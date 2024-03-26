Подходит для праздников и будней: рецепт шопского салата на раз-два

Салат из помидоров, огурцов, перца и лука с соленым овечьим сыром – это прекрасное сочетание свежести овощей и нежности сыра. Оно принесет вам наслаждение своим утонченным вкусом и хрусткостью.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Этот салат – идеальный выбор для ужина, отдыха на природе или просто как вкусная закуска к основному блюду. Наслаждайтесь его свежестью при любой возможности!

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Шопский салат

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 помидора;

– 4 огурца;

– 1 перец;

– 1 лук-шалот;

– 150 грамм соленого сыра;

– 2 столовые ложки оливкового масла первого отжима;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 1 столовая ложка измельченной петрушки;

– маслины для украшения.

Приготовление:

Помидоры нарежьте кубиками. Огурцы помойте, очистите от кожуры, разрежьте вдоль, затем поперек на кусочки. Перец нарежьте кубиками, удалив семена. В салатницу выложите помидоры, затем огурцы и перец. Сверху выложите мелко нарезанный лук. Овощи посолите, поперчите, сбрызните оливковым маслом, смешанным с лимонным соком. Натрите сыр и посыпьте им салат. Добавьте измельченную петрушку и украсьте черными оливками.

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