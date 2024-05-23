Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить коктейль водка с колой. Вместо кока-колы можно взять пепси или любой другой подобный напиток. Главное, чтобы в составе был сахар, а не его заменители — водка плохо сочетается с заменителями сахара. Вместо лимона можно взять лайм. Такой коктейль отлично подойдет для домашних вечеринок.

Блюдо: Напитки / Коктейли / Алкогольные

Состав / Ингредиенты:

Кока-кола 150 Миллилитров

Водка 50 Миллилитров

Лед По вкусу (кубики)

Лимон 1 Ломтик

Количество порций 1

Калорийность

84 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Коктейль водка с колой»

Подготовьте все ингредиенты. Колу и водку предварительно охладите несколько часов в холодильнике. Стакан желательно тоже брать охлажденный.

Насыпьте в стакан лед.

Влейте водку.

Затем тонкой струйкой влейте кока-колу.

Перемешайте коктейль трубочкой.

Перед подачей добавьте дольку лимона. Коктейль водка с колой готов.