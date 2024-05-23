Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить коктейль водка с колой. Вместо кока-колы можно взять пепси или любой другой подобный напиток. Главное, чтобы в составе был сахар, а не его заменители — водка плохо сочетается с заменителями сахара. Вместо лимона можно взять лайм. Такой коктейль отлично подойдет для домашних вечеринок.
Блюдо: Напитки / Коктейли / Алкогольные
Состав / Ингредиенты:
- Кока-кола 150 Миллилитров
- Водка 50 Миллилитров
- Лед По вкусу (кубики)
- Лимон 1 Ломтик
Количество порций 1
Калорийность
84 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Коктейль водка с колой»
Подготовьте все ингредиенты. Колу и водку предварительно охладите несколько часов в холодильнике. Стакан желательно тоже брать охлажденный.
Насыпьте в стакан лед.
Влейте водку.
Затем тонкой струйкой влейте кока-колу.
Перемешайте коктейль трубочкой.
Перед подачей добавьте дольку лимона. Коктейль водка с колой готов.