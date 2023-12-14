5 минут – и готово: вкуснейший салат, который легко готовить – ингредиенты есть у каждого дома

Вкусный и праздничный салат приготовить очень просто. Кроме того, он может быть очень полезным, ведь даже майонез покупать не придется.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вместо колбасы или крабовых палочек возьмите обычный куриный фарш. Сочные маленькие фрикадельки прекрасно дополнят яйца и листья салата.

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Рецепт вкусного салата с митболами

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов куриного фарша;

– 1 – 2 чайные ложки соли;

– 3 яйца;

– 150 граммов консервированной кукурузы;

– 100 граммов микса салата;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка бальзамического уксуса.

Приготовление:

Добавьте в фарш 1 – 2 чайные ложки соли, поперчите по вашему вкусу и сформируйте 30 маленьких шариков. Обжарьте их на разогретой сковороде с растительным маслом. Отварите 3 яйца в течение 9 минут после закипания воды. Охладите их, после чего почистьте и нарежьте. В миску положите обжаренные митболы, добавьте нарезанные яйца, 150 граммов консервированной кукурузы, 100 граммов микса салата, 2 столовые ложки оливкового масла и 1 столовую ложку бальзамического уксуса. Перемешайте салат и сразу же подавайте к столу.

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