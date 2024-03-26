Портал про города-курорты | Perekop

Салат с копченой курицей, черносливом и грецкими орехами

На чтение: 2 минуты
Салат с копченой курицей, черносливом и грецкими орехами

Описание приготовления:

Оригинальный салат подойдет как для ужина в кругу семьи, так и для праздничного стола! Отварной рис можно заменить на отварной картофель, морковь. Майонез желательно использовать домашний.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица / Курица копчёная Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Рис 100 Грамм
  • Копченая куриная грудка 200 Грамм
  • Чернослив 100 Грамм (без косточек)
  • Яйца 3 Штуки
  • Сыр 100 Грамм
  • Грецкие орехи 50 Грамм
  • Майонез 150 Грамм
  • Огурец 150 Грамм
  • Соль По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

299 ккал

Калорийность

25 г

Белки

7 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с копченой курицей, черносливом и грецкими орехами»

Салат с копченой курицей, черносливом и грецкими орехами

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Куриные яйца отварите вкрутую и остудите.

Салат с копченой курицей, черносливом и грецкими орехами

Чернослив замочите в горячей воде на 5-10 минут, а затем промойте, обсушите и нарежьте на небольшие кусочки.

Салат с копченой курицей, черносливом и грецкими орехами

Рис отварите до готовности, посолите.

Салат с копченой курицей, черносливом и грецкими орехами

В остывший рис добавьте 1-1,5 столовые ложки майонеза и перемешайте.

Салат с копченой курицей, черносливом и грецкими орехами

Соберите салат в сервировочном кольце, на данное количество ингредиентов, понадобится кольцо диаметром 14-16 см. Установите кольцо на плоское блюдо, на дно выложите первым слоем рис и плотно его утрамбуйте.

Салат с копченой курицей, черносливом и грецкими орехами

Куриное копченое мясо нарежьте небольшим кубиком и выложите на рис.

Салат с копченой курицей, черносливом и грецкими орехами

На курицу выложите нарезанный чернослив.

Салат с копченой курицей, черносливом и грецкими орехами

Смажьте обильно майонезом.

Салат с копченой курицей, черносливом и грецкими орехами

Свежий огурец промойте, обсушите и нарежьте небольшим кубиком. Выложите следующим слоем. Слегка смажьте майонезом.

Салат с копченой курицей, черносливом и грецкими орехами

Отварные яйца нарежьте кубиком, выложите плотно на свежий огурец.

Салат с копченой курицей, черносливом и грецкими орехами

Яичный слой тоже смажьте щедро майонезом.

Салат с копченой курицей, черносливом и грецкими орехами

Поверх яичного слоя натрите сыр.

Салат с копченой курицей, черносливом и грецкими орехами

Грецкие орехи слегка подсушите в духовке или на сухой сковороде, затем мелко порубите. Посыпьте орехи на сыр. Уберите салат в холодильник на пару часов для стабилизации.

Салат с копченой курицей, черносливом и грецкими орехами

Снимите аккуратно сервировочное кольцо. Подавайте салат к столу! Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек