Постный «Оливье»: рецепт любимого салата с новым вкусом

Несмотря на то, что в салате нет колбасы или мяса, он получается очень сытным и вкусным.

Поскольку продолжается Великий пост, постные блюда в этот период особенно востребованы среди тех, кто его придерживается. Рекомендуем вам приготовить постный салат «Оливье» по рецепту кулинарного блогера Дарьи Дарико. Попробуйте это необычное блюдо и оцените его яркий и насыщенный вкус.

Постный салат «Оливье»

Ингредиенты:

шампиньоны – 200-250 гр;

картофель – 3-4 шт;

большая морковь – 1 шт;

соленые огурцы – 3-4 шт;

свежий огурец – 1 шт;

консервированный горошек – 4 ст. л;

укроп – 1/2 пучка;

растительное масло – 1 ст. л;

соль, перец.

Для постного майонеза:

аквафаба (жидкость из-под консервированного горошка) – 50 мл;

масло – 200 мл;

лимонный сок – 1-2 ч. л;

сахар – 1/2 ч. л;

горчица – 1 ч. л;

соль – щепотка.

Способ приготовления:

Картофель и морковь отварить до готовности, остудить, почистить и порезать мелкими кубиками. Огурцы (свежий и соленые) порезать так же, зелень мелко порубить, все сложить в глубокую посуду.

Грибы порезать, обжарить на растительном масле до готовности, остудить, добавить к остальным ингредиентам, перемешать.

Все ингредиенты для майонеза смешать и взбить блендером. Полученной массой заправить салат, добавив соль и перец по вкусу.

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