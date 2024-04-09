ГлавнаяРецептыВкус, который удивит каждого: готовим французскую классику – груши в вине Вкус, который удивит каждого: готовим французскую классику – груши в вине На чтение: 1 минута Груши в вине — классическое блюдо французской кухни. Воспользуйтесь этим простым рецептом, чтобы порадовать себя и родных. ДЕСЕРТЫ Это блюдо можно приготовить как на огне, так и дома на плите. В любом случае вкус будет невероятным Стоит попробовать Изысканные блюда со «Снежным крабом»: 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день Груши в вине Время: 25 минут Порций: 5 Для груш: – 5 твердых груш; – 1 бутылка красного сухого или полусухого вина; – 2 апельсина; – 8 – 10 палочек гвоздики; – 3 палочки корицы; – 3 звездочки бадьяна; – 100 граммов сахара; – лимонный сок по вкусу. Взбитые сливки: – холодные сливки; – сахарная пудра; – щепотка корицы. Приготовление: Грушу приготовьте в казане или в кастрюле с красным вином, соком и цедрой апельсина, корицей, бадьяном и гвоздикой. Готовьте, пока груша не станет хорошего бордового цвета. Затем достаньте груши из казана, жидкость выпарите до состояния сиропа. Сливки взбейте с сахарной пудрой и корицей Подавайте груши теплыми или холодными со сливками и сиропом. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить манник «Зебра» по простому и быстрому рецепту. Поделитесь с друзьями