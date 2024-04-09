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Вкус, который удивит каждого: готовим французскую классику – груши в вине

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Вкус, который удивит каждого: готовим французскую классику – груши в вине

Груши в вине — классическое блюдо французской кухни. Воспользуйтесь этим простым рецептом, чтобы порадовать себя и родных.

ДЕСЕРТЫ

Это блюдо можно приготовить как на огне, так и дома на плите. В любом случае вкус будет невероятным

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Груши в вине

  • Время: 25 минут
  • Порций: 5

Для груш:
– 5 твердых груш;
– 1 бутылка красного сухого или полусухого вина;
– 2 апельсина;
– 8 – 10 палочек гвоздики;
– 3 палочки корицы;
– 3 звездочки бадьяна;
– 100 граммов сахара;
– лимонный сок по вкусу.

Взбитые сливки:
– холодные сливки;
– сахарная пудра;
– щепотка корицы.

Приготовление:

  1. Грушу приготовьте в казане или в кастрюле с красным вином, соком и цедрой апельсина, корицей, бадьяном и гвоздикой. Готовьте, пока груша не станет хорошего бордового цвета.
  2. Затем достаньте груши из казана, жидкость выпарите до состояния сиропа.
  3. Сливки взбейте с сахарной пудрой и корицей
  4. Подавайте груши теплыми или холодными со сливками и сиропом.

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