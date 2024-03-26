Описание приготовления:

Оригинальный салат подойдет как для ужина в кругу семьи, так и для праздничного стола! Отварной рис можно заменить на отварной картофель, морковь. Майонез желательно использовать домашний.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица / Курица копчёная Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Рис 100 Грамм

Копченая куриная грудка 200 Грамм

Чернослив 100 Грамм (без косточек)

Яйца 3 Штуки

Сыр 100 Грамм

Грецкие орехи 50 Грамм

Майонез 150 Грамм

Огурец 150 Грамм

Соль По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

299 ккал

Калорийность

25 г

Белки

7 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с копченой курицей, черносливом и грецкими орехами»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Куриные яйца отварите вкрутую и остудите.

Чернослив замочите в горячей воде на 5-10 минут, а затем промойте, обсушите и нарежьте на небольшие кусочки.

Рис отварите до готовности, посолите.

В остывший рис добавьте 1-1,5 столовые ложки майонеза и перемешайте.

Соберите салат в сервировочном кольце, на данное количество ингредиентов, понадобится кольцо диаметром 14-16 см. Установите кольцо на плоское блюдо, на дно выложите первым слоем рис и плотно его утрамбуйте.

Куриное копченое мясо нарежьте небольшим кубиком и выложите на рис.

На курицу выложите нарезанный чернослив.

Смажьте обильно майонезом.

Свежий огурец промойте, обсушите и нарежьте небольшим кубиком. Выложите следующим слоем. Слегка смажьте майонезом.

Отварные яйца нарежьте кубиком, выложите плотно на свежий огурец.

Яичный слой тоже смажьте щедро майонезом.

Поверх яичного слоя натрите сыр.

Грецкие орехи слегка подсушите в духовке или на сухой сковороде, затем мелко порубите. Посыпьте орехи на сыр. Уберите салат в холодильник на пару часов для стабилизации.

Снимите аккуратно сервировочное кольцо. Подавайте салат к столу! Приятного аппетита!