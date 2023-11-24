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Попробуете раз – будете готовить всегда: особый рецепт куриных голеней с кукурузой

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Попробуете раз – будете готовить всегда: особый рецепт куриных голеней с кукурузой

Голени – один из самых популярных ингредиентов на наших столах. Ведь этот продукт быстро готовится, сочетается с множеством специй и гарниров, а потому действительно универсален.

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Но если кажется, что рецепты с таким популярным видом мяса как курятина уже не могут удивить, то рекомендуем попробовать лимонно-чесночные голени со сливочной кукурузой. Свежесть цитруса, пикантность чеснока и нежность куриного мяса смогут покорить всех за столом, рассказывает 24 Канал.

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Идеальный результат начинается с ингредиентов

Почему же следует выбирать именно куриные голени? Этому есть немало причин. В частности:

  • куриные голени – всегда удачный выбор, ведь это сочетание нежного мяса и хрустящей корочки;
  • продукт порционен, что существенно облегчает задачу в расчете количества голеней на всю семью;
  • а еще – их так удобно есть руками благодаря интересной форме голеней;
  • приготовление блюд с голеньми не доставляет мрака и хлопот, которые бы рецепт не выбрали.

Но для того чтобы вкус блюда был отличным, следует выбирать качественные продукты. Если речь о куриных голенях, то секрет успеха здесь прост – ТМ «Наша Ряба». Это проверенный и надежный производитель курятины, которому украинцы доверяют уже более 20 лет. Сегодня каждый второй в Украине покупает продукцию бренда, а его узнаваемость поражает – 98% знают о ТМ.

Поиски голеней от ТМ «Наша Ряба» не станут сложной задачей, ведь она всегда рядом. Продукция бренда представлена не только в сетях супермаркетов, но и около 1500 собственных и партнерских магазинах.

Что ж, с главным ингредиентом определились. А как приготовить куриные голени ТМ «Наша Ряба», чтобы было оригинально и вкусно – рассказываем в пошаговом рецепте.

Рецепт лимонно-чесночных голеней со сливочной кукурузой

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 7

Попробуете раз – будете готовить всегда: особый рецепт куриных голеней с кукурузой

Готовим куриные голени по-особенному / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– упаковка куриных голеней ТМ «Наша Ряба» (~1,1 кг) ;
– 4 кочана кукурузы;
– 100 грамм мягкого сливочного масла;
– 1 лимон;
– 6 зубчиков чеснока;
– 1 чайная ложка соли;
– пол чайной ложки черного перца;
– пол чайной ложки копченой паприки;
– несколько листиков базилика;
– другие специи по вкусу (смесь итальянских трав или розмарин).

Приготовление:

  1. Проколите голени с помощью ножа для лучшего проникновения сока и вкуса. Натрите мясо солью и черным перцем.
  2. Лимон вымойте, обсушите, разрежьте на 2 половины. Одну из них нарежьте на тонкие кружочки или полукруги. С другой половинки лимона натрите цедру и выдавите сок.
  3. Чеснок очистите и мелко нашинкуйте.
  4. В глубокой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок и чеснок. Добавьте специи по вкусу.
  5. Поместите голени в рукав для запекания. Полите их полученной смесью и равномерно распределите лимон по мясу.
  6. Разделите каждый кочан на несколько частей.
  7. Сливочное масло смешайте с измельченным базиликом, натертой цедрой лимона, копченой паприкой и солью. Полученным маринадом смажьте кусочки кукурузы.
  8. Поместите кукурузу у куриных голеней. Завяжите рукав на концах и проделайте несколько отверстий для вентиляции.
  9. Положите рукав с голеньми на противень для запекания и поставьте в предварительно разогретую духовку. Запекайте блюдо около 1 часа при 180 градусах Цельсия.
  10. Когда мясо приготовится, развяжите рукав и дайте блюду немного подрумяниться в духовке.
  11. Во время приготовления периодически поливайте голени своим соком для сохранения сочности.

Приятного аппетита!

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