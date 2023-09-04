Подруга из Испании подсказала рецепт. Запеканка из кабачков — вся семья просила добавки

Овощная запеканка является отнюдь не самым популярным блюдом среди всех возможных запеканок. Как правило, народ отдает предпочтение мясным запеканкам, лазаньям. Однако, видимо не все знают о том, какой вкусной может быть овощная запеканка.

Дело в том, что помимо вкуса, это блюдо полезно для здоровья. Запеченные овощи сохраняют часть полезных веществ. В сочетании с другими яствами запеканка из овощей станет незаменимым кушаньем на столе.

Стоит дать рецепт приготовления простой овощной запеканки.

Ингредиенты для овощной запеканки:

кабачки — 1,2 кг;

лук репчатый — шт.;

морковь — 2 шт.;

перец сладкий — 2 шт.;

соль — ½ ч. л.;

укроп — пучок;

чеснок — 2 зубчика;

яйца — 3 шт.;

молоко — 200 г;

оливковое масло — 30 мл;

мука — 5 ст. л.;

разрыхлитель — 10 г;

сыр — 100 г.

Ингредиенты для соуса:

йогурт — 100 г;

майонез — 2 ст. л.;

молотый кориандр — ¼ ч. л.;

сладкая паприка — 1/4 ч. л.

Приготовление овощной запеканки:

Удаляем у кабачков плодоножки и нарезаем тонкими ломтиками. Выкладываем кабачковые ломтики в миску, солим по вкусу и перемешиваем.

Нарезаем на полукольца лук, в сковороде разогреваем растительное масло. Обжариваем лук до мягкости.

Нарезаем четвертинками также очищенную морковь. Выкладываем морковь к луку, обжариваем 5 минут под крышкой.

Очищаем перцы от внутренностей, нарезаем перцы тонкими ломтиками. Кладем измельченный перец к моркови и луку, солим по вкусу. Обжариваем под крышкой овощную смесь 5-7 минут.

Удаляем воду из-под кабачков. Кладем кабачки к овощной смеси, готовим под крышкой 5 минут.

В это время шинкуем укроп. Пропускаем зубчики чеснока через пресс в овощную смесь, перемешиваем. Смазываем противень оливковым маслом, выкладываем на поверхность ровным слоем овощную массу со сковороды, посыпаем укропом.

В отдельную миску разбиваем яйца, взбиваем их с солью. Вливаем в яичную смесь молоко и оливковое масло, смешиваем.

Просеиваем в яичную смесь муку, соединенную с разрыхлителем, замешиваем жидкое тесто.

Данное тесто выливаем ровным слоем на поверхность противня с овощной массой. Натираем на крупной терке сыр, посыпаем верхушку будущей запеканки.

Запекаем блюдо в духовке при 200 градусах 35 минут. Для приготовления соуса смешиваем греческий йогурт с майонезом, молотым кориандром и сладкой паприкой.

Получается отменный полезный ужин из овощной запеканки. Это блюдо можно сделать гарниром для мяса, рыбы или курицы.