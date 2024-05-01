Как украсить паску: топ-3 красивого пасхального декора

Паска, или кулич — главное лакомство пасхальных праздников. И важно сделать ее не только вкусной, но и очень красивой.

Паска (кулич) это не просто вкуснейшая праздничная выпечка, но еще и главное украшение стола на Пасху 2024. А также популярный подарок для родных и близких. Так что украсить ее важно. Сейчас в тренде минимализм. Но никто не мешает вам проявить фантазию. Фокус расскажет, как можно украсить паску.

Белое на белом

Самый привычный вариант украшения пасхальной выпечки — белая глазурь, ее можно купить готовой или сделать самостоятельно. Но можно дополнить даже такой традиционный облик пасочки, добавив белого декора.

Добавьте к глазури клюкву в сахаре, кокосовую стружку, хрустящую меренгу, маленькие белые зефирки или сахарные жемчужинки. Также можно обмакнуть пасочки в растопленный белый шоколад. На выпечке он не будет смотреться белым, а приобретет нежный желтовато-кремовый оттенок.

В итальянском стиле

Это минималистичный декор, но он еще и очень вкусный. Так в Италии украшают пасхальную и не только пасхальную выпечку. Эта технология называется «макарнат». Для этого взбитый с сахаром белок смешивают с миндальной мукой до состояния пластичной массы. Перед выпечкой макаронатом украшают верх паски, рисуя спираль от центра к краям. А сверху посыпают миндальными лепестками.

Сахарный сироп

Сахарный сироп, взбитый с желатином, станет вкусным и очень эффектным украшением. Если вместо воды сварить сироп на соке, то можно придать ему необычный цвет. На 200 г сахара понадобится 70 г жидкости (выбирайте любимый сок) и 6 г желатина. Важно нанести глазурь довольно плотным слоем, чтобы покрытие получилось объемным.

На вкус это украшения напоминает зефир. И зефир тоже можно использовать для украшения. Возьмите белый и розовый зефир, растопить их по отдельности и хаотично нанесите на верхушку, палочкой создавая разводы.

Читайте также:

Творожная пасха крем-брюле: пошаговый рецепт

Если паску уже приготовили: рецепт пасхального сырника с маком

Красивая и очень вкусная: как приготовить трехслойную творожную пасху