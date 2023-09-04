Шоколадный торт с вишней и кремом

Раньше этот шоколадный торт с вишней и сливочным кремом можно было встретить на каждой свадьбе. Такой пышный десерт всегда украшал праздничный стол. К тому же он заканчивался даже быстрее, чем свадебный торт. Данный пляцек славился своим безупречным вкусом.

Сегодня наша редакция решила поделиться оригинальным рецептом этого закарпатского десерта. Он станет королем любого сладкого стола. Намечается застолье по случаю праздника? Считайте, что вы уже определились, какой десерт подавать гостям.

Как приготовить шоколадный торт с вишней своими руками

Чтобы ягодная начинка хорошо держала форму, к вишне стоит добавить крахмал. Предварительно залейте этот продукт водой комнатной температуры. Хорошенько всё перемешайте до однородности и только затем добавляйте крахмальную смесь к ягодам. В этом случае у вас получится идеальный вишневый слой.

Ингредиенты

Яйцо5 шт. Соль1 щеп. Сахар450 г Подсолнечное масло60 мл Разрыхлитель16 г Пшеничная мука120 г Какао-порошок30 г Вода120 мл Кукурузный крахмал50 г Вишня600 г Лимонный сок1 ст. л. Сливочный сыр700 г Сливки300 г Черный шоколад200 г Сливочное масло100 г

Приготовление

Готовим шоколадный бисквит. Отделяем белки от желтков. К желткам добавляем соль и 50 г сахара. Взбиваем всё венчиком. Вливаем 60 г подсолнечного масла. Снова всё хорошенько взбиваем.В отдельной емкости соединяем просеянную пшеничную муку с разрыхлителем. Добавляем какао и тщательно перемешиваем. Всыпаем сухие ингредиенты к яичной массе. Замешиваем однородное тесто. В отдельной миске взбиваем яичные белки до устойчивой пены. Всыпаем 100 г сахара. Хорошенько всё взбиваем. Постепенно вводим взбитые белки в шоколадную массу, тщательно перемешивая.Форму для выпекания (размером приблизительно 28 на 18 см) застилаем пекарской бумагой. Выкладываем тесто. Ровняем его при помощи кулинарной лопатки или ложки. Отправляем в разогретую духовку на 35 минут при 180 градусах.Готовим ягодную начинку. Тщательно промываем вишни. Удаляем косточки. Помещаем ягоды в сотейник. Всыпаем к ним 200 г сахара. Вливаем лимонный сок. Отправляем сотейник на огонь. Доводим его содержимое до кипения, активно помешивая.В небольшую емкость всыпаем кукурузный крахмал. Заливаем его водой и хорошенько перемешиваем. Вливаем полученную смесь к вишням. Варим всё в течение 2–3 минут, не забывая помешивать. Выкладываем вишневую смесь в глубокую емкость. Накрываем ее пищевой пленкой в контакт. Оставляем охлаждаться на кухне.Готовим крем. В глубокой емкости соединяем сливочный сыр со 100 г сахара и сливками жирностью 33 %. Взбиваем всё миксером до пышной массы.Остывший шоколадный бисквит разрезаем на 3 одинаковых части. Помещаем один корж на блюдо. Щедро смазываем его сливочным кремом. Формируем с его помощью бока. По центру импровизированных бортиков из крема выкладываем вишневую начинку. Повторяем те же действия с оставшимися ингредиентами, пока не накроем всё третьим шоколадным коржом. Его верх смазываем кремом, равномерно его распределяя. Затем убираем десерт на 5 часов в холодильник.Делаем глазурь. В глубокой небольшой мисочке соединяем шоколад, разделенный на небольшие кусочки, с размягченным сливочным маслом, нарезанным на кубики. Отправляем в микроволновую печь на несколько минут. Потом перемешиваем всё до однородной массы.Поливаем верх десерта шоколадной глазурью. При желании прорисовываем на нём линии, используя кондитерский мешок. Отправляем лакомство в холодильник еще на час.

Такой роскошный торт с вишневой начинкой и нежным кремом послужит украшением любого стола. Гости обязательно попросят рецепт столь нарядного лакомства. Ведь его вкус покорит сердца даже тех, кто не жалует десерты.