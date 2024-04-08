Постный «Оливье»: рецепт любимого салата с новым вкусом

Несмотря на то, что в салате нет колбасы или мяса, он получается очень сытным и вкусным.
Поскольку продолжается Великий пост, постные блюда в этот период особенно востребованы среди тех, кто его придерживается. Рекомендуем вам приготовить постный салат «Оливье» по рецепту кулинарного блогера Дарьи Дарико. Попробуйте это необычное блюдо и оцените его яркий и насыщенный вкус.
Постный салат «Оливье»
Ингредиенты:
- шампиньоны – 200-250 гр;
- картофель – 3-4 шт;
- большая морковь – 1 шт;
- соленые огурцы – 3-4 шт;
- свежий огурец – 1 шт;
- консервированный горошек – 4 ст. л;
- укроп – 1/2 пучка;
- растительное масло – 1 ст. л;
- соль, перец.
Для постного майонеза:
- аквафаба (жидкость из-под консервированного горошка) – 50 мл;
- масло – 200 мл;
- лимонный сок – 1-2 ч. л;
- сахар – 1/2 ч. л;
- горчица – 1 ч. л;
- соль – щепотка.
Способ приготовления:
Картофель и морковь отварить до готовности, остудить, почистить и порезать мелкими кубиками. Огурцы (свежий и соленые) порезать так же, зелень мелко порубить, все сложить в глубокую посуду.
Грибы порезать, обжарить на растительном масле до готовности, остудить, добавить к остальным ингредиентам, перемешать.
Все ингредиенты для майонеза смешать и взбить блендером. Полученной массой заправить салат, добавив соль и перец по вкусу.
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