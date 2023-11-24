Описание приготовления:

При выборе творога выбирайте продукт с максимально доступной вам жирностью. Шпинат можно использовать как замороженный, так и свежий. Если будете использовать свежий шпинат, то обжаривайте его в сливочном масле 3-4 минуты, не больше.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Шпинат / Молочные продукты / Творог / Зелень Блюдо: Горячие блюда / Равиоли / Блюда с начинкой География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Мука 200 Грамм (высший сорт)

Яйцо 2 Штуки

Оливковое масло 3 Ст. ложки

Соль 1 Чайная ложка (1/2 ч.л. — в тесто, 1/2 ч.л. — в начинку)

Творог 200 Грамм (5-9% жирности)

Шпинат замороженный 200 Грамм

Масло сливочное 40 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

243 ккал

Калорийность

5 г

Белки

18 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Равиоли с творогом и шпинатом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Сначала приготовьте тесто. В просторную миску просейте всю муку, добавьте соль, вбейте яйца и введите оливковое масло.

Замесите плотное, тугое тесто, которое не прилипает к рукам. При необходимости добавьте совсем немножко воды, но я не добавляла. Округлите тесто, оберните в пищевой полиэтилен и отправьте на полку холодильника на 30 минут.

Займитесь начинкой для равиолей. В сковороде на небольшом огне растопите сливочное масло и выложите замороженный шпинат. Сначала некоторое время следует выпаривать образовавшуюся жидкость, после чего размякший шпинат, помешивая лопаткой, обжарьте 3-4 минуты на среднем огне.

В миску выложите творог и разомните его вилкой, добавьте обжаренный шпинат, соль.

Перемешайте эти ингредиенты до получения однородной массы.

Достаньте тесто из холодильника. Для удобства раскатки общую массу теста разделите на несколько частей, я разделила на 3 части. Каждую часть теста раскатайте в тонкий (не толще 1 мм.) пласт.

Для формовки равиолей я использую в работе вот такую форму — это очень удобно.

Тонкий пласт теста поместите на форму и в каждую ячейку формы выложите примерно по чайной ложке начинки из творога и шпината.

Накройте вторым тонким пластом теста и несколько раз с усилием прокатайте скалкой так, чтобы проступили края будущих равиолей.

Вот так выглядят заготовки равиолей. Если у вас получилось больше, чем на одну порцию, то излишек можно заморозить в морозильной камере впрок.

В сотейнике доведите до кипения 1-2 литра воды и закиньте в активно кипящую воду партию приготовленных заготовок равиолей. Варите равиоли 7-8 минут.

Затем выловите шумовкой готовые равиоли, выложите в тарелку и подавайте к столу с любимым соусом.

Приятного аппетита!