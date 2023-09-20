Икра из свеклы на зиму: простой рецепт вкусной заготовки

Эту икру можно просто есть с хлебом, а можно добавлять в борщ для цвета.
Икра из свеклы на зиму — оригинальная закуска, которую можно готовить, как из сырых, так и из вареных овощей. Можно добавить морковь, больше чеснока, или другие специи по вашему вкусу.
При готовке можно изменить пропорции. При этом количестве чеснока икра получится острой и вкусной. Фокус расскажет, как ее приготовить.
Икра из свеклы
Ингредиенты:
- свекла — 4 кг;
- чеснок — 200 г;
- лук репчатый — 0,5 кг;
- помидоры — 3 кг;
- сахар — 1 стакан;
- соль — 3 с. л.;
- масло подсолнечное — 2 стакана;
- уксус 9% — 1 стакан;
- перец красный болгарский — 0,5 кг;
- свежая зелень (укроп, петрушка) — 100 грамм.
Свеклу вымойте, очистите и натрите на терке. Лук нарежьте тонкими кольцами, а перец — тонкой соломкой. Овощи поставьте тушить в сотейнике на небольшом огне.
Через 10 минут после того как вы начали тушить овощи, нужно добавить пропущенный через пресс чеснок и рубленую зелень. Тушить надо один час. А через полчаса перемешайте овощи и добавьте сахар и соль.
Пока овощи тушатся, можно простерилизовать банки и дать крышкам постоять в кипятке. Как только икра готова, разложите ее по банкам, залейте уксусом, перемешайте и закройте крышки.
Также вы можете приготовить вкусную икру из баклажанов и тыквы.