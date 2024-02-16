Польские пероги с картошкой и творогом

Пероги — традиционное польское блюдо, что готовят из пресного либо из сладкого теста с добавлением сливочного масла. Начинка этого кушанья, которое по виду не отличишь от украинских вареников, может быть абсолютно любой. Но самыми популярными считаются польские пероги с картофелем и творогом.

Такое блюдо в Польше готовят по-разному: одни варят изделия из теста, другие их запекают в соусе, третьи обжаривают на разогретой сковороде со смесью масел (сливочного и подсолнечного). В любом случае выходит супервкусно.

Как правильно приготовить польские пероги с соленой начинкой

Для наполнения вареничков по-польски советуем взять картошку, творог и много репчатого лука. Из этих ингредиентов вам удастся сделать самую популярную начинку для перогов, которые будут отличаться особой сытностью.

Ингредиенты

Пшеничная мука1 кг Сливочное масло50 г Картофель750 г Творог250 г Лук360 г Подсолнечное масло60 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Очищаем картофель от кожуры. Нарезаем его произвольными кусочками. Помещаем картошку в кастрюлю. Отвариваем ее в слегка подсоленной воде до готовности.Сливаем жидкость с картошки. Измельчаем ее до состояния пюре, используя толкушку. Помещаем его в глубокую миску. Добавляем к остывшей картошке творог. Очищаем репчатый лук. Мелко его нарезаем. Обжариваем овощ на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до золотистости. Даем ему полностью остыть. Добавляем обжаренный лук к картофелю и творогу. Всыпаем соль и черный молотый перец по вкусу. Перемешиваем все ингредиенты до получения однородной массы.Делаем тесто. В глубокую емкость просеиваем пшеничную муку. Вливаем 250 мл воды. Перемешиваем всё. Добавляем размягченное сливочное масло и 1 щеп. соли. Замешиваем однородное тесто. Накрываем его пищевой пленкой. Оставляем тесто на полчаса при комнатной температуре. Формируем из теста колбаску. Разделяем ее на кусочки одинакового размера, каждый из которых раскатываем в лепешку. На центр круглой заготовки выкладываем начинку. Плотно защипываем края, формируя пероги. Доводим воду в кастрюле до кипения. Солим ее. Выкладываем в кастрюлю заготовки из теста с начинкой. Отвариваем их до полной готовности.

Нарежьте сало кубиками, а затем вытопите его на сковороде для получения очень аппетитных золотистых шкварок. Подайте их вместе с ароматными перогами, чтобы ваш ужин прошел как по маслу.