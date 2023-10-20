Невероятно ароматно и вкусно: рецепт хашламы с мясом

Если вы любите мясные блюда, то вам точно понравится это блюдо.
Хашламу готовят из говядины, баранины или телятины. Готовят это сытное мясное блюдо в Армении и Грузии, особенно в регионе Кахети.
В хашламе много мяса и овощей и готовится она невероятно просто. А приправы добавляют пряного вкуса. Здесь вы должны ориентироваться на собственное усмотрение, какие ароматные травы добавить из того набора, что мы предлагаем. Ведь какая-то приправа может быть вам и не по вкусу. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником lanas_diet.
Хашлама
Ингредиенты:
- говядина — 1 кг;
- картофель — 6-7 шт;
- болгарский перец — 4 шт;
- помидоры — 6 шт (600 г);
- чеснок — 7-8 зубчиков;
- лук — 475 г;
- кориандр;
- зира;
- паприка;
- кинза;
- петрушка
- острый перец
- черный перец горошек
- пара горошин душистого перца, соль.
Мясо режем кусками и обваливаем в молотых специях. Картофель чистим и режем дольками, помидоры можно очистить от кожуры, но можно этого и не делать, их тоже режем на четыре части, перец режем квадратиками, лук чистим и режем полукольцами.
Выкладываем в кастрюлю: прослойка лука, мясо, снова лук, порезанный чеснок, перец, картофель, помидоры, снова повторяем начиная с мяса.
Лучше использовать такую кастрюлю, или котелок, которые можно поставить под крышкой в духовку. Ведь хашлама готовится именно в духовке.
Накрываем крышкой и запекаем в разогретой до 160 градусов духовке 2,5 часа.
Воды добавлять не надо, крышку все это время не открываем. Хашлама готова, когда готово мясо.
Если с духовкой все же не получится, то готовьте хашламу 120-150 минут на маленьком огне на плите. Крышку не открываем, чтобы все ароматы остались в середине.
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