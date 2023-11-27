Еще не определились с тем, какой десерт подавать к рождественскому столу? У нас имеется одна интересная идея. Приготовьте пышные пончики с маком и сливовым повидлом, которые украсят ваш сладкий стол.

Особенным этот десерт сделает добавление одного лимона. Вам понадобится его сок и натертая на мелкую терку цедра. Благодаря использованию цитрусового во время замешивания теста пончики будут обладать насыщенным лимонным вкусом и ароматом.

Как приготовить воздушные пончики с маком и повидлом

Предлагаем вам сделать это лакомство сразу с двумя видами начинки. Возьмите мак и сливовое повидло. Кстати, джем может быть любого вкуса. Если вам не по душе слива, начините пончики любым другим повидлом (важно лишь, чтобы оно было густым).

Ингредиенты

Пшеничная мука1 кг Молоко700 мл Яичный желток4 шт. Сахар140 г Ванилин2 щеп. Соль1 ч. л. Дрожжи50 г Сливочное масло100 г Лимонная цедра10 г Лимонный сок2 ст. л. Подсолнечное масло по вкусу Мак100 г Сливовый джем по вкусу

Приготовление

Готовим тесто. В очень большую емкость просеиваем пшеничную муку. Всыпаем соль, ванилин и 120 г сахара. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты.В отдельную миску вливаем 600 мл теплого молока. Растворяем в нём прессованные дрожжи. Добавляем полученную смесь к сухим ингредиентам. Взбиваем яичные желтки. Также вводим их в основную массу. Хорошенько перемешиваем.Растапливаем сливочное масло. Добавляем его, сок и натертую цедру лимона ко всем соединенным ингредиентам. Замешиваем однородное тесто, которое легко отходит от стенок миски. Накрываем его полотенцем. Отправляем тесто в тепло на 2 часа. За это время дважды его обминаем. Готовим начинку. Помещаем мак в миску. Вливаем к нему 100 мл горячего молока. Хорошенько перемешиваем. Оставляем всё до остывания. Добавляем 1 ст. л. сливового повидла и оставшийся сахар. Перемешиваем до однородной массы.Смазываем рабочую поверхность небольшим количеством масла. Разделяем на ней тесто на 2 равные части, из каждой формируем шарики одинакового размера. Делаем из них лепешки. Выкладываем на одну половину заготовок из теста маковую начинку, на вторую — сливовое повидло. Скрепляем края. Формируем аккуратные круглые заготовки. Накрываем шарики с начинкой полотенцем. Оставляем их при комнатной температуре на 20 минут.Разогреваем казанчик с подсолнечным маслом. Обжариваем пончики в кипящем масле до золотистости со всех сторон. Выкладываем их на бумажное полотенце для удаления излишек масла.

Посыпаем этих золотистых красавцев сахарной пудрой и подаем их праздничному столу. К слову, такой десерт можно готовить не только на Рождество. Лимонные пончики с ароматной начинкой будут всегда кстати!