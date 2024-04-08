ГлавнаяРецептыСвежесть на тарелке: из чего приготовить весенний салат Свежесть на тарелке: из чего приготовить весенний салат На чтение: 1 минута Весна всегда ассоциируется со свежестью, а этот салат точно не оставит вас равнодушными. Это блюдо идеально подходит для легкого обеда или как сопровождение к основному блюду. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот салат – это не просто сочетание свежих ингредиентов, он имеет еще и непревзойденный вкус. А готовится всего за несколько простых шагов! Интересно 4 рецепта с сельдью ТМ «Водный Мир», от которых все будут в восторге Весенний салат Время: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 300 грамм помидоров черри; – 1 огурец; – 1 пучок редиса; – полпучка петрушки; – 7 столовых ложек оливкового масла; – 3 столовые ложки лимонного сока; – 1 чайная ложка прованских трав; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Смешайте в миске оливковое масло, лимонный сок и прованские травы. Помидоры разрежьте пополам, огурец и редьку нарежьте кружочками. Все ингредиенты поместить в миску и полить приготовленной ранее заправкой. Весенний салат из редиса перед подачей посыпьте петрушкой. Как выбрать свежий редис При выборе редиса выберите те, что имеют твердые и гладкие корнеплоды. Они должны быть твердые на ощупь, без признаков дряблости или мягкости. Если редис продается с листьями, проверьте, свежие ли они и зеленые. Также будет очень вкусно: как приготовить салат с айсбергом. Поделитесь с друзьями