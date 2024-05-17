Понравится даже детям: рецепт запеканки из кабачков и картофеля

Кабачки и картофель под пармезаном — это вкусное вегетарианское блюдо, которое легко готовится из сезонных ингредиентов. И рецепт очень прост.

Такая запеканка, которая готовится слоями, как лазанья, прекрасно подходит в качестве второго блюда, а благодаря наличию яиц и сыра его можно подавать и в качестве основного блюда. Кабачки и картофель под пармезаном — это отличная идея подать на стол вкусное второе блюдо на основе овощей. Кабачки и молодой картофель сочетаются с яйцами и моцареллой в буйстве ароматов, усиленных листьями базилика. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Кабачки и картофель с пармезаном

Ингредиенты:

500 г кабачков;

500 г молодого картофеля;

400 г моцареллы;

100 г пармезана;

4 яйца;

1 пучок свежего базилика;

оливковое масло, соль, перец.

Чтобы приготовить кабачки и картофель под пармезаном, начните с овощей. Картофель очистите, нарежьте тонкими ломтиками и, чтобы он не почернел, погрузите его в миску, полную воды. Обрежьте кабачки, нарежьте их лентами и поджарьте пару минут на горячем гриле. Слейте воду с картофеля, затем взбейте в миске яйца со щепоткой соли и перца и нарежьте моцареллу кубиками.

Поместите пармезан в слегка смазанную маслом форму для запекания размером примерно 18х28 см. Начните с первого слоя картофеля, продолжите слоем кабачков и одним слоем моцареллы.

Посыпьте небольшим количеством пармезана и приправьте рваными листьями базилика. Сверху вылейте немного взбитых яиц, затем снова повторяйте слои, пока у вас не закончатся овощи. Закончите слоем моцареллы и пармезана.

Готовьте в разогретой до 180°С духовке 1 час 30 минут, включив гриль на последние 5 минут приготовления до получения золотистой корочки. Достаньте кабачки и картофель под пармезаном из духовки и дайте им постоять 10 минут перед подачей на стол.

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