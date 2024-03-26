Печенье на рассоле готовится достаточно быстро из простого набора ингредиентов, получается очень вкусным. Если вы хотите, чтобы готовые изделия были более хрустящими, тесто нужно раскатать тоньше, если нежнее — толще. Дополнить печенье можно маком, орехами или кунжутом.

Печенье на рассоле от огурцов в духовке

Печенье на рассоле займет почетное место в вашем постном меню. Огуречный рассол, на котором замешивают тесто, можно заменить помидорным. Главное, чтобы маринад был не слишком кислым и соленым.

Ингредиенты –+25 шт.

Огуречный рассол 20 ст.л.

Сода пищевая 1 ч.л.

Мука пшеничная 600 гр.

Сахар-песок 150 гр.

Масло растительное 20 ст.л.

Ванилин 1 пакет

Корица по желанию

Шаги 12 мин.

Печенье на рассоле в духовке готовится быстро и просто. В подходящую для замеса теста большую миску вливаем растительное масло и огуречный рассол. Чайную ложку соды гасить не надо, она погасится рассолом и добавляем к остальным ингредиентам. Следом отправляем корицу, ванилин и сахар. Пшеничную муку просеиваем через сито, чтобы насытить кислородом. Добавляем ее в смесь и замешиваем эластичное тесто. Готовое тесто заворачиваем в кусок пищевой пленки. Для этой цели также можно использовать полиэтиленовый пакет. Тесту нужно «отдохнуть» 30 минут. Застилаем противень пергаментом. Достаем тесто из пленки или пакета. Раскатываем из него пласт небольшой толщины. Затем используем любые формочки для вырезания печенья. Выкладываем печенье на противень на расстоянии друг от друга. Во время выпечки оно будет увеличиваться в размере и изделия могут прилипнуть друг к другу. Разогреваем духовку до температуры 180 градусов. Отправляем противень с печеньем внутрь духового шкафа, выпекаем изделия 20 минут до румяного цвета.

Приятного аппетита!

Мягкое печенье на рассоле от помидоров

Рецепт вкусного, пышного печенья из помидорного рассола — отличный вариант быстрой выпечки. Для замеса теста не нужны яйца. Вместо сливочного масла используется растительное масло.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Количество порций – 1.

Ингредиенты:

Рассол помидорный — 1 ст.

Сахар — 1 ст.

Масло растительное — 1/2 ст.

Мука — 3-4 ст.

Сода — 1 ч.л.

Желток яичный — для смазки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В любую глубокую миску вливаем стакан помидорного рассола. Добавляем к нему половину стакана растительного масла и стакан сахара. Оставляем немного растительного масла на дне стакана. Оно понадобится нам при замесе теста.

Шаг 2. Смешиваем муку и соду (можно заменить разрыхлителем) в отдельной емкости. Смесь ингредиентов просеиваем через сито, чтобы обогатить кислородом. Печенье в таком случае будет более пышным. Один стакан муки оставляем, остальную муку высыпаем в миску с рассолом, маслом и сахаром. Замешиваем тесто. Оставшийся стакан добавляем понемногу, чтобы не переборщить с мукой.

Шаг 3. Замешиваем тесто. Чтобы оно не прилипало, смазываем руки растительным маслом. Накрываем комок теста чистым кухонным полотенцем. Оставляем на 20 минут.

Шаг 4. От общего комка теста отщипываем небольшой кусочек и скатываем его в колбаску. Нарезаем ее кусочками. Застилаем противень бумагой для выпечки. Каждый кусочек теста скатываем в комок, затем придаем комкам приплюснутый вид и выкладываем на противень. Разбиваем яйцо и отделяем белок от желтка. Желток немного разбиваем вилкой и смазываем им печенье.

Шаг 5. Ставим противень с печеньем в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем его 20 минут. Готовность блюда определяем по румяности.

Приятного аппетита!

Печенье на огуречном рассоле на сковороде

Печенье на огуречном рассоле — отличный вариант угощения для чаепития. Готовые изделия украшают сахарной пудрой и подают к столу теплыми на большом блюде.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Количество порций – 1.

Ингредиенты:

Рассол огуречный — 100 мл.

Сода — 1/2 ч.л.

Сахар — 4 ст.л.

Соль — 1 щепотка.

Яйцо — 1 шт.

Масло растительное — 3-4 ст.л.

Мука — 300-350 гр.

Пудра сахарная — для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассол для замеса теста должен быть комнатной температуры, поэтому его нужно заранее достать из холодильника и согреть. Вливаем рассол в миску подходящего размера. Добавляем соду. Рассол должен вспениться и стать белым. Отправляем в миску растительное масло, сахар и соль. Перемешиваем ингредиенты и вбиваем к ним яйцо. Снова перемешиваем массу до однородного состояния.

Шаг 2. Заранее просеянную муку начинаем постепенно добавлять в смесь. Замешиваем тесто так, чтобы оно получилось мягким, эластичным, не липло к рукам. Миску с готовым тестом накрываем чистым сухим полотенцем: ему нужно «отдохнуть» 20 минут.

Шаг 3. Раскатываем тесто в тонкий пласт (толщина — 0,5-0,7 сантиметров). Вырезаем из теста заготовки любой формы. Для этого можно использовать специальные формочки.

Шаг 4. В раскаленную сковороду с растительным маслом выкладываем заготовки из теста. Обжариваем их пару минут с одной и другой стороны.

Шаг 5. Перекладываем горячее печенье на любое красивое блюдо. Украшаем изделия сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Как приготовить овсяное печенье на рассоле?

Сочетание рассола и овсяных хлопьев в заготовках делает выпечку более вкусной и необычной. Готовое печенье заряжает энергией, так как овсяные хлопья содержат полисахариды, отвечающие за эту функцию.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Количество порций – 1.

Ингредиенты:

Рассол огуречный — 175 мл.

Масло растительное — 175 мл.

Мука — 2 ст.

Хлопья овсяные — 2 ст.

Сахар — 1 ст.

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В любую большую миску, пригодную для замеса теста, вливаем огуречный рассол. Смешиваем его с растительным маслом.

Шаг 2. Всыпаем в смесь из рассола и масла стакан сахара. Открываем упаковку с овсяными хлопьями, отмеряем два стакана ингредиента и всыпаем его в миску.

Шаг 3. Просеиваем два стакана муки с чайной ложкой разрыхлителя, через мелкое сито. Желательно сделать это несколько раз, чтобы мука лучше насытилась кислородом, а готовое печенье стало пышным. Всыпаем муку в смесь рассола, масла и хлопьев. Замешиваем тесто.

Шаг 4. Скатываем тесто в жгут и нарезаем кусочками. Также его можно раскатать в пласт и вырезать заготовки с помощью стакана или кружки. Покрываем противень бумагой для выпечки, поверх которой укладываем заготовки.

Шаг 5. Включаем духовой шкаф и разогреваем его до температуры 180 градусов. Выпекаем печенье полчаса.

Приятного аппетита!

Печенье на капустном рассоле в домашних условиях

Печенье из капустного рассола имеет необычный вкус, в том числе из-за добавления в тесто кукурузной муки. Блюдо одно из простейших в приготовлении, идеально подходит для чаепития и перекуса.

Время готовки – 1 ч. 5 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Количество порций – 6.

Ингредиенты:

Рассол капустный — 150 гр.

Сода — 1 ч.л.

Мука пшеничная — 150 гр.

Масло кукурузное — 10 ст.л.

Сахар — 10 ст.л.

Мука кукурузная — 150 гр.

Корица — по желанию.

Цедра лимонная — по желанию.

Ванилин — по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для замеса теста используем кукурузное масло. Смешиваем его с капустным рассолом в любой миске подходящего размера. Всыпаем к смеси 10 столовых ложек сахара. Тщательно перемешиваем продукты.

Шаг 2. В отдельной емкости смешиваем 150 граммов кукурузной муки и чайную ложку соды. Вместо соды можно использовать разрыхлитель. Просеиваем муку через сито в миску с маслом, рассолом и сахаром.

Шаг 3. Следом за кукурузной мукой просеиваем в миску пшеничную муку. Для более насыщенного вкуса и аромата, в тесто можно добавить корицу, лимонную цедру и ванилин.

Шаг 4. Замешиваем тесто так, чтобы оно оставалось мягким. Затем его следует накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на полчаса. Это необходимо для того, чтобы тесто было проще раскатывать и затем вырезать из него фигурное печенье.

Шаг 5. На рабочей поверхности стола раскладываем бумагу для выпечки. Раскатываем на ней тесто в пласт. Берем фигурки и вырезаем с их помощью заготовки. Распределяем на некотором расстоянии друг от друга.

Шаг 6. Помещаем лист бумаги с заготовками на противень. Отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем печенье 20 минут.

Приятного аппетита!

Постное печенье на огуречном рассоле

Для хранения готового печенья лучше всего использовать полиэтиленовый пакет или жестяную банку. Тогда печенье сохранит мягкость. Рассол придаст печенью нежный аромат и вкус.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Количество порций – 4-5.

Ингредиенты:

Рассол огуречный — 10 ст.л.

Масло растительное — 7 ст.л.

Мука — 500 гр.

Сахар — 7 ст.л.

Сода — 1/2 ч.л.

Уксус — для гашения.

Ванилин — 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем любую глубокую большую миску, в которой будем замешивать тесто для приготовления печенья. Вливаем в нее огуречный рассол и высыпаем семь столовых ложек сахара.

Шаг 2. Вливаем в смесь семь столовых ложек растительного масла. Половину чайной ложки соды гасим уксусом. Отправляем в миску вместе с ванилином.

Шаг 3. Начинаем постепенно вводить в смесь просеянную муку. Замешиваем плотное тесто. На ощупь оно должно получиться мягким и эластичным. Также оно не должно прилипать к рукам.

Шаг 4. Посыпаем рабочую поверхность стола небольшим количеством муки. Раскатываем тесто в пласт толщиной не более сантиметра. Для того чтобы вырезать фигурные заготовки для будущего печенья, можно использовать любые формочки.

Шаг 5. Включаем духовой шкаф заранее, чтобы разогреть его до температуры 180 градусов. На противне расстилаем лист бумаги для выпечки подходящего размера. Выкладываем заготовки на расстоянии друг от друга, чтобы избежать прилипания. Ставим противень внутрь и выпекаем печенье 15-20 минут.

Приятного аппетита!

Вкусное постное печенье на рассоле от помидоров

Рецепт приготовления печенья на рассоле был особенно популярен в 90-е годы, когда бывшие советские страны узнали, что такое кризис. Продуктов и денег не хватало, поэтому готовить приходилось из простых продуктов, которые есть под рукой.

Время готовки – 1 ч. 5 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Количество порций – 20.

Ингредиенты:

Рассол помидорный — 200 мл.

Мука — 1,5-2 ст.

Масло подсолнечное — 4-5 ст.л.

Сахар — 200 гр.

Сода — 1/2 ч.л.

Соль — 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В отдельную глубокую миску большого объема вливаем помидорный рассол. Разбавляем его подсолнечным маслом. Дополняем жидкие продукты сахаром (200 граммов).

Шаг 2. В отдельную миску выкладываем муку и добавляем к ней соду (ее можно заменить разрыхлителем — одной чайной ложкой). Перемешиваем продукты и просеиваем их через сито. В просеянную муку с содой добавляем щепотку соли. Снова перемешиваем массу.

Шаг 3. Начинаем постепенно вводить муку в жидкую смесь. Замешиваем тесто, которое в готовом виде должно быть мягким и эластичным. Возможно, вся порция муки не понадобится.

Шаг 4. Ставим тесто в морозильную камеру под пищевой пленкой на 15-20 минут. Затем достаем его и разрезаем на 2 или 3 равных части. Раскатываем из каждого кусочка пласт не менее 4-5 миллиметров толщиной.

Шаг 5. Чтобы вырезать заготовки для будущего печенья, подойдут стаканы, чашки, любые формочки. Также можно воспользоваться обычным или фигурным ножом, чтобы разрезать тесто на прямоугольники.

Шаг 6. Чистый и сухой противень застилаем бумагой для выпечки. Помещаем заготовки поверх листа на некотором расстоянии друг от друга, чтобы при увеличении в размере во время выпечки печенье не склеилось. Ставим противень в духовку, разогретую при температуре 180-190 градусов. Выпекаем блюдо 20-25 минут.

Приятного аппетита!