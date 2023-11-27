Продавались в каждой булочной по 10 копеек. Советские булочки с изюмом: тот самый рецепт

Про булочки с изюмом известно всем. Это пышная и мягкая сдоба внутри со сладким изюмом, который отлично сочетается с тестом.

Кажется, что булочки с изюмом существовали с давних времен. Однако, оказывается, такая выпечка появилась лишь в XIX веке. Причем изначально пекаря не поняли с его идеей булочек с изюмом.

Пекаря вызвал к себе генерал-губернатор с претензией, что в его булочке находится таракан. Булочник съел предъявленного таракана и сказал, что это был изюм.

После этой ситуации никто не придирался к булочкам с изюмом. Хотя некоторым людям эта выпечка казалась странной.

Все изменилось в Советское время. Тогда булочки с изюмом были на пике популярности. Приготовим домашние булочки с изюмом.

Ингредиенты для булочек с изюмом:

Молоко — 400 мл;

Дрожжи сухие — 8 г;

Сахар — 150 г;

Ванильный сахар — 3 г;

Мука — 700 г;

Яйца — 2 шт.;

Соль — щепотка;

Растительное масло — 4 ст.л.;

Сливочное масло — 80 г;

Изюм — 260 г.

Приготовление булочек с изюмом:

В теплое молоко высыпаем дрожжи, сахар и ванильный сахар, перемешиваем. Оставляем под крышкой опару на 15 минут.

Далее в опару разбиваем яйца, солим, взбиваем в дрожжах. Просеиваем в смесь муку частями, замешиваем тесто. Добавляем в тесто сливочное мягкое масло, вымешиваем руками на столе 7-8 минут, на столе посыпанном мукой

После замеса вливаем в тесто растительное масло, собираем в колобок. Оставляем колобок на 1,5 часа в тепле под крышкой, каждые 30 минут обминаем.

Изюм замачиваем, а затем высушиваем. Когда обминаем тесто в последний раз, высыпаем в него изюм, оставляем снова под крышкой.

Тесто снова вымешиваем и делим на колобки по 100 грамм каждый. Выкладываем булочки на противень с пергаментом, настаиваем под пленкой 40 минут.

Смазываем булочки смесью молока и яйца.

Выпекаем при 180 градусах 25-30 минут.

Изюм в булочках перед выпечкой лучше убрать вниз, чтобы он не горел. Получаются более ароматные пышные булочки с изюмом.