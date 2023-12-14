Перемешайте яйцо с мандарином, и вы удивитесь вкусу. Нежный мандариновый кекс

В Древнем Риме существовала очень популярная выпечка — предок кекса. Этот вид выпечки создавался в основном для знати, так как для обычного человека был слишком дорогим удовольствием. Для приготовления римского кекса были задействованы различные сухофрукты, гранат, орехи и другие фрукты. Тесто отличалось от того, что мы имеем сейчас. Однако, нельзя сказать, что тесто для римских кексов было плохим. Ячменную массу с сухофруктами покупали буквально все высшие слои общества.

Сейчас из кексов тоже сделали культ. В частности актуальность выпечки возрастает перед Рождеством.

Приготовим домашний рождественский мандариновый кекс.

Ингредиенты для мандаринового кекса:

мандарины — 400 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 60 г;

дрожжи — ч.л.;

мука — 550 г;

сливочное масло — 20 г.

Приготовление мандаринового кекса:

Смешиваем в миске мандарины с яйцами, сахаром и дрожжами, тщательно взбиваем погружным блендером. Через мелкое сито пропускаем массу из мандаринов и яиц, оставляем мякиш на сите.

В жидкость из мандаринов и яиц просеиваем частями муку, замешиваем тесто. Вливаем в тесто растопленное сливочное масло и продолжаем вымешивать слегка липкое тесто.

Выкладываем тесто на стол, смазанный растительным маслом. Формируем крупную колбаску из теста и делим на 6 равных частей. Смазываем форму для выпечки сливочным маслом.

Формируем колобки из теста, кладем в форму и накрываем ее пищевой пленкой и полотенцем.

Оставляем тесто на расстойку на 20 минут.

Смазываем кекс желтком и выпекаем при 170 градусах полчаса.

Этот мандариновый кекс получается невероятно мягким и ароматным.

По желанию его можно посыпать сахарной пудрой.