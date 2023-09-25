Чаще всего люди делятся на 2 типа: на обожателей картофеля и любителей макаронных изделий. Если вы принадлежите к последней касте, то следующий рецепт будет как никогда кстати. Редакция «Со Вкусом» расскажет, как сделать идеальные макароны с мясной подливой из говяжьего фарша.
Поверьте, это доступное, вкусное и очень сытное блюдо придется по вкусу даже самым изобретательным гурманам. Вы узнаете, как приготовить макароны по-флотски в новой, более современной интерпретации. Ведь по-настоящему удачная подливка может в корне изменить вкус чего угодно, превращая обычный прием пищи в маленький праздник. Ингредиенты же, входящие в состав этого рецепта, имеются на любой кухне. Ну что, приступим?
Макароны с мясной подливой из фарша: моменты приготовления
Используйте макароны исключительно из твердых сортов пшеницы. Так вы сохраните максимально правильную консистенцию готового блюда. К подливе из говяжьего фарша можно добавлять любые специи. Чесночный порошок придаст ей пикантный аромат, а копченая паприка и карри добавят яркий вкус и цвет. Подлива прекрасно подходит не только к макаронным изделиям, но и к любым другим гарнирам.
Ингредиенты
Макароны400 г Соль1 щеп. Говяжий фарш400 г Лавровый лист2 шт. Лук1 шт. Чесночный порошок0,5 ч. л. Болгарский перец1 шт. Сушеная петрушка по вкусу Томатная паста1 ст. л.
Приготовление
- Отварите макароны до состояния аль денте. Воду нужно оставить для дальнейшего использования. Луковицу нарежьте мелким кубиком, залейте растительным маслом и включите мелкий огонь.
Спустя 5–7 минут жарки лука, добавьте на сковороду фарш, обжарьте его на сильном огне до потемнения мяса. Спустя 3 минуты добавьте в начинку томатную пасту, соль, сушеный чеснок и петрушку. Готовьте массу еще минуту, после чего вылейте к мясу бульон из-под макарон. Туда же выложите лавровый лист и мелко нарезанный болгарский перец. Тушите смесь на маленьком огне под крышкой 15–20 минут под крышкой.
К готовой массе выложите макароны и смешайте продукты в однородное блюдо. Дайте макаронам потушиться еще буквально 5 минут, и можно подавать к столу.
Готовое блюдо посыпьте зеленым луком. Такие макароны получаются невероятно вкусными и аппетитными на вид. Это просто отличный вариант для ужина. Также обратите внимание на следующий рецепт — вкуснейший бабагануш из баклажанов.