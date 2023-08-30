Щи из свежей капусты – это аппетитное блюдо исконно русской кухни. Такой суп отлично освежит летом, а его насыщенный аромат запомнится надолго. Подайте щи на обеденный стол, они отлично насытят организм, а заодно наполнят его витаминами! Родные точно по достоинству оценят ваши кулинарные изыски!

Классические щи из свежей капусты с мясом свинины

Классические щи из свежей капусты с мясом свинины – традиционный летний суп, приготовленный по старинному рецепту. Главный секрет его изумительного вкуса – свежая капуста, которая придает нежный сладковатый аромат. А вот бульон из свинины получается особенно насыщенным и вкусным. Результат вас приятно удивит!

Ингредиенты –+8 порц.

Капуста белокочанная 1 кочан

Свинина 700 гр.

Картофель 3 шт.

Томаты в соку 150 гр.

Морковь 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Петрушка 1 пучок

Укроп 1 пучок

Чеснок 3 шт.

Сметана по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Лавровый лист 1 шт.

Масло растительное 2 ст.л.

На порцию Калории: 46 ккал Белки: 3.2 г Жиры: 2.5 г Углеводы: 2.7 г Шаги 150 мин.

Как приготовить щи из свежей капусты по классическому рецепту? Перед тем, как отварить мясо свинины, хорошо его промываем. В кастрюлю наливаем 2,5 л. воды, кладем в нее свинину и ставим на огонь. Доводим ее до кипения, снимая образовавшуюся пенку, и продолжаем варить 2 часа на умеренном огне. Очищаем овощи. Лук, а также морковку нарежем тонкими полосками. Дольки чеснока режем на небольшие пластинки. Картофелины будем нарезать на небольшие квадратики, кладем их в тарелку с водой. Капусту промыть и покрошить кочан до кочерыжки. На сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем лук, морковь и жарим примерно 5 минут, после этого добавляем к массе томаты в собственном соку, мешаем и тушим 5 мин. Вынимаем готовую свинину и даем ей слегка охладиться, нарезаем ее на кусочки. А бульон ставим на огонь и доводим до кипения. Выкладываем картофель на дуршлаг и даем ему стечь. Затем добавляем его вместе с капустой в кипящий бульон. Варим 10 мин. Теперь в суп отправляем зажарку из овощей, солим и приправляем перцем. Варим еще 10 мин. Зелень промываем, даем слегка просохнуть и измельчаем. Отправляем ее в щи, а также кладем свинину, чеснок, лавровый лист. Убираем кастрюлю с плиты и под закрытой крышкой настаиваем 25 мин. Щи из свежей капусты готовы! Заправляем сметаной и подаем к столу.

Совет: для супа лучше выбирать свинину с косточками и жировой прослойкой.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления щей из капусты с курицей

Щи из свежей капусты с курицей – это вкусный, наваристый овощной суп с лакомыми мясными кусочками. Бульон на куриной ножке получается нежным и сытным, а овощи в нем расцветают особым ароматом. Настоящее объедение!

Порции: 6

Время готовки: 1 час 30 мин.

Ингредиенты:

Куриные ножки – 600 гр.

Морковка – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Картофель – 3 шт.

Капуста – 1 шт.

Томатная паста – 3 ст.л.

Зелень – 1 пучок

Лавровый лист – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Соль, черный перец – по вкусу

Масло растительное – для жарки

Процесс приготовления:

1. Куриные ножки обмываем. Перекладываем их в кастрюлю и заливаем водой. Ставим кастрюлю на плиту, дожидаемся кипения. Затем убираем образовавшуюся пенку и продолжаем варить до полной готовности курицы (понадобиться примерное 40 мин.)

2. Очищаем картофелины и нарезаем небольшими кубиками.

3. Подготавливаем остальные овощи. Лук, морковь очищаем. Лук нарезаем на кусочки, а морковь лучше натереть с помощью крупной терки.

4. Крупным ножом измельчаем капусту соломкой.

5. Курицу достаем из бульона, отделяем мясо от косточек. Нарезаем его на части. И отправляем мясо обратно в кастрюлю. Сюда же выкладываем картофель, капусту и ½ смеси лука и моркови. Варим все на протяжении 20 мин.

6. Оставшуюся овощную смесь из лука и морковки зажариваем на растительном масле. Когда масса будет готова, кладем 2 ложки томатной пасты. И помешивая жарим еще 1-2 мин.

7. Выкладываем получившуюся смесь в щи. Солим и приправляем перцем, а также измельченной зеленью. Кладем лавровый лист и раздавленные прессом два зубчика чеснока. Варим еще 10 мин. Убираем с огня. Даем щам настояться 15 мин.

Приятного аппетита!

Вкусные щи из свежей капусты с говядиной

Щи из свежей капусты с говядиной – очень простой и невероятно вкусный домашний суп. Он одновременно наваристый и очень легкий. Это идеальный обед в летний день. Попробуйте сами!

Порции: 6

Время готовки: 2 часа

Ингредиенты:

Говядина – 400 гр.

Картофель (средний) – 4 шт.

Вода – 2 л.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль, приправа – по вкусу

Томатная паста – 2 ст.л.

Капуста (средняя) – 1 шт.

Чеснок -1 зубчик

Лавровый лист – 1 шт.



Процесс приготовления:

1. Говядину промываем и разрезаем мясо на кусочки так, чтобы на каждую порцию выходило по одному.

2. Воду наливаем в кастрюлю, закидываем в нее кусочки говядины и ставим на плиту.

3. Во время кипения сверху образуется пенка, ее убираем, а мясо продолжаем варить, пока оно не будет готово. Примерно 1-1,5 часа в зависимости от сорта мяса.

4. Картофель чистим и нарезаем на кубики или же как вам больше нравится.

5. Добавляем картофель в кастрюлю, перчим и солим бульон, и держим на среднем огне, пока картофель не свариться.

6. Лук мелко нарезаем, а морковь натираем на терке.

7. Перемешиваем и жарим их на растительном масле до приятного золотистого цвета, затем добавляем пасту и перемешиваем.

8. Кочан промываем и мелко крошим капусту. Добавляем ее в кастрюлю. Варим 5 мин. и забрасываем овощную зажарку.

9. Чеснок очищаем и хорошо измельчаем, добавляем в суп.

10. Бросаем лавровый лист и варим 5 мин.

11. Плиту выключаем, а щи оставляем настояться на 15-20 мин.

12. Добавляем сметану, размешиваем.

Готово! Приятного аппетита!

Как приготовить постные щи без мяса?

Постные щи без мяса – легкий аппетитный суп. Это идеальное блюдо для летнего обеда. В отличии от мясного варианта, постные щи готовятся очень быстро. А рецепт можно изменять по сезону, добавляя те или иные овощи: картофель, перец, кабачок. Получается просто изумительно!

Порции: 6

Время готовки: 35-40 мин.

Ингредиенты:

Капусты – 1 кочан

Помидоры – 3 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Сметана – 35 гр.

Перец – 1 шт.

Вода – 2 л.

Соль, перец молотый– по вкусу

Лавровый лист – 1 шт.

Зелень – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Процесс приготовления:

1. Все овощи хорошо промываем водой. Очищаем от кожуры и удаляем плодоножки.

2. Лук нарезаем кубиками, тоже проделываем с перцем, удаляя при этом ненужные нам семена, и помидорами. Морковь натираем на терке.

3. Смешиваем морковь и лук и обжариваем 15-20 мин., пока не появится легкая золотистая корочка.

4. Помидоры смешиваем с перцем и также обжариваем на отдельной сковороде.

5. Мелкой соломкой нашинкуем капусту.

6. Зелень мелко порежем.

7. Ставим воду на плиту и, когда она закипит, бросаем в нее капусту и зажарку из лука и морковки. Провариваем 20 мин.

8. Добавляем перец и помидоры. Солим суп, добавляем перец и лавровый лист. Варим еще 5 мин.

9. Снимаем суп, добавляем в него сметану и свежую зелень, перемешиваем.

Приятного аппетита!

Щи из свежей капусты с помидорами

Щи из свежей капусты с помидорами – это аппетитное блюдо, которое можно подать в качестве первого на обед или же подкрепиться им за ужином. Ароматное, с насыщенным вкусом, его полюбят как взрослые, так и дети! Готовить такой суп одно удовольствие!

Порции: 8

Время готовки: 1,5 часа

Ингредиенты:

Вода – 2 л.

Курица – 600 гр.

Картофель – 3 шт.

Помидоры – 3шт.

Капуста – 600гр.

Морковь – 1 шт.

Лук- 2 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Соль, перец- по вкусу

Укроп – 1 пучок

Масло растительное –для жарки

Процесс приготовления:

1. Курицу промоем. Очищаем и моем овощи.

2. Воду ставим на огонь закипать.

3. После кипения, кладем в воду курицу, а также 1 луковицу, разрезанную пополам и половинку моркови. Посолим воду и добавим лавровый лист. Варим до готовности мяса.

4. Оставшуюся морковь натираем на терке, а лук режим на небольшие кусочки.

Обжариваем их на растительном масле, чтобы овощи стали мягкими.

5. Помидоры опускаем на полминуты в кипящую воду, а затем держим под холодной проточной водой. Делаем надрез крест на крест и аккуратно снимаем кожицу.

6. Помидоры нарезаем кусочками и кладем на сковороду. Жарим на умеренном огне 15 мин.

7. Картофель чистим, режим на кусочки произвольной формы и засыпаем в бульон.

8. Соломкой нарезаем капусту, отправляем ее в кастрюлю и варим 15 мин.

9. Вареные овощи осторожно достанем половником, немного остудим и нарежем мелкими кусочками. Также нарезаем куриное мясо. Засыпаем все обратно в суп, и добавляем зажарку из лука и моркови.

10. Добавляем перец и соль (если ее не хватает) и варим еще 5 мин.

11. Зелень нарезаем и добавляем в щи.

12. Снимаем с огня и оставляем слегка охладится и настояться на 12-20 мин.

Приятного аппетита!

Очень вкусные щи из свежей капусты в мультиварке

Щи из свежей капусты в мультиварке – простой и быстрый способ приготовить вкусное первое блюдо. Это сытный и полезный суп, в котором много витаминов и необходимых нам белков. А кроме того, перед его ароматом не устоят ни взрослые, ни дети!

Порции: 8

Время готовки: 1,5 часа

Ингредиенты:

Говядина – 600 гр.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Капуста – 300 гр.

Картофель – 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Томатная паста – 2 ст.л.

Вода – 2 л.

Лавровый лист – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Процесс приготовления:

1. Для начала подготовим овощи для супа. Хорошо их промоем, дадим немного обсохнуть.

Теперь берем морковь и лук. Морковь натираем теркой, а лук измельчаем ножом.

В емкость мультиварки заливаем чуть-чуть растительного масла. Выбираем на табло режим «жарка» и, когда масло слегка разогреется, засыпаем в мультиварку нарезанные овощи. Жарим их до мягкости.

2. Чеснок чистим от шелухи, дольки режем пластинками толщиной в 2 мм.

3. Добавляем нарезанный чеснок к луку и морковке, перемешиваем массу с томатной пастой и еще немного обжариваем ее (примерно 2-3 мин.)

4. Капусту измельчаем соломкой. Выкладываем ее в чашу мультиварки.

5. Картофель чистим и нарезаем на небольшие кусочки. Также кладем его в чашу.

6. В последнюю очередь кладем говядину и заливаем кипяченую воду.

7. Устанавливаем на мультиварке режим «тушение» на 80 мин.

8. Когда до конца готовки останется 15 мин., кладем в суп зелень, добавляем лавровый лист, солим и приправляем суп.

Совет: в готовый суп можно положить немного сметаны для вкуса.

Приятного аппетита!

Простой рецепт приготовления щей из капусты с тушенкой

Рецепт щей из свежей капусты с тушенкой – очень аппетитное первое блюдо. Тушенка ускорит готовку, а потому вкусный обед можно сварить всего за полчаса. И родные будут в восторге!

Порции:6

Время готовки: 30 мин.

Ингредиенты:

Капуста – ½ кочана.

Картофель – 4 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Тушенка – 250 гр.

Томатная паста – 2 ст.л.

Лавровый лист – 1 шт.

Растительное масло – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Растительное масло – для жарки

Процесс приготовления:

1. Капусту будем крошить полоской, для этого лучше выбрать широкий и острый нож.

2. Берем кастрюлю и заливаем в нее 2 литра воды. Засыпаем капусту и ставим вариться.

3. В это время чистим картофель. Нарезаем его кубиками или произвольно небольшими фигурами. Когда вода в кастрюле начнет кипеть, добавляем картофель. И продолжаем варить на среднем огне.

4. Тем временем приготовим овощную зажарку из лука и моркови. Лук лучше нарезать кубиками, а морковь измельчить с помощью крупной терки.

5. Жарим смесь на растительном масле. Когда лук и морковь станут мягкими, вмешиваем в массу томатную пасту.

6. Открываем банку тушенки и выкладываем ее в суп. Варим 5 мин., добавляем овощную зажарку.

7. Солим (количество соли можно увеличить ил уменьшить по вкусу), добавляем перец, лавровый лист и измельченную зелень. Провариваем пару минут. Убираем с плиты кастрюлю.

Приятного аппетита!

Классические щи из капусты с грибами

Щи из свежей капусты с грибами — это один из лучших супов, который обязательно нужно приготовить летом. Свежие овощи особенно вкусны и богаты полезными свойствами, а грибы придадут блюду невероятный аромат. Перед таким запахом никто не сможет устоять!

Порции: 6

Время готовки: 45 мин.

Ингредиенты:

Белокочанная капусты (небольшая) – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 5 шт.

Грибы (любые) – 250 гр.

Укроп/петрушка – 1 пучок

Растительное масло – для жарки

Вода – 2,5 л.

Пшеничная мука – 1 ст.л.

Сметана – 150 гр.

Процесс приготовления:

1. Начнем с картофелин. Молодой картофель легко очищается, поэтому берем картофель и просто скребем его ножом, снимая кожуру.

2. Заливаем воду в кастрюлю, бросаем картофель и отправляем его вариться.

3. Чистим морковку, моем, а затем нарезаем ее соломкой.

4. Также чистим и режим луковицу.

5. Моем и нарезаем на небольшие части грибы.

6. Измельченные лук и морковь отправляем на сковороду и жарим на растительном масле. Когда овощи прожарятся и станут мягкими и золотистыми, можно добавлять к ним грибы.

7. Подготавливаем капусту. Кочан измельчаем соломкой (можно порезать шашками, как вам больше нравится).

8. Бросаем капусту вариться в кипящую воду.

9. Когда овощи в кастрюле размякнут, добавляем овощную зажарку с грибами. Перемешиваем, добавляем соль и специи по вкусу.

10. Набираем кипяченую воду в стакан (где-то 200 мл.), размешиваем в ней ложку пшеничной муки, и добавляем сметану. Перемешиваем. Вливаем массу в суп. Размешиваем его.

11. Продолжаем варить еще 15-20 мин. до полной готовности всех ингредиентов.

Приятного аппетита!

Рецепт щей из свежей капусты с фасолью

Щи из свежей капусты с фасолью – это очень вкусный рецепт классического русского супа. Готовят его с фасолью, а потому блюдо становится еще наваристее и аппетитнее. Хотите удивить домочадцев, обязательно попробуйте этот необычный супчик! Настоящая кулинарная находка!

Порции: 6

Время готовки: 50 мин.

Ингредиенты:

Мясо (говядина/свинина) – 200 гр.

Фасоль (свежая) – 300 гр.

Капуста – 300 гр.

Картофель – 2 шт.

Сметана – 100 гр.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Томатный соус – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика

Укроп/Петрушка – 1 пучок

Соль, перец – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Вода – 2 -2,5 литра

Процесс приготовления:

Совет: лучше выбрать мясо с косточкой или взять ребрышки, так бульон получится более густым и вкусным. Если для супа вы берете уже сухую фасоль, то обязательно замочите ее на пару часов, а лучше на ночь, иначе ее придется очень долго варить.

1. Подготовим мясо: помоем его и порежем небольшими кубиками.

2. Бросаем мясо в воду и отправляем вариться на 20 мин.

3. Моем все овощи. Кочан капусты мелко нарезаем соломкой.

4. Морковь и луковицу чистим. Морковку крупно натираем на терке, а лук произвольно нарезаем небольшими кусочками.

5. Кубиками режем почищенные картофелины.

6. Чесночные дольки измельчаем с помощью пресса.

7. Добавляем к мясу фасоль. Свежую фасоль варим 10 мин. (сухую фасоль лучше отварить заранее).

8. Теперь засыпаем в кастрюлю капусту, размешиваем ингредиенты и варим еще 15 мин.

9. В это время можно пожарить овощи. Лук и морковь отправляем на разогретую сковороду и обжариваем на растительном масле. Когда овощи станут мягкими смешиваем их с томатной пастой.

10. Теперь добавляем наши овощи в суп. Перемешиваем. Солим и приправляем перцем по вкусу. Добавляем измельченный чеснок.

11. Варим суп еще 10 мин.

12. Готовый суп заправляем сметаной.

Приятного аппетита!

Мясные щи из свежей капусты с фрикадельками

Щи из свежей капусты с фрикадельками – это красивый и ароматный супчик! Щи сами по себе очень вкусное блюдо, а с фрикадельками они становятся еще аппетитнее. Сварить их довольно легко, а вот отказаться от такого блюда просто невозможно!

Порции:6

Время готовки: 50 мин.

Ингредиенты:

Суп:

Вода – 2 л.

Капуста – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Лук -1 шт.

Картофель – 5 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Смесь перцев – ½ ч.л.

Соль – по вкусу

Перец черный (горошек) -3 шт.

Фрикадельки:

Мясо свинины (без костей) – 500 гр.

Лук – 2 шт.

Соль – ½ ч.л.

Перец – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

1. Ставим воду закипать на плиту.

2. Капусту измельчаем соломкой, для простоты можно использовать кухонный комбайн.

3. Отправляем капусту в кипящую воду.

4. Чистим одну луковицу, мелко ее нарезаем, а затем обжариваем на растительном масле.

5. Тоже самое делаем с морковкой, чтобы она жарилась быстрее, можно натереть ее на терке.

6. Смешиваем лук и морковь, приправляем смесь перцем и солим.

7. Картофель очищаем от кожуры, моем, а затем режим на небольшие кубики. Закидываем картофель в воду с капустой. Варим.

8. Свинину моем и даем ей слегка обсохнуть. Порежем ее на кусочки среднего размера, чтобы было проще измельчать мясо в мясорубке.

9. Луковицы чистим, нарезаем каждую на 4 части.

10. Перекручиваем мясо и луковицы в мясорубке. Солим и приправляем мясную массу.

11. Добавляем обжаренные лук и морковь в кастрюлю.

12. Формируем из мясного фарша небольшие кружки – фрикадельки.

13. Добавляем их в суп. Бросаем туда лавровый лист, перец горошком и досаливаем, если нужно, по вкусу.

14. Продолжаем варить суп 15-20 мин. Пробуем готовность, снимаем кастрюлю с плиты.

Приятного аппетита!

Щи из свежей капусты с помидорами и болгарским перцем

Щи с овощами, приправленные помидорами и болгарским перцем, будут одинаково вкусными как с курицей, так и без нее. Это идеальный вариант блюда для легкого обеда или ужина.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 1 ч.

Количество порций: 6.

Ингредиенты:

Вода – 2 л.

Капуста белокочанная – 300 гр.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Помидор – 4-5 шт.

Перец болгарский сладкий – 1 шт.

Лист лавровый – 1-2 шт.

Петрушка – 2 ветки.

Сельдерей – 2 ветки.

Чеснок – 3-4 зуб.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 3 ст.л.

Перец острый стручковый – по желанию.

Сметана – 2 ст.л.

Хлеб – 2 ломтика.

Процесс приготовления:

1. Ставим воду на включенную плиту, чтобы довести до кипения. Тем временем займемся подготовкой овощей. Очищаем морковь и картофель, промываем и нарезаем соломкой (морковь можно крупно натереть на терке). Лук также очищаем и стараемся нарезать как можно мельче.

2. Разрезаем и чистим перец. Острым ножом нарезаем сначала соломкой, а затем небольшими кусочками.

3. Шинкуем капусту, только не очень мелко, иначе она быстро разварится.

4. Пару томатов нарезаем кубиками (предварительно снимаем шкурку), остальные – натираем на терке.

5. Когда вода закипит, высыпаем в нее картофель, солим. Делаем огонь меньше и накрываем кастрюлю крышкой. Оставляем на 10 минут.

6. В разогретую сковороду с маслом добавляем лук, пассируем его до мягкости 4 минуты, высыпаем морковь. Пассеруем вместе с луком еще 5 минут.

7. Отправляем перец на сковороду. Его следует только слегка размягчить. Для этого томим его 1-2 минуты, постоянно перемешиваем.

8. Добавляем к овощам измельченные на терке помидоры. Увеличиваем огонь и перемешиваем заготовку до загустения.

9. В кастрюлю к картофелю высыпаем нашинкованную капусту. Доводим до кипения и накрываем крышкой, оставляем на 5-6 минут.

10. Поджарка готова. Отправляем ее в кастрюлю, перемешиваем. Следом добавляем порезанные помидоры. Держим на слабом огне не более пяти минут. Мелко нарезаем чеснок и добавляем в щи вместе с лавровым листом. Варим еще 2 минуты и выключаем.

11. Нарезаем зелень и посыпаем готовое блюдо. Через 10-15 минут подаем к столу со сметаной и хлебом.

Приятного аппетита!