Фрикадельки в сметанном соусе: рецепт вкусной добавки к ужину

Вместо сметаны для приготовления таких фрикаделек можно использовать сливки.

Мясные фрикадельки в сметанном соусе идеально подойдут в качестве добавки к гарниру на ужин. Как приготовить такое блюдо, чтобы порадовать себя и близких, рассказала в Instagram кулинарный блогер Кристина. Фрикадельки по этому рецепту получаются вкусными и очень сытными.

Фрикадельки в сметанном соусе

Ингредиенты:

фарш куриный/измельченное куриное филе – 400 гр. Можно взять говяжий;

яйцо – 1 шт;

панировочные сухари – 20 гр;

лук – 1/2 шт;

чеснок – 2 зубчика;

соль, перец, специи для курицы – по вкусу;

сметана – 5 ст. л (можно заменить на сливки);

вода – 200-250 мл;

лук – 1 шт;

морковь – 1/2 шт;

перец сладкий – 1/2 шт;

соль, сахар, перец, специи для курицы, немного карри – по вкусу;

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать куриный фарш, яйцо, натертые на терку или пропущенные через мясорубку лук и чеснок, панировочные сухари, соль и специи. Сформировать фрикадельки. Чтобы они лучше держали форму при жарке, можно положить их минут на 20 в морозилку.

Обжарить до готовности на растительном масле, постоянно помешивая, пока они не покроются румяной корочкой со всех сторон. Убрать фрикадельки в сторону.

На этой же сковородке обжарить лук, тертую морковь и сладкий перец, предварительно очищенный от семян и порезанный мелкими кубиками или полосками.

Когда овощи станут золотистыми, добавить муку, смешанную с водой сметану или сливки и специи, а затем туда же выложить фрикадельки, потушить до готовности несколько минут. При подаче их можно посыпать рубленной зеленью.

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