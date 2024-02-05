Порадуйте любимых: рецепт сытного и красивого салата «Валентин» (видео)

Вместо курицы для приготовления салата можно взять говядину или крабовые палочки. Чтобы блюдо было вкуснее, отправьте его на пару часов в холодильник.
День святого Валентина все ближе, и если вы хотите как-то особенно отметить его и порадовать любимого человека, приготовьте для него (или нее) салат «Валентин». Вкусный и сытный он станет выражением ваших чувств наряду с другими милыми подарками. Как его делать, показала в деталях кулинарный блогер Кристин Азизян.
Салат «Валентин»
Ингредиенты:
- отварная куриная грудка или говядина, (иногда этот салат готовят с крабовыми палочками);
- маринованные огурцы;
- шампиньоны, обжаренные с луком;
- зеленый горошек;
- отварные яйца – 2 шт.
Для заправки:
- сметана или греческий йогурт– 3-4 ст. л;
- горчица – 1 ч. л.(можно и больше добавить горчицы, на свой вкус);
- сок лимона – 1 ст. л;
- соль, перец по вкусу.
Если вы не на диете, то такой салат можно заправить и обычным майонезом.
Способ приготовления
Курицу отварить в подсоленной воде до готовности. Шампиньоны порезать и обжарить на сковороде с луком до готовности. Огурцы порезать соломкой или кубиками. Белки отделить от желтков, натереть их в разные тарелки.
На блюдо для салата положить кулинарное кольцо, смазать дно блюда заправкой. Первым слоем выложить курицу (говядину или крабовые палочки), смазать заправкой. Затем – огурцы и снова заправка. Затем выложить грибы с луком и смазать заправкой.
Далее выложить натертый желток, а затем в центр – горошек. Разровнять его, и белком сделать бортик по всему краю салата. Верх можно украсить зеленью.
Чтобы салат был вкуснее, отправьте его в холодильник на пару часов.
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