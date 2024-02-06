Крем из творожного сыра для торта – это одно из самых популярных средств для прослойки коржей, выравнивания и украшения десертов. Крем получается плотным, однородным, с ним легко работать и он не течет. Готовить воздушный крем можно из разного состава продуктов, но основа всегда будет одна и та же – творожный сыр. К его выбору нужно подходить со всей внимательностью и ответственностью.

Крем из творожного сыра, сливок и сахарной пудры для торта

Крем из творожного сыра, сливок и сахарной пудры для торта – это вкусная, нежная и пышная масса. Сахарная пудра куда быстрее растворяется, чем сахар. Крем идеально подходит для выравнивания боков торта, а кроме того, из него получаются великолепные шапочки для капкейков.

Ингредиенты –+1 порц.

Сахарная пудра 100 гр.

Сливки 100 мл. (30-33%)

Сыр творожный 400 гр.

Шаги 15 мин.

Крем из творожного сыра для торта готовится быстро и просто. Подготовьте для крема сахарную пудру, жирные сливки и творожный сыр. В удобную миску выложите творожный сыр. Затем добавьте к сыру 100 грамм сахарной пудры и 100 миллилитров холодных сливок. Взбейте эти продукты миксером до получения однородной массы. Крем с творожным сыром получается в меру сладким и довольно густым, он идеален для прослойки и украшения десертов. Приятного аппетита!

Крем из творожного сыра и сгущенки для торта

Крем из творожного сыра и сгущенки для торта получается в меру сладким и плотным, взбивается за считанные минуты. Такой крем отлично держит форму, поэтому кроме прослаивания коржей торта, его можно использовать для создания причудливых украшений.

Время готовки: 25 мин.

Время приготовления: 15-25 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Сыр творожный – 250 гр.

Молоко сгущенное – 180 гр.

Масло сливочное 82,5% – 180 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все продукты для отличного крема перед вами. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно немного подтаяло.

Шаг 2. Нарежьте сливочное масло кубиками и взбивайте миксером до кремообразного состояния.

Шаг 3. К взбитому маслу влейте всю сгущенку. Еще раз взбейте массу миксером, чтобы все компоненты объединились между собой.

Шаг 4. Далее в миску выложите весь творожный сыр.

Шаг 5. Продолжайте работать миксером до получения однородного и плотного крема.

Шаг 6. Крем получается очень вкусным, с легкими солоноватыми нотками, которые характерны для творожного сыра. Приятного аппетита!

Крем из творожного сыра и сметаны

Крем из творожного сыра и сметаны – это более бюджетный вариант, но требующий определенной подготовки. Чтобы в итоге крем получился густым и плотным, выбирайте жирную сметану от 20 % процентов и обязательно берите сахарную пудру, а не сахар.

Время готовки: 10 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Сметана 25 % – 300 гр.

Сыр творожный рикотта 50 % – 400 гр.

Пудра сахарная – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы хорошо взбиваться, сметана должна быть жирностью от 20 % и выше. Сметана и творожный сыр должны быть холодными.

Шаг 2. В объемную миску выложите сметану и всыпьте сахарную пудру.

Шаг 3. Взбивайте сметану и пудру до тех пор, пока масса не увеличится в объеме в два раза. Не прекращая взбивать, по столовой ложке постепенно добавляйте творожный сыр.

Шаг 4. Продолжайте взбивать, пока венчик не начнет оставлять на поверхности крема четкие следы.

Шаг 5. Для прослойки торта крем из творожного сыра и сметаны можно использовать сразу же. А если вы будете делать из него украшения, то крем необходимо охладить.

Приятного аппетита!

Шоколадный крем для торта из творожного сыра

Шоколадный крем для торта из творожного сыра получается воздушным, легким и его по праву можно назвать универсальным. Крем способен преобразить и украсить любой десерт, не только бисквитный торт. Шоколад, конечно, лучше всего брать специальный кондитерский.

Время готовки: 15 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Шоколад – 100 гр.

Пудра сахарная – 100 гр.

Масло сливочное 82,5% – 150 гр.

Сыр творожный – 400 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творожный сыр и сливочное масло немного заранее достаньте из холодильника, чтобы они прогрелись до комнатной температуры. Шоколад берите кондитерский или с достаточно высоким содержанием какао-бобов.

Шаг 2. Разломайте шоколадную плитку на небольшие части и положите в миску.

Шаг 3. Миску с шоколадом поместите на водяную баню, полностью растопите его. Затем отставьте в сторонку, чтобы масса остыла.

Шаг 4. В удобной для взбивания миске соедините сахарную пудру и сливочное масло, нарезанное кубиками. Взбивайте эти продукты на максимальной мощности миксера, пока масса не увеличится в объеме и не посветлеет.

Шаг 5. Далее во взбитую масляную массу добавьте шоколад и перемешайте.

Шаг 6. Добавьте в шоколадную массу творожный сыр и еще несколько минут поработайте миксером.

Шаг 7. Когда крем станет однородным, можно выключать миксер и переходить к украшению торта. Приятного аппетита!

Крем чиз из творожного сыра для выравнивания торта

Крем чиз из творожного сыра для выравнивания торта должен быть стабильным, плотным и послушным. После застывания и охлаждения десерта, крем не должен трескаться или сползать. Для всех этих запросов подойдет крем на сливочном масле и творожном сыре.

Время готовки: 12 мин.

Время приготовления: 12 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Экстракт ванили – 5 гр.

Масло сливочное 82,5 % – 200 гр.

Пудра сахарная – 100 гр.

Сыр творожный – 300 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые компоненты для создания крема. Холодное сливочное масло порубите на кубики.

Шаг 2. В миску положите кусочки масла и всыпьте сахарную пудру.

Шаг 3. Взбивайте продукты на высокой скорости до получения однородного состояния. Масляная масса по мере взбивания становится белее поэтому, если вы хотите получить светлый крем, взбивайте дольше.

Шаг 4. На этом этапе добавьте натуральный ванильный экстракт.

Шаг 5. После этого добавьте творожный сыр. Взбейте миксером до получения однородной массы.

Шаг 6. Отличный крем из творожного сыра для выравнивания торта готов. Приятного аппетита!

Крем из творожного сыра и сливочного масла

Крем из творожного сыра и сливочного масла – это простой рецепт, который доступен любой хозяйке. Получается крем нежным на вкус и с легким солоноватым привкусом, присущим творожному сыру. Это очень благоприятно сказывается на тортах, они не получаются чересчур сладкими.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Масло сливочное 82,5% – 100 гр.

Пудра сахарная – 4 ст.

Сыр творожный – 500 гр.

Экстракт ванили – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочный сыр должен быть охлажденным и твердым на ощупь. А сливочное масло наоборот должно быть немного подтаявшим.

Шаг 2. В миску положите сливочный сыр и взбивайте его миксером с насадкой в виде лопатки. Его не нужно сильно взбивать, достаточно просто довести его до однородности.

Шаг 3. Далее порубите масло на крупные куски и добавьте его ко взбитому сыру. Взбивайте эти компоненты до образования пышного светлого крема.

Шаг 4. В процессе взбивания крема соскребайте крем со стенок миски силиконовой лопаткой.

Шаг 5. В крем добавьте ванильный экстракт, перемешайте.

Шаг 6. Переведите миксер в режим низкой скорости и всыпайте порциями сахарную пудру. Каждый раз вымешивайте крем до однородности.

Шаг 7. На завершающем этапе взбивания крема, замените насадку на венчик и работайте им на высокой скорости 10-15 секунд.

Шаг 8. Крем из творожного сыра и сливочного масла готов, он получается стабильным и воздушным. Приятного аппетита!

Крем из творожного сыра для торта «Красный бархат»

Крем из творожного сыра для торта «Красный бархат» не замешивается по какому-то специальному рецепту, это классический крем-чиз. Но он идеально подходит для этого десерта. В целом у вас получится восхитительный, вкусный и красивый торт для праздника.

Время готовки: 12 мин.

Время приготовления: 12 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Сыр творожный – 400 гр.

Пудра сахарная – 100 гр.

Сливки 30-33 % – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В удобную емкость для взбивания выложите творожный сыр.

Шаг 2. К сыру добавьте просеянную сахарную пудру и влейте 200 миллилитров жирных сливок. Сначала перемешайте продукты лопаткой, затем берите миксер.

Шаг 3. Взбивайте крем миксером, пока он не приобретет полностью однородную консистенцию.

Шаг 4. Когда после венчика миксера на поверхности крема будут оставаться четкие борозды, крем будет готов.

Шаг 5. Крем из творожного сыра идеально подходит для создания торта «Красный бархат». Приятного аппетита!

Крем для торта с творожным сыром и вареной сгущенкой

Крем для торта с творожным сыром и вареной сгущенкой хорошо сочетается с бисквитными коржами или любыми другими подобными основами. Вареная сгущенка не только придает крему оригинальный вкус, но и слегка окрашивает в приятный пастельный цвет.

Время готовки: 10 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Сыр сливочный – 600 гр.

Масло сливочное 82,5% – 200 гр.

Молоко сгущенное вареное – 400 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для крема вам понадобится всего три ингредиента: вареная сгущенка, сливочное масло и творожный сыр.

Шаг 2. Выложите в глубокую, подходящую для взбивания емкость творожный сыр. Взбейте его на низких оборотах миксера до однородной гладкой массы.

Шаг 3. Далее в миску со взбитым сыром добавьте вареную сгущенку.

Шаг 4. Смешайте творожную массу и сгущенку на низких оборотах миксера.

Шаг 5. В последнюю очередь выложите в миску мягкое сливочное масло.

Шаг 6. Взбивайте крем в течение двух минут на средней скорости миксера. Торты с таким кремом получаются волшебно вкусными. Приятного аппетита!

Заварной крем для торта с творожным сыром

Заварной крем для торта с творожным сыром обеспечит вам создание самого нежного десерта. Мы предлагаем великолепный сливочный вкус дополнить ореховым ароматом. Крем получится плотным и стабильным, он подойдет как для прослойки, так и украшения торта.

Время готовки: 2-3 ч.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Орехи – 90 гр.

Молоко – 200 мл.

Сливки 33% – 150 мл.

Сахар – 80 гр.

Мука – 12 гр.

Крахмал кукурузный – 12 гр.

Желтки – 4 шт.

Сыр творожный – 150 гр.

Ваниль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые для крема продукты. Орехи можете взять любые по своему усмотрению.

Шаг 2. Орехи обжарьте на сухой сковороде и при необходимости очистите. Выложите их в кастрюлю, залейте молоком и жирными сливками. Также добавьте семечки стручка ванили или чайную ложку ванильного экстракта.

Шаг 3. На среднем огне доведите смесь до кипения, уберите кастрюлю с плиты и оставьте под закрытой крышкой на 15-30 минут.

Шаг 4. Перелейте содержимое кастрюли в блендер и хорошенько ее измельчите.

Шаг 5. В отдельной мисочке смешайте сахар, муку и крахмал. Добавьте к ним желтки.

Шаг 6. Перемешайте продукты венчиком до однородной массы.

Шаг 7. Сливочно- ореховую массу процедите через сито.

Шаг 8. Далее смешайте желтковую и ореховую массы.

Шаг 9. Затем поместите полученную массу на огонь и постоянно помешивая доведите ее до густой консистенции. Если образовались комочки, разбейте их погружным блендером.

Шаг 10. Крем переложите в миску и укройте пищевой пленкой в контакт. Уберите емкость в холодильник, чтобы крем полностью остыл.

Шаг 11. После того как крем остынет, добавьте к нему охлажденный творожный сыр.

Шаг 12. Миксером взбейте массу однородности. Хранить заварной крем с творожным сыром можно хранить в холодильнике в течение 3-4 суток. Приятного аппетита!

Крем из творожного сыра и белого шоколада для торта

Крем из творожного сыра и белого шоколада для торта станет одним из ваших любимых. К тому же он делается просто и крем практически невозможно испортить. Важно выбрать для торта качественный белый шоколад, хорошо, если у вас будет кондитерский. Потому что во многом от шоколада зависит консистенция и вкус крема.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Шоколад – 300 гр.

Сыр творожный – 450 гр.

Сливки 33 % – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творожный сыр должен быть охлажденным к моменту смешивания крема.

Шаг 2. Белый шоколад растопите в микроволновке или на водяной бане.

Шаг 3. Сливки разделите на две равные части.

Шаг 4. Одну часть сливок подогрейте в небольшой кастрюле, но не кипятите. Введите в сливки топленый шоколад. Хорошо перемешайте.

Шаг 5. Далее влейте вторую часть сливок, перемешайте.

Шаг 6. Укройте крем в контакт пищевой пленкой и уберите для стабилизации на ночь в холодильник.

Шаг 7. Достаньте крем из холодильника и добавьте в него творожный сыр. Взбейте массу миксером до однородности.

Шаг 8. Крем из творожного сыра и белого шоколада можно использовать для украшения тортов и выравнивания их боков. Приятного аппетита!