Зачем нужно мариновать рыбу перед жаркой. Идеальный рецепт: рыбка не распадется и не липнет к сковородке

Многие не готовят рыбу, так как этот продукт весьма сложный в приготовлении. Рыба нередко теряет свою сочность и свой вкус из-за большого количества ошибок кулинаров.

На вкус морепродуктов и рыбы влияет множество факторов. Правильная заморозка и разморозка рыбы, специи, соус и маринад.

Если не учесть все погрешности, то в итоге получается не особо вкусная рыба, которая распадается в сковороде, прилипает и при этом становится быстро сухой.

Избежать этих ошибок можно при помощи маринада из соли и сахара.

Подобный маринад поможет быстрее солить рыбу перед приготовлением. Не придется долго втирать в филе соль и другие специи.

Сахар в свою очередь уплотнит филе, что не дает ему распадаться на сковороде.

Сахарный песок также предоставит при жарке легкую карамелизацию, рыба получится с золотистой корочкой.

При правильном мариновании, рыба сохранит внутри сок. Соль выпустит сок из первых слоев рыбы, при этом внутри жидкость сохранится, что при жарке сделает филе тающим во рту. Также рыба не будет прилипать к сковороде, ибо филе не станет больше выделять много влаги благодаря маринаду.

Для того, чтобы приготовить рыбу правильно, не стоит нарезать ее слишком тонкими кусочками. Перед готовкой филе обязательно просушиваем бумажным полотенцем. Для кляра лучше покрыть лишь тонким слоем муки.

Избежать слипшихся кусков получится, если расположить кусочки филе подальше друг от друга в сковороде. Перед жаркой масло в сковороде разогреваем, но не доводим до бурления.

Забываем при жарке рыбы про крышку и не поднимаем куски рыбы заранее. Это мешает филе тщательно прожариться с обеих сторон.

Ингредиенты для маринада:

вода — 350 мл;

соль — ч.л.;

сахар — ч.л.

Приготовление рыбы в маринаде:

Смешиваем в воде соль и сахар, выкладываем слегка размороженную рыбу в жидкость и ждем 10 минут.

Получается отменная рыба, которая не распадается и не зажаривается слишком сильно. Это хороший способ удивить гостей вкусным блюдом из минтая, горбуши.