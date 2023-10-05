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Как нельзя готовить плов: рис превратится в неаппетитную кашу

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Как нельзя готовить плов: рис превратится в неаппетитную кашу

Плов считается одним из вкуснейших блюд, которые можно приготовить из риса. 

Однако всего несколько ошибок во время готовки могут превратить ароматный плов в неаппетитную кашу.

Типичные ошибки при приготовлении плова

Опытные хозяйки никогда не совершают следующих ошибок.

  • Опубликовано: 05.10.2023 14:53

    • Не используют все сорта риса подряд. Плов получится вкусным и рассыпчатым, только если он приготовлен из риса басмати, жасмин или девзира, обладающих способностью впитывать именно столько воды, сколько нужно.

    Как нельзя готовить плов: рис превратится в неаппетитную кашу

    Обязательно замачивают рис перед приготовлением. Но при этом никогда не заливают его кипятком!

    Не готовят рис в неправильной посуде. Тонкостенные кастрюли и сковороды совершенно не подходят для плова.

    Не перемешивают плов во время приготовления. Рис считается готовым, когда впитает в себя всю воду. 

    Соблюдают пропорции. Строгое соблюдение пропорций, то есть на 1 килограмм риса должен приходится 1 килограмм мяса, воды должно быть в 2 раза больше риса и т.д. — та рецептура, которой стоит следовать, если вы не хотите получить клейкую кашу.

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