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По этому рецепту готовлю рыбу вот уже 15 лет. Не хуже семги и форели: белая рыба с овощами

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По этому рецепту готовлю рыбу вот уже 15 лет. Не хуже семги и форели: белая рыба с овощами

Белая рыба — это обобщённое название для многих видов рыб со светлым мясом. К ним относятся, например, треска, пикша, минтай, камбала, палтус и другие.

Белая рыба является ценным источником белка, витаминов и минералов. Благодаря своему составу, белая рыба может оказывать благотворное влияние на организм человека. Белая рыба улучшает работу сердечно-сосудистой системы и способствует снижению уровня холестерина в крови, а также стимулирует работу мозга.

Необходимо включать в свой рацион мясо белой рыбы. Приготовить, кстати, треску, пикшу или минтай несложно. Расскажем, как вкусно запечь белую рыбу.

Ингредиенты:

  • Рыба — 1 кг;
  • Специи для рыбы — 1 ч.л.;
  • Паприка — 1 ч.л.;
  • Сушеный чеснок — 1 ч.л.;
  • Красный лук — 1 шт.;
  • Морковь — 2 шт.;
  • Кабачок — 2 шт.;
  • Перец красный — 2 шт.;
  • Растительное масло — 50 мл;
  • Соль — 2 ч.л.;
  • Орегано — 1 ч.л.

Приготовление запеченной рыбы:

Очищенную от жабр, плавников, головы и внутренностей рыбу промываем. Делаем на рыбе поперек небольшие надрезы, кладем в целлофановый пакет.

Посыпаем рыбу солью, паприкой, специями для рыбы и сушеным чесноком, смешиваем.

По этому рецепту готовлю рыбу вот уже 15 лет. Не хуже семги и форели: белая рыба с овощами

Запечатываем пакет и оставляем рыбу мариноваться на 30 минут.

По этому рецепту готовлю рыбу вот уже 15 лет. Не хуже семги и форели: белая рыба с овощами

Нарезаем четверть кольцами лук, кружочками режем морковь. Выкладываем в форму для запекания лук и морковь.

Нарезаем небольшими кусочками кабачки, а также очищенный красный перец. Тоже кладем кабачки и перец к луку и моркови в форму для запекания.

Солим овощи и посыпаем орегано, поливаем растительным маслом и перемешиваем руками. Кладем на овощную подушку рыбу и запекаем при 180 градусах 35-40 минут.

По этому рецепту готовлю рыбу вот уже 15 лет. Не хуже семги и форели: белая рыба с овощами

Таким образом мы получаем сочную белую рыбу с гарниром в виде овощей. Блюдо подходит как для ужина, так и для праздничного стола.

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