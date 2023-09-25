Чаще всего люди делятся на 2 типа: на обожателей картофеля и любителей макаронных изделий. Если вы принадлежите к последней касте, то следующий рецепт будет как никогда кстати. Редакция «Со Вкусом» расскажет, как сделать идеальные макароны с мясной подливой из говяжьего фарша.

Поверьте, это доступное, вкусное и очень сытное блюдо придется по вкусу даже самым изобретательным гурманам. Вы узнаете, как приготовить макароны по-флотски в новой, более современной интерпретации. Ведь по-настоящему удачная подливка может в корне изменить вкус чего угодно, превращая обычный прием пищи в маленький праздник. Ингредиенты же, входящие в состав этого рецепта, имеются на любой кухне. Ну что, приступим?

Макароны с мясной подливой из фарша: моменты приготовления

Используйте макароны исключительно из твердых сортов пшеницы. Так вы сохраните максимально правильную консистенцию готового блюда. К подливе из говяжьего фарша можно добавлять любые специи. Чесночный порошок придаст ей пикантный аромат, а копченая паприка и карри добавят яркий вкус и цвет. Подлива прекрасно подходит не только к макаронным изделиям, но и к любым другим гарнирам.

Ингредиенты

Макароны400 г Соль1 щеп. Говяжий фарш400 г Лавровый лист2 шт. Лук1 шт. Чесночный порошок0,5 ч. л. Болгарский перец1 шт. Сушеная петрушка по вкусу Томатная паста1 ст. л.

Приготовление

Отварите макароны до состояния аль денте. Воду нужно оставить для дальнейшего использования. Луковицу нарежьте мелким кубиком, залейте растительным маслом и включите мелкий огонь. Спустя 5–7 минут жарки лука, добавьте на сковороду фарш, обжарьте его на сильном огне до потемнения мяса. Спустя 3 минуты добавьте в начинку томатную пасту, соль, сушеный чеснок и петрушку. Готовьте массу еще минуту, после чего вылейте к мясу бульон из-под макарон. Туда же выложите лавровый лист и мелко нарезанный болгарский перец. Тушите смесь на маленьком огне под крышкой 15–20 минут под крышкой. К готовой массе выложите макароны и смешайте продукты в однородное блюдо. Дайте макаронам потушиться еще буквально 5 минут, и можно подавать к столу.

Готовое блюдо посыпьте зеленым луком. Такие макароны получаются невероятно вкусными и аппетитными на вид. Это просто отличный вариант для ужина. Также обратите внимание на следующий рецепт — вкуснейший бабагануш из баклажанов.