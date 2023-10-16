ГлавнаяРецептыПоследние в сезоне: фаршируем томаты от бабушки Мишель Последние в сезоне: фаршируем томаты от бабушки Мишель На чтение: 2 минуты Мы привыкли фаршировать сладкие перцы или даже кабачки, а что если мы попробуем приготовить так томаты? Вкусно, пальчики оближете! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Фаршированные помидоры, или как их называет автор рецепта Оля Мартыновская: томаты бабушки Мишель – это сытное блюдо родом из Франции. Их можно готовить с добавлением фарша из свинины или говядины, с вареными яйцами и мякотью белого хлеба или другими любимыми продуктами. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Вам может показаться, что это банально просто, но не торопитесь. Это та самая гениальная простота, которая в результате удивит вас вкусом, ароматом и доставит немало наслаждения с первой ложки. Рецепт фаршированных томатов Время: 65 минут Порции: 6 Ингредиенты: – 6 томатов; – лопатка ягненка, или свинина; – 4 ломтика бекона; – репчатый лук; – кинза; – зерна кориандра; – вяленые томаты; — сливочное масло; – соль; — зеленый лук. Приготовление: Берем большие томаты, срезаем попки, чтобы они были устойчивыми. Также срезаем шляпки на пол сантиметра. Достаем мякоть, но не выбрасываем ее. Берем лопатку ягненка, или другой кусок мяса с жиром. Добавляем жареный бекон и перекручим все на мясорубке. Тушим фарш с беконом вместе с луком на сливочном масле. Она придает сладковатому, нежности и сочному блюду. Нарезаем еще кинзы и добавляем перетертые зерна кориандра, зеленого лучка. Сдабриваем вялеными томатами, солью и перцем. Смешиваем все с серединками, которые мы удалили из овощей и начиняем томаты. Закрываем крышками томатов и выпекаем все противень при 190 градусов 35 – 40 минут. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить цветную капусту в кляре на обед. Поделитесь с друзьями