Попробуете раз – будете готовить всегда: особый рецепт куриных голеней с кукурузой

Готовим куриные голени по-особенному / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– упаковка куриных голеней ТМ «Наша Ряба» (~1,1 кг) ;
– 4 кочана кукурузы;
– 100 грамм мягкого сливочного масла;
– 1 лимон;
– 6 зубчиков чеснока;
– 1 чайная ложка соли;
– пол чайной ложки черного перца;
– пол чайной ложки копченой паприки;
– несколько листиков базилика;
– другие специи по вкусу (смесь итальянских трав или розмарин).
Приготовление:
- Проколите голени с помощью ножа для лучшего проникновения сока и вкуса. Натрите мясо солью и черным перцем.
- Лимон вымойте, обсушите, разрежьте на 2 половины. Одну из них нарежьте на тонкие кружочки или полукруги. С другой половинки лимона натрите цедру и выдавите сок.
- Чеснок очистите и мелко нашинкуйте.
- В глубокой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок и чеснок. Добавьте специи по вкусу.
- Поместите голени в рукав для запекания. Полите их полученной смесью и равномерно распределите лимон по мясу.
- Разделите каждый кочан на несколько частей.
- Сливочное масло смешайте с измельченным базиликом, натертой цедрой лимона, копченой паприкой и солью. Полученным маринадом смажьте кусочки кукурузы.
- Поместите кукурузу у куриных голеней. Завяжите рукав на концах и проделайте несколько отверстий для вентиляции.
- Положите рукав с голеньми на противень для запекания и поставьте в предварительно разогретую духовку. Запекайте блюдо около 1 часа при 180 градусах Цельсия.
- Когда мясо приготовится, развяжите рукав и дайте блюду немного подрумяниться в духовке.
- Во время приготовления периодически поливайте голени своим соком для сохранения сочности.
Приятного аппетита!