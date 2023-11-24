Попробуете раз – будете готовить всегда: особый рецепт куриных голеней с кукурузой

Голени – один из самых популярных ингредиентов на наших столах. Ведь этот продукт быстро готовится, сочетается с множеством специй и гарниров, а потому действительно универсален.

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Но если кажется, что рецепты с таким популярным видом мяса как курятина уже не могут удивить, то рекомендуем попробовать лимонно-чесночные голени со сливочной кукурузой. Свежесть цитруса, пикантность чеснока и нежность куриного мяса смогут покорить всех за столом, рассказывает 24 Канал.

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Идеальный результат начинается с ингредиентов

Почему же следует выбирать именно куриные голени? Этому есть немало причин. В частности:

куриные голени – всегда удачный выбор, ведь это сочетание нежного мяса и хрустящей корочки;

продукт порционен, что существенно облегчает задачу в расчете количества голеней на всю семью;

а еще – их так удобно есть руками благодаря интересной форме голеней;

приготовление блюд с голеньми не доставляет мрака и хлопот, которые бы рецепт не выбрали.

Но для того чтобы вкус блюда был отличным, следует выбирать качественные продукты. Если речь о куриных голенях, то секрет успеха здесь прост – ТМ «Наша Ряба». Это проверенный и надежный производитель курятины, которому украинцы доверяют уже более 20 лет. Сегодня каждый второй в Украине покупает продукцию бренда, а его узнаваемость поражает – 98% знают о ТМ.

Поиски голеней от ТМ «Наша Ряба» не станут сложной задачей, ведь она всегда рядом. Продукция бренда представлена не только в сетях супермаркетов, но и около 1500 собственных и партнерских магазинах.

Что ж, с главным ингредиентом определились. А как приготовить куриные голени ТМ «Наша Ряба», чтобы было оригинально и вкусно – рассказываем в пошаговом рецепте.

Рецепт лимонно-чесночных голеней со сливочной кукурузой