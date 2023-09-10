Подойдёт и для борща и для салатов. Уже много лет готовлю так свеклу на зиму: незаменимая заготовка

Свекла — это полезный и питательный овощ. В древности свекле поклонялись, считали ее великим лекарством от множества заболеваний. В принципе, древние народы правильно думали об этом овоще.

Свекла способна избавить от камней в почках, справится с дерматологическими заболеваниями и даже помочь при раке крови.

Разумеется, чудесных свойств свекле приписывать не надо. Однако, не стоит забывать включать данный овощ в свой рацион.

Если вам жалко тратить каждый день время на варку и готовку свекольных блюд, можно ее мариновать.

Ингредиенты для маринованной свеклы:

свекла — 2,5 кг;

растительное масло — 150 мл;

соль — 2 ч. л.;

сахар — 6 ст. л.;

лимонная кислота — 2 ч. л.

Приготовление маринованной свеклы:

Отвариваем свеклу до готовности и остужаем до теплого состояния. Очищаем свеклу и измельчаем на крупных резцах терки. Также очищенную свеклу можно пропустить через маленькое ситечко мясорубки.

Выкладываем свекольную массу в кастрюлю, высыпаем соль, сахарный песок и лимонную кислоту. Вливаем к свекольной массе растительное масло, тщательно перемешиваем ингредиенты.

На умеренном огне варим свекольную смесь до закипания. Помешиваем массу, накрываем крышкой и варим в течение 15 минут.

Далее перекладываем свекольную смесь в предварительно стерилизованные банки. Закрываем банки со свеклой крышками, переворачиваем дном вверх и укутываем в полотенце.

Оставляем маринованную свеклу остывать. Из данной смеси можно сделать заготовку для борща и других блюд или употреблять отдельно.