Щи из свежей капусты – это аппетитное блюдо исконно русской кухни. Такой суп отлично освежит летом, а его насыщенный аромат запомнится надолго. Подайте щи на обеденный стол, они отлично насытят организм, а заодно наполнят его витаминами! Родные точно по достоинству оценят ваши кулинарные изыски!
Классические щи из свежей капусты с мясом свинины
Классические щи из свежей капусты с мясом свинины – традиционный летний суп, приготовленный по старинному рецепту. Главный секрет его изумительного вкуса – свежая капуста, которая придает нежный сладковатый аромат. А вот бульон из свинины получается особенно насыщенным и вкусным. Результат вас приятно удивит!
Ингредиенты –+8 порц.
- Капуста белокочанная 1 кочан
- Свинина 700 гр.
- Картофель 3 шт.
- Томаты в соку 150 гр.
- Морковь 1 шт.
- Лук репчатый 1 шт.
- Петрушка 1 пучок
- Укроп 1 пучок
- Чеснок 3 шт.
- Сметана по вкусу
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Лавровый лист 1 шт.
- Масло растительное 2 ст.л.
На порцию Калории: 46 ккал Белки: 3.2 г Жиры: 2.5 г Углеводы: 2.7 г Шаги 150 мин.
-
Как приготовить щи из свежей капусты по классическому рецепту? Перед тем, как отварить мясо свинины, хорошо его промываем. В кастрюлю наливаем 2,5 л. воды, кладем в нее свинину и ставим на огонь. Доводим ее до кипения, снимая образовавшуюся пенку, и продолжаем варить 2 часа на умеренном огне.
-
Очищаем овощи. Лук, а также морковку нарежем тонкими полосками. Дольки чеснока режем на небольшие пластинки. Картофелины будем нарезать на небольшие квадратики, кладем их в тарелку с водой. Капусту промыть и покрошить кочан до кочерыжки.
-
На сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем лук, морковь и жарим примерно 5 минут, после этого добавляем к массе томаты в собственном соку, мешаем и тушим 5 мин.
-
Вынимаем готовую свинину и даем ей слегка охладиться, нарезаем ее на кусочки. А бульон ставим на огонь и доводим до кипения.
-
Выкладываем картофель на дуршлаг и даем ему стечь. Затем добавляем его вместе с капустой в кипящий бульон. Варим 10 мин.
-
Теперь в суп отправляем зажарку из овощей, солим и приправляем перцем. Варим еще 10 мин. Зелень промываем, даем слегка просохнуть и измельчаем. Отправляем ее в щи, а также кладем свинину, чеснок, лавровый лист. Убираем кастрюлю с плиты и под закрытой крышкой настаиваем 25 мин. Щи из свежей капусты готовы! Заправляем сметаной и подаем к столу.
Совет: для супа лучше выбирать свинину с косточками и жировой прослойкой.
Приятного аппетита!
Пошаговый рецепт приготовления щей из капусты с курицей
Щи из свежей капусты с курицей – это вкусный, наваристый овощной суп с лакомыми мясными кусочками. Бульон на куриной ножке получается нежным и сытным, а овощи в нем расцветают особым ароматом. Настоящее объедение!
Порции: 6
Время готовки: 1 час 30 мин.
Ингредиенты:
- Куриные ножки – 600 гр.
- Морковка – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Капуста – 1 шт.
- Томатная паста – 3 ст.л.
- Зелень – 1 пучок
- Лавровый лист – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Соль, черный перец – по вкусу
- Масло растительное – для жарки
Процесс приготовления:
1. Куриные ножки обмываем. Перекладываем их в кастрюлю и заливаем водой. Ставим кастрюлю на плиту, дожидаемся кипения. Затем убираем образовавшуюся пенку и продолжаем варить до полной готовности курицы (понадобиться примерное 40 мин.)
2. Очищаем картофелины и нарезаем небольшими кубиками.
3. Подготавливаем остальные овощи. Лук, морковь очищаем. Лук нарезаем на кусочки, а морковь лучше натереть с помощью крупной терки.
4. Крупным ножом измельчаем капусту соломкой.
5. Курицу достаем из бульона, отделяем мясо от косточек. Нарезаем его на части. И отправляем мясо обратно в кастрюлю. Сюда же выкладываем картофель, капусту и ½ смеси лука и моркови. Варим все на протяжении 20 мин.
6. Оставшуюся овощную смесь из лука и морковки зажариваем на растительном масле. Когда масса будет готова, кладем 2 ложки томатной пасты. И помешивая жарим еще 1-2 мин.
7. Выкладываем получившуюся смесь в щи. Солим и приправляем перцем, а также измельченной зеленью. Кладем лавровый лист и раздавленные прессом два зубчика чеснока. Варим еще 10 мин. Убираем с огня. Даем щам настояться 15 мин.
Приятного аппетита!
Вкусные щи из свежей капусты с говядиной
Щи из свежей капусты с говядиной – очень простой и невероятно вкусный домашний суп. Он одновременно наваристый и очень легкий. Это идеальный обед в летний день. Попробуйте сами!
Порции: 6
Время готовки: 2 часа
Ингредиенты:
- Говядина – 400 гр.
- Картофель (средний) – 4 шт.
- Вода – 2 л.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Соль, приправа – по вкусу
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Капуста (средняя) – 1 шт.
- Чеснок -1 зубчик
- Лавровый лист – 1 шт.
Процесс приготовления:
1. Говядину промываем и разрезаем мясо на кусочки так, чтобы на каждую порцию выходило по одному.
2. Воду наливаем в кастрюлю, закидываем в нее кусочки говядины и ставим на плиту.
3. Во время кипения сверху образуется пенка, ее убираем, а мясо продолжаем варить, пока оно не будет готово. Примерно 1-1,5 часа в зависимости от сорта мяса.
4. Картофель чистим и нарезаем на кубики или же как вам больше нравится.
5. Добавляем картофель в кастрюлю, перчим и солим бульон, и держим на среднем огне, пока картофель не свариться.
6. Лук мелко нарезаем, а морковь натираем на терке.
7. Перемешиваем и жарим их на растительном масле до приятного золотистого цвета, затем добавляем пасту и перемешиваем.
8. Кочан промываем и мелко крошим капусту. Добавляем ее в кастрюлю. Варим 5 мин. и забрасываем овощную зажарку.
9. Чеснок очищаем и хорошо измельчаем, добавляем в суп.
10. Бросаем лавровый лист и варим 5 мин.
11. Плиту выключаем, а щи оставляем настояться на 15-20 мин.
12. Добавляем сметану, размешиваем.
Готово! Приятного аппетита!
Как приготовить постные щи без мяса?
Постные щи без мяса – легкий аппетитный суп. Это идеальное блюдо для летнего обеда. В отличии от мясного варианта, постные щи готовятся очень быстро. А рецепт можно изменять по сезону, добавляя те или иные овощи: картофель, перец, кабачок. Получается просто изумительно!
Порции: 6
Время готовки: 35-40 мин.
Ингредиенты:
- Капусты – 1 кочан
- Помидоры – 3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Сметана – 35 гр.
- Перец – 1 шт.
- Вода – 2 л.
- Соль, перец молотый– по вкусу
- Лавровый лист – 1 шт.
- Зелень – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Процесс приготовления:
1. Все овощи хорошо промываем водой. Очищаем от кожуры и удаляем плодоножки.
2. Лук нарезаем кубиками, тоже проделываем с перцем, удаляя при этом ненужные нам семена, и помидорами. Морковь натираем на терке.
3. Смешиваем морковь и лук и обжариваем 15-20 мин., пока не появится легкая золотистая корочка.
4. Помидоры смешиваем с перцем и также обжариваем на отдельной сковороде.
5. Мелкой соломкой нашинкуем капусту.
6. Зелень мелко порежем.
7. Ставим воду на плиту и, когда она закипит, бросаем в нее капусту и зажарку из лука и морковки. Провариваем 20 мин.
8. Добавляем перец и помидоры. Солим суп, добавляем перец и лавровый лист. Варим еще 5 мин.
9. Снимаем суп, добавляем в него сметану и свежую зелень, перемешиваем.
Приятного аппетита!
Щи из свежей капусты с помидорами
Щи из свежей капусты с помидорами – это аппетитное блюдо, которое можно подать в качестве первого на обед или же подкрепиться им за ужином. Ароматное, с насыщенным вкусом, его полюбят как взрослые, так и дети! Готовить такой суп одно удовольствие!
Порции: 8
Время готовки: 1,5 часа
Ингредиенты:
- Вода – 2 л.
- Курица – 600 гр.
- Картофель – 3 шт.
- Помидоры – 3шт.
- Капуста – 600гр.
- Морковь – 1 шт.
- Лук- 2 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Соль, перец- по вкусу
- Укроп – 1 пучок
- Масло растительное –для жарки
Процесс приготовления:
1. Курицу промоем. Очищаем и моем овощи.
2. Воду ставим на огонь закипать.
3. После кипения, кладем в воду курицу, а также 1 луковицу, разрезанную пополам и половинку моркови. Посолим воду и добавим лавровый лист. Варим до готовности мяса.
4. Оставшуюся морковь натираем на терке, а лук режим на небольшие кусочки.
Обжариваем их на растительном масле, чтобы овощи стали мягкими.
5. Помидоры опускаем на полминуты в кипящую воду, а затем держим под холодной проточной водой. Делаем надрез крест на крест и аккуратно снимаем кожицу.
6. Помидоры нарезаем кусочками и кладем на сковороду. Жарим на умеренном огне 15 мин.
7. Картофель чистим, режим на кусочки произвольной формы и засыпаем в бульон.
8. Соломкой нарезаем капусту, отправляем ее в кастрюлю и варим 15 мин.
9. Вареные овощи осторожно достанем половником, немного остудим и нарежем мелкими кусочками. Также нарезаем куриное мясо. Засыпаем все обратно в суп, и добавляем зажарку из лука и моркови.
10. Добавляем перец и соль (если ее не хватает) и варим еще 5 мин.
11. Зелень нарезаем и добавляем в щи.
12. Снимаем с огня и оставляем слегка охладится и настояться на 12-20 мин.
Приятного аппетита!
Очень вкусные щи из свежей капусты в мультиварке
Щи из свежей капусты в мультиварке – простой и быстрый способ приготовить вкусное первое блюдо. Это сытный и полезный суп, в котором много витаминов и необходимых нам белков. А кроме того, перед его ароматом не устоят ни взрослые, ни дети!
Порции: 8
Время готовки: 1,5 часа
Ингредиенты:
- Говядина – 600 гр.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Капуста – 300 гр.
- Картофель – 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Вода – 2 л.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Процесс приготовления:
1. Для начала подготовим овощи для супа. Хорошо их промоем, дадим немного обсохнуть.
Теперь берем морковь и лук. Морковь натираем теркой, а лук измельчаем ножом.
В емкость мультиварки заливаем чуть-чуть растительного масла. Выбираем на табло режим «жарка» и, когда масло слегка разогреется, засыпаем в мультиварку нарезанные овощи. Жарим их до мягкости.
2. Чеснок чистим от шелухи, дольки режем пластинками толщиной в 2 мм.
3. Добавляем нарезанный чеснок к луку и морковке, перемешиваем массу с томатной пастой и еще немного обжариваем ее (примерно 2-3 мин.)
4. Капусту измельчаем соломкой. Выкладываем ее в чашу мультиварки.
5. Картофель чистим и нарезаем на небольшие кусочки. Также кладем его в чашу.
6. В последнюю очередь кладем говядину и заливаем кипяченую воду.
7. Устанавливаем на мультиварке режим «тушение» на 80 мин.
8. Когда до конца готовки останется 15 мин., кладем в суп зелень, добавляем лавровый лист, солим и приправляем суп.
Совет: в готовый суп можно положить немного сметаны для вкуса.
Приятного аппетита!
Простой рецепт приготовления щей из капусты с тушенкой
Рецепт щей из свежей капусты с тушенкой – очень аппетитное первое блюдо. Тушенка ускорит готовку, а потому вкусный обед можно сварить всего за полчаса. И родные будут в восторге!
Порции:6
Время готовки: 30 мин.
Ингредиенты:
- Капуста – ½ кочана.
- Картофель – 4 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Тушенка – 250 гр.
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Растительное масло – для жарки
Процесс приготовления:
1. Капусту будем крошить полоской, для этого лучше выбрать широкий и острый нож.
2. Берем кастрюлю и заливаем в нее 2 литра воды. Засыпаем капусту и ставим вариться.
3. В это время чистим картофель. Нарезаем его кубиками или произвольно небольшими фигурами. Когда вода в кастрюле начнет кипеть, добавляем картофель. И продолжаем варить на среднем огне.
4. Тем временем приготовим овощную зажарку из лука и моркови. Лук лучше нарезать кубиками, а морковь измельчить с помощью крупной терки.
5. Жарим смесь на растительном масле. Когда лук и морковь станут мягкими, вмешиваем в массу томатную пасту.
6. Открываем банку тушенки и выкладываем ее в суп. Варим 5 мин., добавляем овощную зажарку.
7. Солим (количество соли можно увеличить ил уменьшить по вкусу), добавляем перец, лавровый лист и измельченную зелень. Провариваем пару минут. Убираем с плиты кастрюлю.
Приятного аппетита!
Классические щи из капусты с грибами
Щи из свежей капусты с грибами — это один из лучших супов, который обязательно нужно приготовить летом. Свежие овощи особенно вкусны и богаты полезными свойствами, а грибы придадут блюду невероятный аромат. Перед таким запахом никто не сможет устоять!
Порции: 6
Время готовки: 45 мин.
Ингредиенты:
- Белокочанная капусты (небольшая) – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Картофель – 5 шт.
- Грибы (любые) – 250 гр.
- Укроп/петрушка – 1 пучок
- Растительное масло – для жарки
- Вода – 2,5 л.
- Пшеничная мука – 1 ст.л.
- Сметана – 150 гр.
Процесс приготовления:
1. Начнем с картофелин. Молодой картофель легко очищается, поэтому берем картофель и просто скребем его ножом, снимая кожуру.
2. Заливаем воду в кастрюлю, бросаем картофель и отправляем его вариться.
3. Чистим морковку, моем, а затем нарезаем ее соломкой.
4. Также чистим и режим луковицу.
5. Моем и нарезаем на небольшие части грибы.
6. Измельченные лук и морковь отправляем на сковороду и жарим на растительном масле. Когда овощи прожарятся и станут мягкими и золотистыми, можно добавлять к ним грибы.
7. Подготавливаем капусту. Кочан измельчаем соломкой (можно порезать шашками, как вам больше нравится).
8. Бросаем капусту вариться в кипящую воду.
9. Когда овощи в кастрюле размякнут, добавляем овощную зажарку с грибами. Перемешиваем, добавляем соль и специи по вкусу.
10. Набираем кипяченую воду в стакан (где-то 200 мл.), размешиваем в ней ложку пшеничной муки, и добавляем сметану. Перемешиваем. Вливаем массу в суп. Размешиваем его.
11. Продолжаем варить еще 15-20 мин. до полной готовности всех ингредиентов.
Приятного аппетита!
Рецепт щей из свежей капусты с фасолью
Щи из свежей капусты с фасолью – это очень вкусный рецепт классического русского супа. Готовят его с фасолью, а потому блюдо становится еще наваристее и аппетитнее. Хотите удивить домочадцев, обязательно попробуйте этот необычный супчик! Настоящая кулинарная находка!
Порции: 6
Время готовки: 50 мин.
Ингредиенты:
- Мясо (говядина/свинина) – 200 гр.
- Фасоль (свежая) – 300 гр.
- Капуста – 300 гр.
- Картофель – 2 шт.
- Сметана – 100 гр.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Томатный соус – 2 ст.л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Укроп/Петрушка – 1 пучок
- Соль, перец – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
- Вода – 2 -2,5 литра
Процесс приготовления:
Совет: лучше выбрать мясо с косточкой или взять ребрышки, так бульон получится более густым и вкусным. Если для супа вы берете уже сухую фасоль, то обязательно замочите ее на пару часов, а лучше на ночь, иначе ее придется очень долго варить.
1. Подготовим мясо: помоем его и порежем небольшими кубиками.
2. Бросаем мясо в воду и отправляем вариться на 20 мин.
3. Моем все овощи. Кочан капусты мелко нарезаем соломкой.
4. Морковь и луковицу чистим. Морковку крупно натираем на терке, а лук произвольно нарезаем небольшими кусочками.
5. Кубиками режем почищенные картофелины.
6. Чесночные дольки измельчаем с помощью пресса.
7. Добавляем к мясу фасоль. Свежую фасоль варим 10 мин. (сухую фасоль лучше отварить заранее).
8. Теперь засыпаем в кастрюлю капусту, размешиваем ингредиенты и варим еще 15 мин.
9. В это время можно пожарить овощи. Лук и морковь отправляем на разогретую сковороду и обжариваем на растительном масле. Когда овощи станут мягкими смешиваем их с томатной пастой.
10. Теперь добавляем наши овощи в суп. Перемешиваем. Солим и приправляем перцем по вкусу. Добавляем измельченный чеснок.
11. Варим суп еще 10 мин.
12. Готовый суп заправляем сметаной.
Приятного аппетита!
Мясные щи из свежей капусты с фрикадельками
Щи из свежей капусты с фрикадельками – это красивый и ароматный супчик! Щи сами по себе очень вкусное блюдо, а с фрикадельками они становятся еще аппетитнее. Сварить их довольно легко, а вот отказаться от такого блюда просто невозможно!
Порции:6
Время готовки: 50 мин.
Ингредиенты:
Суп:
- Вода – 2 л.
- Капуста – 1 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Лук -1 шт.
- Картофель – 5 шт.
- Лист лавровый – 1 шт.
- Смесь перцев – ½ ч.л.
- Соль – по вкусу
- Перец черный (горошек) -3 шт.
Фрикадельки:
- Мясо свинины (без костей) – 500 гр.
- Лук – 2 шт.
- Соль – ½ ч.л.
- Перец – ½ ч.л.
Процесс приготовления:
1. Ставим воду закипать на плиту.
2. Капусту измельчаем соломкой, для простоты можно использовать кухонный комбайн.
3. Отправляем капусту в кипящую воду.
4. Чистим одну луковицу, мелко ее нарезаем, а затем обжариваем на растительном масле.
5. Тоже самое делаем с морковкой, чтобы она жарилась быстрее, можно натереть ее на терке.
6. Смешиваем лук и морковь, приправляем смесь перцем и солим.
7. Картофель очищаем от кожуры, моем, а затем режим на небольшие кубики. Закидываем картофель в воду с капустой. Варим.
8. Свинину моем и даем ей слегка обсохнуть. Порежем ее на кусочки среднего размера, чтобы было проще измельчать мясо в мясорубке.
9. Луковицы чистим, нарезаем каждую на 4 части.
10. Перекручиваем мясо и луковицы в мясорубке. Солим и приправляем мясную массу.
11. Добавляем обжаренные лук и морковь в кастрюлю.
12. Формируем из мясного фарша небольшие кружки – фрикадельки.
13. Добавляем их в суп. Бросаем туда лавровый лист, перец горошком и досаливаем, если нужно, по вкусу.
14. Продолжаем варить суп 15-20 мин. Пробуем готовность, снимаем кастрюлю с плиты.
Приятного аппетита!
Щи из свежей капусты с помидорами и болгарским перцем
Щи с овощами, приправленные помидорами и болгарским перцем, будут одинаково вкусными как с курицей, так и без нее. Это идеальный вариант блюда для легкого обеда или ужина.
Время готовки – 1 ч. 20 мин.
Время приготовления – 1 ч.
Количество порций: 6.
Ингредиенты:
- Вода – 2 л.
- Капуста белокочанная – 300 гр.
- Картофель – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 2 шт.
- Помидор – 4-5 шт.
- Перец болгарский сладкий – 1 шт.
- Лист лавровый – 1-2 шт.
- Петрушка – 2 ветки.
- Сельдерей – 2 ветки.
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Соль – по вкусу.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Перец острый стручковый – по желанию.
- Сметана – 2 ст.л.
- Хлеб – 2 ломтика.
Процесс приготовления:
1. Ставим воду на включенную плиту, чтобы довести до кипения. Тем временем займемся подготовкой овощей. Очищаем морковь и картофель, промываем и нарезаем соломкой (морковь можно крупно натереть на терке). Лук также очищаем и стараемся нарезать как можно мельче.
2. Разрезаем и чистим перец. Острым ножом нарезаем сначала соломкой, а затем небольшими кусочками.
3. Шинкуем капусту, только не очень мелко, иначе она быстро разварится.
4. Пару томатов нарезаем кубиками (предварительно снимаем шкурку), остальные – натираем на терке.
5. Когда вода закипит, высыпаем в нее картофель, солим. Делаем огонь меньше и накрываем кастрюлю крышкой. Оставляем на 10 минут.
6. В разогретую сковороду с маслом добавляем лук, пассируем его до мягкости 4 минуты, высыпаем морковь. Пассеруем вместе с луком еще 5 минут.
7. Отправляем перец на сковороду. Его следует только слегка размягчить. Для этого томим его 1-2 минуты, постоянно перемешиваем.
8. Добавляем к овощам измельченные на терке помидоры. Увеличиваем огонь и перемешиваем заготовку до загустения.
9. В кастрюлю к картофелю высыпаем нашинкованную капусту. Доводим до кипения и накрываем крышкой, оставляем на 5-6 минут.
10. Поджарка готова. Отправляем ее в кастрюлю, перемешиваем. Следом добавляем порезанные помидоры. Держим на слабом огне не более пяти минут. Мелко нарезаем чеснок и добавляем в щи вместе с лавровым листом. Варим еще 2 минуты и выключаем.
11. Нарезаем зелень и посыпаем готовое блюдо. Через 10-15 минут подаем к столу со сметаной и хлебом.
Приятного аппетита!