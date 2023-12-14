Чтобы приготовить вкусную домашнюю лазанью не хуже, чем от итальянского шефа, не обязательно упархивать над тестом и начинкой полдня. Вам понадобится пара листов лаваша, 1 кг фарша, несколько видов овощей и набор продуктов на соус бешамель. Без него не обойтись! Порционная лазанья из лаваша будет готова уже спустя час.

Кстати, это лишь один из гениальных способов заменить лавашем тесто в каком-то классическом блюде. Обязательно попробуйте интерпретацию греческого пирога-улитки, если еще не доводилось готовить! А я пока остановлюсь на итальянской кухне.

Как приготовить закуску для всей семьи: порционная лазанья из лаваша

Для приготовления лазаньи из данного количества ингредиентов вам понадобится форма с приблизительным диаметром 17 на 25 см. Важно, чтобы при запекании порции лазаньи не качали друг к другу. Иначе они могут прилипнуть.

Ингредиенты

Лаваш3 шт. Свиной фарш500 г Говяжий фарш500 г Лук200 г Чеснок6 зуб. Болгарский перец2 шт. Сельдерей1 шт. Томатный соус200 г Моцарелла300 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Молоко500 мл Сливочное масло30 г Пшеничная мука30 г Мускатный орех щеп.

Приготовление

Первым делом приготовим начинку для лазаньи. На сковороде разогрейте растительное масло. К нему добавьте лук кубиком и рубленый чеснок. Пассируйте пару минут до легкой золотистости. Далее пересыпьте в сковороду фарш. Готовьте еще минут 6 до полуготовности. К фаршу пересыпьте нарезанные кубиком сладкий перец и стебель сельдерея кубиком. Посолите, поперчите и перемешайте. Готовьте 4 минуты. Перелейте в сковороду томатный соус (или кетчуп, или разведенную томатную пасту). Помешивая, тушите минуты 3. Выключите огонь. Приготовьте соус. Для этого растопите сливочное масло в сотейнике с толстым дном. 2 минуты обжарьте в нём муку. Далее постепенно влейте горячее молоко и интенсивно помешивайте венчиком. Варите соус до загустения. На это уйдет около 5 минут. Теперь снимите его с огня, добавьте по щепотке соли и мускатного ореха. На лист лаваша выложите готовый фарш. Сверху присыпьте его моцареллой. Сверните рулет и нарежьте его на порционные кусочки. Форму для запекания перемажьте соусом. Выложите заготовки, их тоже смажьте соусом. Сверху пересыпьте ленивую лазанью сыром, отправьте ее в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Режим верх-низ. Как только сверху образуется румяная корочка, лазанью можно доставать.

Вот как просто и без лишних трат приготовить вкусную домашнюю лазанью со смешанным фаршем и соусом бешамель. Очень удобно, что ее не нужно нарезать после запекания: лаваш не разваливается и начинка не выпадает. Всё держится плотно, а внутри — сочно. Приятного аппетита!