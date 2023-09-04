Подруга из Испании подсказала рецепт. Запеканка из кабачков — вся семья просила добавки

Овощная запеканка является отнюдь не самым популярным блюдом среди всех возможных запеканок. Как правило, народ отдает предпочтение мясным запеканкам, лазаньям. Однако, видимо не все знают о том, какой вкусной может быть овощная запеканка.
Дело в том, что помимо вкуса, это блюдо полезно для здоровья. Запеченные овощи сохраняют часть полезных веществ. В сочетании с другими яствами запеканка из овощей станет незаменимым кушаньем на столе.
Стоит дать рецепт приготовления простой овощной запеканки.
Ингредиенты для овощной запеканки:
- кабачки — 1,2 кг;
- лук репчатый — шт.;
- морковь — 2 шт.;
- перец сладкий — 2 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- укроп — пучок;
- чеснок — 2 зубчика;
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 200 г;
- оливковое масло — 30 мл;
- мука — 5 ст. л.;
- разрыхлитель — 10 г;
- сыр — 100 г.
Ингредиенты для соуса:
- йогурт — 100 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- молотый кориандр — ¼ ч. л.;
- сладкая паприка — 1/4 ч. л.
Приготовление овощной запеканки:
Удаляем у кабачков плодоножки и нарезаем тонкими ломтиками. Выкладываем кабачковые ломтики в миску, солим по вкусу и перемешиваем.
Нарезаем на полукольца лук, в сковороде разогреваем растительное масло. Обжариваем лук до мягкости.
Нарезаем четвертинками также очищенную морковь. Выкладываем морковь к луку, обжариваем 5 минут под крышкой.
Очищаем перцы от внутренностей, нарезаем перцы тонкими ломтиками. Кладем измельченный перец к моркови и луку, солим по вкусу. Обжариваем под крышкой овощную смесь 5-7 минут.
Удаляем воду из-под кабачков. Кладем кабачки к овощной смеси, готовим под крышкой 5 минут.
В это время шинкуем укроп. Пропускаем зубчики чеснока через пресс в овощную смесь, перемешиваем. Смазываем противень оливковым маслом, выкладываем на поверхность ровным слоем овощную массу со сковороды, посыпаем укропом.
В отдельную миску разбиваем яйца, взбиваем их с солью. Вливаем в яичную смесь молоко и оливковое масло, смешиваем.
Просеиваем в яичную смесь муку, соединенную с разрыхлителем, замешиваем жидкое тесто.
Данное тесто выливаем ровным слоем на поверхность противня с овощной массой. Натираем на крупной терке сыр, посыпаем верхушку будущей запеканки.
Запекаем блюдо в духовке при 200 градусах 35 минут. Для приготовления соуса смешиваем греческий йогурт с майонезом, молотым кориандром и сладкой паприкой.
Получается отменный полезный ужин из овощной запеканки. Это блюдо можно сделать гарниром для мяса, рыбы или курицы.