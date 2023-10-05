Как нельзя готовить плов: рис превратится в неаппетитную кашу

Плов считается одним из вкуснейших блюд, которые можно приготовить из риса.

Однако всего несколько ошибок во время готовки могут превратить ароматный плов в неаппетитную кашу.

Типичные ошибки при приготовлении плова

Опытные хозяйки никогда не совершают следующих ошибок.

Опубликовано: 05.10.2023 14:53

Не используют все сорта риса подряд. Плов получится вкусным и рассыпчатым, только если он приготовлен из риса басмати, жасмин или девзира, обладающих способностью впитывать именно столько воды, сколько нужно.

Обязательно замачивают рис перед приготовлением. Но при этом никогда не заливают его кипятком!

Не готовят рис в неправильной посуде. Тонкостенные кастрюли и сковороды совершенно не подходят для плова.

Не перемешивают плов во время приготовления. Рис считается готовым, когда впитает в себя всю воду.

Соблюдают пропорции. Строгое соблюдение пропорций, то есть на 1 килограмм риса должен приходится 1 килограмм мяса, воды должно быть в 2 раза больше риса и т.д. — та рецептура, которой стоит следовать, если вы не хотите получить клейкую кашу.