Если в вашем доме залежалась баночка консервированной фасоли, считайте, что сытная закуска уже на столе. С бобовыми можно приготовить ну очень питательное и вкусное блюдо. И лучше всего — то, что использовать мясо не придется. Ведь в этом продукте и так достаточно белка. Как же приготовить аппетитный салат с фасолью и соленым огурцом для отменного перекуса?

Обязательно введите это блюдо в свое меню, если вы придерживаетесь поста. Несмотря на то что в его состав не входят продукты животного происхождения, таким салатом наестся вся ваша семья. Это мы гарантируем!

Салат с фасолью и соленым огурцом: его польза

Как известно, фасоль помогает на долгое время насытить организм. Благодаря этому становится легче контролировать аппетит и не переедать. В результате при поддерживании здорового веса не возникает никаких трудностей. К тому же фасоль богата клетчаткой, которая способствует улучшению пищеварения и предотвращению набора лишних килограммов.

Ингредиенты

Консервированная фасоль450 г Огурцы соленые3 шт. Лук200 г Морковь200 г Подсолнечное масло4 ст. л. Петрушка0,5 пуч. Укроп0,5 пуч. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Нарезаем соленые огурцы кубиком или небольшой соломкой. Выкладываем их в глубокую емкость.Сливаем из-под консервированной фасоли жидкость. Добавляем бобовые к огурцам в салатник. Очищаем репчатый лук от шелухи. Мелко его нарезаем. Очищаем морковь от кожуры. Натираем ее на средней терке.Разогреваем сковородку. Вливаем растительное масло. Обжариваем на нём морковь с луком в течение 4–5 минут. Даем им остыть до комнатной температуры. Хорошенько промываем укроп и петрушку. Обсушиваем их. Мелко нарезаем зелень. Добавляем остывшие овощи, укроп и петрушку в салатник. Всыпаем соль и черный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.

Потратьте всего 15 минут, чтобы подать к столу такой сытный и аппетитный салатик. Как же консервированная фасоль упрощает процесс приготовления данной закуски! Необходимо лишь слить жидкость из-под нее, и бобовые уже можно добавлять к остальным ингредиентам. Ну это суперудобно! В предыдущем материале мы рассказывали, как приготовить еще один постный салат с фасолью. Только там к ней нужно добавить не огурцы, а маринованные грибочки и морковь.