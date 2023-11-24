Описание приготовления:
При выборе творога выбирайте продукт с максимально доступной вам жирностью. Шпинат можно использовать как замороженный, так и свежий. Если будете использовать свежий шпинат, то обжаривайте его в сливочном масле 3-4 минуты, не больше.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Шпинат / Молочные продукты / Творог / Зелень Блюдо: Горячие блюда / Равиоли / Блюда с начинкой География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Мука 200 Грамм (высший сорт)
- Яйцо 2 Штуки
- Оливковое масло 3 Ст. ложки
- Соль 1 Чайная ложка (1/2 ч.л. — в тесто, 1/2 ч.л. — в начинку)
- Творог 200 Грамм (5-9% жирности)
- Шпинат замороженный 200 Грамм
- Масло сливочное 40 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
243 ккал
Калорийность
5 г
Белки
18 г
Жиры
17 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Равиоли с творогом и шпинатом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Сначала приготовьте тесто. В просторную миску просейте всю муку, добавьте соль, вбейте яйца и введите оливковое масло.
Замесите плотное, тугое тесто, которое не прилипает к рукам. При необходимости добавьте совсем немножко воды, но я не добавляла. Округлите тесто, оберните в пищевой полиэтилен и отправьте на полку холодильника на 30 минут.
Займитесь начинкой для равиолей. В сковороде на небольшом огне растопите сливочное масло и выложите замороженный шпинат. Сначала некоторое время следует выпаривать образовавшуюся жидкость, после чего размякший шпинат, помешивая лопаткой, обжарьте 3-4 минуты на среднем огне.
В миску выложите творог и разомните его вилкой, добавьте обжаренный шпинат, соль.
Перемешайте эти ингредиенты до получения однородной массы.
Достаньте тесто из холодильника. Для удобства раскатки общую массу теста разделите на несколько частей, я разделила на 3 части. Каждую часть теста раскатайте в тонкий (не толще 1 мм.) пласт.
Для формовки равиолей я использую в работе вот такую форму — это очень удобно.
Тонкий пласт теста поместите на форму и в каждую ячейку формы выложите примерно по чайной ложке начинки из творога и шпината.
Накройте вторым тонким пластом теста и несколько раз с усилием прокатайте скалкой так, чтобы проступили края будущих равиолей.
Вот так выглядят заготовки равиолей. Если у вас получилось больше, чем на одну порцию, то излишек можно заморозить в морозильной камере впрок.
В сотейнике доведите до кипения 1-2 литра воды и закиньте в активно кипящую воду партию приготовленных заготовок равиолей. Варите равиоли 7-8 минут.
Затем выловите шумовкой готовые равиоли, выложите в тарелку и подавайте к столу с любимым соусом.
Приятного аппетита!