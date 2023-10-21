ГлавнаяРецептыВкусный способ пережить холодную зиму: тушенка из курицы – рецепт от Евгения Клопотенко Вкусный способ пережить холодную зиму: тушенка из курицы – рецепт от Евгения Клопотенко На чтение: 2 минуты Тушенка из курицы – это так вкусно. Такая закрутка значительно облегчает жизнь, при нехватке времени или отключении света – только открыть банку, добавить гарнир – и вкусный обед готов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Тушенка имеет древние корни. Ведь метод пастеризации продуктов был придуман еще в начале XIX века. В это время во Франции для нужд армии впервые заготовили провиант таким образом. За это изобретатель получил награду из рук самого правителя Наполеона. Интересно Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить Рецепт тушенки из курицы Время: 2 часа Порций: 3 банка емкостью по 600 миллилитров Ингредиенты: 2 килограмма куриного мяса (голени, бедра); 1 средний репчатый лук; 1 большая морковь; 100 грамм корня сельдерея; 2 лавровых листа; 5 горошин черного перца; 3 горошины душистого перца; 2 столовые ложки соли. Приготовление: На дно кастрюли с толстым дном выложите куриное мясо. Залейте его водой (она должна покрывать мясо на 3 сантиметра выше мяса) и довести до кипения. Первую воду слейте, а мясо тщательно промойте и снова сложите в кастрюлю. Выложите в кастрюлю очищенный лук и крупную разрезанную пополам морковь. Также в это блюдо можно добавить очищенный корень сельдерея, пастернака или петрушки, 2 лавровых листа, 5 горошин черного и 3 горошины душистого перца, соль. Доведите до кипения, а затем убавьте огонь до среднего. Варить 40 минут, не накрывая крышкой. Готовое мясо извлеките из кастрюли, дайте ему немного остыть и с помощью ножа и вилки аккуратно выньте из голеней и бедер все кости, хрящи и кожуру. Все мясо (уже без овощей) переведите снова в кастрюлю и варите еще 20 минут на среднем огне. Разложите еще горячее мясо в чистые и стерилизованные банки. С помощью кружки набирайте в банку мясо и немного бульона. По желанию в каждую банку можно добавить еще специи. Плотно закрутите банки стерилизованными крышками и переворачивайте на полотенце (аналогично как при консервации сезонных овощей и фруктов). Тушенку следует хранить в темном прохладном месте. Это важно знать: какое мясо нельзя морозить. Поделитесь с друзьями