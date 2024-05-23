Пора солить щавель: нужно ли добавлять соль – борщ зимой будет невероятный

Щавель – это особый ингредиент, который у нас мгновенно ассоциируется с уникальным видом борща. Если немножко постараться, то можно сделать заготовку растения на целый год.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Щавель имеет не только особый кулинарный вкус, но и много полезных свойств. Неудивительно, что этот ингредиент получил популярность в украинской кухне.

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Для того чтобы наслаждаться жидкими блюдами с этим ингредиентом, не нужно долго хлопотать на кухне. Оказывается, есть рецепт, который не предусматривает даже дополнительных ингредиентов!

Как заготовить щавель на зиму

Все, что вам нужно, это щавель и вода. И все! И алгоритм действий вряд ли для кого-то будет сложным.

Щавель моем и выкладываем на бумажные полотенца. Он должен хорошо обсохнуть. После этого мелко его нарезаем и плотно утрамбовываем в чистую банку.

При желании к щавелю можно добавить немного укропа, если планируете готовить именно супы.

После этого нужно лишь залить в банку холодную кипяченую воду и закрыть крышкой. И все! Не нужно ни сахара, ни соли, ни стерилизации.

Как тогда щавель хранится? Все просто – благодаря собственной кислоте, которая содержится в зелени.

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