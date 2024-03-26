ГлавнаяРецептыПодходит для праздников и будней: рецепт шопского салата на раз-два Подходит для праздников и будней: рецепт шопского салата на раз-два На чтение: 1 минута Салат из помидоров, огурцов, перца и лука с соленым овечьим сыром – это прекрасное сочетание свежести овощей и нежности сыра. Оно принесет вам наслаждение своим утонченным вкусом и хрусткостью. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот салат – идеальный выбор для ужина, отдыха на природе или просто как вкусная закуска к основному блюду. Наслаждайтесь его свежестью при любой возможности! Узнайте детали Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов Шопский салат Время: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 помидора; – 4 огурца; – 1 перец; – 1 лук-шалот; – 150 грамм соленого сыра; – 2 столовые ложки оливкового масла первого отжима; – 1 чайная ложка лимонного сока; – 1 столовая ложка измельченной петрушки; – маслины для украшения. Приготовление: Помидоры нарежьте кубиками. Огурцы помойте, очистите от кожуры, разрежьте вдоль, затем поперек на кусочки. Перец нарежьте кубиками, удалив семена. В салатницу выложите помидоры, затем огурцы и перец. Сверху выложите мелко нарезанный лук. Овощи посолите, поперчите, сбрызните оливковым маслом, смешанным с лимонным соком. Натрите сыр и посыпьте им салат. Добавьте измельченную петрушку и украсьте черными оливками. Здесь есть точные пропорции: как правильно готовить котлеты. Поделитесь с друзьями