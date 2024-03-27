По-другому курицу я не готовлю. Нежные куриные ножки и бедра в соусе: рецепт на сковороде

Куриные бедра когда-то считались пищей нищих, так как в этой части курицы, особенно в ножках, было мало мяса. Однако, постепенно люди ушли от этого стереотипа. Сейчас куриные ножки готовятся даже в самых изысканных ресторанах.
В куриных бедрах содержится много полезных витаминов и минералов. Например, в бедрах есть витамины А, РР, С и Е, а также бета-каротин и фолиевая кислота. Это далеко не весь список минералов.
В бедрах также повышенное содержание йода и железа, что важно для щитовидной железы.
Расскажем, как вкусно потушить куриные бедра.
Ингредиенты для тушеных куриных бедер:
- сливочное масло — 40 г;
- куриные ножки и бедра — 2 кг;
- соль — 22 г;
- черный перец — 7 г;
- лук — 300 г;
- шампиньоны — 300 г;
- куриный бульон — 500 мл;
- лавровый лист — 8 г;
- тимьян — 8 г;
- чеснок — 10 г;
- белое вино — 120 мл;
- перец капия — 1 шт.;
- брокколи — 1 шт.;
- консервированная кукуруза — 50 г;
- хлопья острого перца — 5 г;
- куркума — 5 г;
- вода — 1 л;
- рис — 200 г;
- сливки — 120 мл.
Приготовление тушеных куриных бедер:
В сковороде растапливаем сливочное масло. Куриные ножки и бедра посыпаем 7 граммами соли и 5 граммами черного молотого перца с обеих сторон. Выкладываем ножки в сковороду к растительному маслу.
Обжариваем ножки и бедра до золотистой корочки с обеих сторон.
Нарезаем перьями лук, пластинками режем шампиньоны.
На том же масле обжариваем 200 грамм лука до мягкости, добавляем грибы. Вливаем к грибам и луку бульон, посыпаем черным перцем, 3 граммами соли, добавляем лавровый лист.
Варим бульон до кипения, добавляем тимьян и пропущенный через пресс чеснок. Вливаем к грибам и луку вино, смешиваем.
Выкладываем в смесь бульона и вина обжаренные ножки и бедра. Тушим бедра и ножки под крышкой на медленном огне 10 минут.
В это время нарезаем мелко лук, перец капия и брокколи. В сковороде на растительном масле обжариваем лук и перец.
Добавляем в смесь брокколи и консервированную кукурузу.
Высыпаем к овощной смеси 5 грамм соли, хлопья острого перца и куркуму. Отвариваем рис 20 минут в подсоленной воде.
Выкладываем вареный рис к овощам в сковороду и перемешиваем. Убираем из сковороды с грибами и луком ножки и бедра.
Вливаем в грибной соус на курином бульоне сливки и перемешиваем.
Выкладываем обратно бедра и ножки, тушим под крышкой на медленном огне 20 минут
В итоге получаем нежные сочные куриные ножки и бедра в соусе вместе с вкусным гарниром. Рис с овощами прекрасно сочетается со сметанным соусом и куриными ножками.