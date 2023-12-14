Перемешайте яйцо с мандарином, и вы удивитесь вкусу. Нежный мандариновый кекс

В Древнем Риме существовала очень популярная выпечка — предок кекса. Этот вид выпечки создавался в основном для знати, так как для обычного человека был слишком дорогим удовольствием. Для приготовления римского кекса были задействованы различные сухофрукты, гранат, орехи и другие фрукты. Тесто отличалось от того, что мы имеем сейчас. Однако, нельзя сказать, что тесто для римских кексов было плохим. Ячменную массу с сухофруктами покупали буквально все высшие слои общества.
Сейчас из кексов тоже сделали культ. В частности актуальность выпечки возрастает перед Рождеством.
Приготовим домашний рождественский мандариновый кекс.
Ингредиенты для мандаринового кекса:
- мандарины — 400 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 60 г;
- дрожжи — ч.л.;
- мука — 550 г;
- сливочное масло — 20 г.
Приготовление мандаринового кекса:
Смешиваем в миске мандарины с яйцами, сахаром и дрожжами, тщательно взбиваем погружным блендером. Через мелкое сито пропускаем массу из мандаринов и яиц, оставляем мякиш на сите.
В жидкость из мандаринов и яиц просеиваем частями муку, замешиваем тесто. Вливаем в тесто растопленное сливочное масло и продолжаем вымешивать слегка липкое тесто.
Выкладываем тесто на стол, смазанный растительным маслом. Формируем крупную колбаску из теста и делим на 6 равных частей. Смазываем форму для выпечки сливочным маслом.
Формируем колобки из теста, кладем в форму и накрываем ее пищевой пленкой и полотенцем.
Оставляем тесто на расстойку на 20 минут.
Смазываем кекс желтком и выпекаем при 170 градусах полчаса.
Этот мандариновый кекс получается невероятно мягким и ароматным.
По желанию его можно посыпать сахарной пудрой.