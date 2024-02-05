Мы с подружками еще по студенческой традиции каждую пятницу собираемся у меня дома. Общаемся, обсуждаем новости, смотрим фильм и, конечно, празднуем завершение рабочей недели. Пока мужья с детьми развлекаются сами по себе, мы активно пьем чай и закусываем домашними сладостями. Вместо калорийных десертов, как заботливая хозяйка, я обычно ставлю на стол полезный торт. Готовлю его по особому рецепту.

Как приготовить полезный торт из овсяных хлопьев

Поскольку овсяная каша всегда присутствует в моём рационе, пара запасных упаковок хлопьев всегда найдется на верхней полке кухонного шкафчика. И примерно раз в неделю я пускаю их не по назначению. К примеру, готовлю потрясающее диетическое печенье или торт. О последнем сегодня и зайдет речь.

Ингредиенты

Овсяные хлопья1,5 стак. Творог200 г Йогурт2 ст. л. Молоко0,5 стак. Яблоко3 шт. Яйцо1 шт. Сахар1 ч. л. Разрыхлитель10 г Корица0,5 ч. л. Изюм50 г Грецкие орехи80 г

Приготовление

Начнем приготовления торта с коржей. Крупные овсяные хлопья пересыпьте в миску и залейте молоком комнатной температуры. Оставьте их размокать на 20 минут. В это время взбейте блендером творог с йогуртом без добавок. Яблоки вымойте и очистите от кожуры и сердцевин. Мякоть нарежьте небольшими кусочками. Когда хлопья полностью размякнут, добавьте к ним в миску яблоки. Тоже взбейте ингредиенты блендером до однородности. Затем введите с эту массу яйца, сахар, разрыхлитель и корицу. Перемешайте до однородной консистенции и оставьте еще на 10 минут постоять. Тем временем промойте изюм и залейте его кипятком. Орехи порубите на мелкие кусочки и подсушите на сухой сковороде. Выпекаем коржи. На хорошо разогретую сковороду капните немного масла и вылейте половник овсяного теста. Разравняйте его лопаткой и жарьте по 3 минуты с обеих сторон. Из данного количества теста у меня получилось 5 лепешек.Формируем торт. На тарелку поставьте корж, смажьте его творожной массой, посыпьте изюмом. На него выложите второй корж. Повторяйте процедуру, пока у вас не закончатся коржи.

Теперь дело остается за малым. Верхний корж и края торта рекомендую смазать остатками творожной массы и посыпать орешками. Готовый десерт уберите в холодильник на 2 часа для пропитки. А затем нарезайте его на кусочки и подавайте блюдо к столу. Ваши подружки будут в восторге от такого вкусного и низкокалорийного дополнения к чаю!