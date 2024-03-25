Постный торт «Наполеон»: без масла, яиц и молока

Любимый торт можно приготовить и на Великий пост. Такой торт станет настоящим праздником для любого праздника.
Торт «Наполеон» можно сделать и в постном варианте. Его изюминка — это замечательный сладкий кокосово-ванильный крем. В нем нет яиц, сливочного масла, коровьего молока и сметаны. Получится так же вкусно, как и классический «Наполеон». Рецептом поделились на сайте Shuba.Life.
Постный «Наполеон»
Ингредиенты:
Для крема:
- кокосовое молоко — 400 мл;
- вода — 300 мл;
- сахар — 120 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- кокосовая стружка — 80 г;
- мука пшеничная — 50 г.
Для теста:
- мука пшеничная — 350 г;
- масло подсолнечное — 100 мл;
- сода пищевая — 5 г;
- уксус — 10 мл;
- соль — 1/8 ч. л;
- вода — 120 мл.
Для крема в кастрюле смешайте воду и кокосовое молоко. Добавьте сахар, ванильный сахар и кокосовую стружку. Доведите до кипения, помешивая, и отставьте на 10 минут.
Затем всыпьте в кокосовую массу 50 г муки и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Снова поставьте массу на огонь и варите, постоянно помешивая, пока крем не станет похож на шуструю сметану. Накройте крем пленкой и оставьте остывать.
Для теста в миску просейте муку, добавьте соль, соду, погашенную уксусом, и растительное масло. Разотрите массу пальцами до крошки, влейте 120-140 мл воды и замесите эластичное тесто.
Разделите тесто на 10 кусочков, заверните каждый в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.
Затем каждый кусочек раскатайте в тонкий корж и каждый корж выпекайте коржи на пергаменте в течение 5-7 минут каждый при температуре 200°C.
Готовые коржи обрежьте, чтобы края были ровные. Смажьте коржи кремом и выложите один на один. Обрезки коржей измельчите и посыпьте крошкой готовый торт сверху.
Читайте также:
Постная шарлотка: как приготовить вкусную выпечку без яиц
Очень вкусные и воздушные: пошаговый рецепт яблочных пирожков: пошаговый рецепт яблочных пирожков
Морковный пирог: рецепт полезной и вкусной выпечки: рецепт полезной и вкусной выпечки