Постный торт «Наполеон»: без масла, яиц и молока

Любимый торт можно приготовить и на Великий пост. Такой торт станет настоящим праздником для любого праздника.

Торт «Наполеон» можно сделать и в постном варианте. Его изюминка — это замечательный сладкий кокосово-ванильный крем. В нем нет яиц, сливочного масла, коровьего молока и сметаны. Получится так же вкусно, как и классический «Наполеон». Рецептом поделились на сайте Shuba.Life.

Постный «Наполеон»

Ингредиенты:

Для крема:

кокосовое молоко — 400 мл;

вода — 300 мл;

сахар — 120 г;

сахар ванильный — 10 г;

кокосовая стружка — 80 г;

мука пшеничная — 50 г.

Для теста:

мука пшеничная — 350 г;

масло подсолнечное — 100 мл;

сода пищевая — 5 г;

уксус — 10 мл;

соль — 1/8 ч. л;

вода — 120 мл.

Для крема в кастрюле смешайте воду и кокосовое молоко. Добавьте сахар, ванильный сахар и кокосовую стружку. Доведите до кипения, помешивая, и отставьте на 10 минут.

Затем всыпьте в кокосовую массу 50 г муки и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Снова поставьте массу на огонь и варите, постоянно помешивая, пока крем не станет похож на шуструю сметану. Накройте крем пленкой и оставьте остывать.

Для теста в миску просейте муку, добавьте соль, соду, погашенную уксусом, и растительное масло. Разотрите массу пальцами до крошки, влейте 120-140 мл воды и замесите эластичное тесто.

Разделите тесто на 10 кусочков, заверните каждый в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.

Затем каждый кусочек раскатайте в тонкий корж и каждый корж выпекайте коржи на пергаменте в течение 5-7 минут каждый при температуре 200°C.

Готовые коржи обрежьте, чтобы края были ровные. Смажьте коржи кремом и выложите один на один. Обрезки коржей измельчите и посыпьте крошкой готовый торт сверху.

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