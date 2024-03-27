По-другому курицу я не готовлю. Нежные куриные ножки и бедра в соусе: рецепт на сковороде

Куриные бедра когда-то считались пищей нищих, так как в этой части курицы, особенно в ножках, было мало мяса. Однако, постепенно люди ушли от этого стереотипа. Сейчас куриные ножки готовятся даже в самых изысканных ресторанах.

В куриных бедрах содержится много полезных витаминов и минералов. Например, в бедрах есть витамины А, РР, С и Е, а также бета-каротин и фолиевая кислота. Это далеко не весь список минералов.

В бедрах также повышенное содержание йода и железа, что важно для щитовидной железы.

Расскажем, как вкусно потушить куриные бедра.

Ингредиенты для тушеных куриных бедер:

сливочное масло — 40 г;

куриные ножки и бедра — 2 кг;

соль — 22 г;

черный перец — 7 г;

лук — 300 г;

шампиньоны — 300 г;

куриный бульон — 500 мл;

лавровый лист — 8 г;

тимьян — 8 г;

чеснок — 10 г;

белое вино — 120 мл;

перец капия — 1 шт.;

брокколи — 1 шт.;

консервированная кукуруза — 50 г;

хлопья острого перца — 5 г;

куркума — 5 г;

вода — 1 л;

рис — 200 г;

сливки — 120 мл.

Приготовление тушеных куриных бедер:

В сковороде растапливаем сливочное масло. Куриные ножки и бедра посыпаем 7 граммами соли и 5 граммами черного молотого перца с обеих сторон. Выкладываем ножки в сковороду к растительному маслу.

Обжариваем ножки и бедра до золотистой корочки с обеих сторон.

Нарезаем перьями лук, пластинками режем шампиньоны.

На том же масле обжариваем 200 грамм лука до мягкости, добавляем грибы. Вливаем к грибам и луку бульон, посыпаем черным перцем, 3 граммами соли, добавляем лавровый лист.

Варим бульон до кипения, добавляем тимьян и пропущенный через пресс чеснок. Вливаем к грибам и луку вино, смешиваем.

Выкладываем в смесь бульона и вина обжаренные ножки и бедра. Тушим бедра и ножки под крышкой на медленном огне 10 минут.

В это время нарезаем мелко лук, перец капия и брокколи. В сковороде на растительном масле обжариваем лук и перец.

Добавляем в смесь брокколи и консервированную кукурузу.

Высыпаем к овощной смеси 5 грамм соли, хлопья острого перца и куркуму. Отвариваем рис 20 минут в подсоленной воде.

Выкладываем вареный рис к овощам в сковороду и перемешиваем. Убираем из сковороды с грибами и луком ножки и бедра.

Вливаем в грибной соус на курином бульоне сливки и перемешиваем.

Выкладываем обратно бедра и ножки, тушим под крышкой на медленном огне 20 минут

В итоге получаем нежные сочные куриные ножки и бедра в соусе вместе с вкусным гарниром. Рис с овощами прекрасно сочетается со сметанным соусом и куриными ножками.