно натираем на терке, а лук произвольно нарезаем небольшими кусочками.

Щи из свежей капусты

5. Кубиками режем почищенные картофелины.

Щи из свежей капусты

6. Чесночные дольки измельчаем с помощью пресса.

Щи из свежей капусты

7. Добавляем к мясу фасоль. Свежую фасоль варим 10 мин. (сухую фасоль лучше отварить заранее).

Щи из свежей капусты

8. Теперь засыпаем в кастрюлю капусту, размешиваем ингредиенты и варим еще 15 мин.

Щи из свежей капусты

9. В это время можно пожарить овощи. Лук и морковь отправляем на разогретую сковороду и обжариваем на растительном масле. Когда овощи станут мягкими смешиваем их с томатной пастой.

Щи из свежей капусты

10. Теперь добавляем наши овощи в суп. Перемешиваем. Солим и приправляем перцем по вкусу. Добавляем измельченный чеснок.

Щи из свежей капусты

11. Варим суп еще 10 мин.

Щи из свежей капусты

12. Готовый суп заправляем сметаной.

Щи из свежей капусты

Приятного аппетита!

Мясные щи из свежей капусты с фрикадельками

Щи из свежей капусты с фрикадельками – это красивый и ароматный супчик! Щи сами по себе очень вкусное блюдо, а с фрикадельками они становятся еще аппетитнее. Сварить их довольно легко, а вот отказаться от такого блюда просто невозможно!

Порции:6

Время готовки: 50 мин.

Ингредиенты:

Суп:

  • Вода – 2 л.
  • Капуста – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Лук -1 шт.
  • Картофель – 5 шт.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Смесь перцев – ½ ч.л.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный (горошек) -3 шт.

Фрикадельки:

  • Мясо свинины (без костей) – 500 гр.
  • Лук – 2 шт.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Перец – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

1. Ставим воду закипать на плиту.

Щи из свежей капусты

2. Капусту измельчаем соломкой, для простоты можно использовать кухонный комбайн.

Щи из свежей капусты

3. Отправляем капусту в кипящую воду.

Щи из свежей капусты

4. Чистим одну луковицу, мелко ее нарезаем, а затем обжариваем на растительном масле.

Щи из свежей капусты

5. Тоже самое делаем с морковкой, чтобы она жарилась быстрее, можно натереть ее на терке.

Щи из свежей капусты

6. Смешиваем лук и морковь, приправляем смесь перцем и солим.

Щи из свежей капусты

7. Картофель очищаем от кожуры, моем, а затем режим на небольшие кубики. Закидываем картофель в воду с капустой. Варим.

Щи из свежей капусты

8. Свинину моем и даем ей слегка обсохнуть. Порежем ее на кусочки среднего размера, чтобы было проще измельчать мясо в мясорубке.

Щи из свежей капусты

9. Луковицы чистим, нарезаем каждую на 4 части.

Щи из свежей капусты

10. Перекручиваем мясо и луковицы в мясорубке. Солим и приправляем мясную массу.

Щи из свежей капусты

11. Добавляем обжаренные лук и морковь в кастрюлю.

Щи из свежей капусты

12. Формируем из мясного фарша небольшие кружки – фрикадельки.

Щи из свежей капусты

13. Добавляем их в суп. Бросаем туда лавровый лист, перец горошком и досаливаем, если нужно, по вкусу.

Щи из свежей капусты

14. Продолжаем варить суп 15-20 мин. Пробуем готовность, снимаем кастрюлю с плиты.

Щи из свежей капусты

Приятного аппетита!

Щи из свежей капусты с помидорами и болгарским перцем

Щи с овощами, приправленные помидорами и болгарским перцем, будут одинаково вкусными как с курицей, так и без нее. Это идеальный вариант блюда для легкого обеда или ужина.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 1 ч.

Количество порций: 6.

Ингредиенты:

  • Вода – 2 л.
  • Капуста белокочанная – 300 гр.
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Помидор – 4-5 шт.
  • Перец болгарский сладкий – 1 шт.
  • Лист лавровый – 1-2 шт.
  • Петрушка – 2 ветки.
  • Сельдерей – 2 ветки.
  • Чеснок – 3-4 зуб.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Перец острый стручковый – по желанию.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Хлеб – 2 ломтика.

Процесс приготовления:

1. Ставим воду на включенную плиту, чтобы довести до кипения. Тем временем займемся подготовкой овощей. Очищаем морковь и картофель, промываем и нарезаем соломкой (морковь можно крупно натереть на терке). Лук также очищаем и стараемся нарезать как можно мельче.

Щи из свежей капусты

2. Разрезаем и чистим перец. Острым ножом нарезаем сначала соломкой, а затем небольшими кусочками.

Щи из свежей капусты

3. Шинкуем капусту, только не очень мелко, иначе она быстро разварится.

Щи из свежей капусты

4. Пару томатов нарезаем кубиками (предварительно снимаем шкурку), остальные – натираем на терке.

Щи из свежей капусты

5. Когда вода закипит, высыпаем в нее картофель, солим. Делаем огонь меньше и накрываем кастрюлю крышкой. Оставляем на 10 минут.

Щи из свежей капусты

6. В разогретую сковороду с маслом добавляем лук, пассируем его до мягкости 4 минуты, высыпаем морковь. Пассеруем вместе с луком еще 5 минут.

Щи из свежей капусты

7. Отправляем перец на сковороду. Его следует только слегка размягчить. Для этого томим его 1-2 минуты, постоянно перемешиваем.

Щи из свежей капусты

8. Добавляем к овощам измельченные на терке помидоры. Увеличиваем огонь и перемешиваем заготовку до загустения.

Щи из свежей капусты

9. В кастрюлю к картофелю высыпаем нашинкованную капусту. Доводим до кипения и накрываем крышкой, оставляем на 5-6 минут.

Щи из свежей капусты

10. Поджарка готова. Отправляем ее в кастрюлю, перемешиваем. Следом добавляем порезанные помидоры. Держим на слабом огне не более пяти минут. Мелко нарезаем чеснок и добавляем в щи вместе с лавровым листом. Варим еще 2 минуты и выключаем.

Щи из свежей капусты

11. Нарезаем зелень и посыпаем готовое блюдо. Через 10-15 минут подаем к столу со сметаной и хлебом.

Щи из свежей капусты

Приятного аппетита!

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