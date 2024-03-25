Постный пирог с грибами: рецепт вкусной выпечки

Постный пирог с грибами подойдет, если вы соблюдаете Великий пост. И он чем-то напоминает пиццу.
Открытый пирог с грибами можно готовить в любое время. И он получается очень вкусным. И рецепт теста можно использовать и для приготовления другой выпечки. Рецептом поделились на сайте Baking-Academy.
Пирог с грибами
Ингредиенты:
Для начинки:
- 400–500 г шампиньонов;
- 2 большие луковицы;
- 1 небольшой пучок зеленого лука;
- 3–4 зубчика чеснока;
- оливковое масло;
- 1 ч. л. сладкой молотой паприки;
- свежемолотый черный перец.
Для теста:
- 400 г муки;
- 2,5 г сухих дрожжей;
- 1 ч. л. сахара;
- 1 ч. л. соли;
- оливковое масло 10 г.
Тесто нужно приготовить заранее. Ему нужно будет постоять до нужной консистенции. Смешайте муку с дрожжами, солью и сахаром. Влейте 250 мл чуть теплой воды и 2 ст. л. оливкового масла, быстро перемешайте.
Смажьте маслом рабочую поверхность и руки. Выложите на рабочую поверхность и растяните до приблизительного прямоугольника. А потом сложите пополам.
Точно также сложите тесто для пирога еще три раза, вытягивая сначала противоположную его сторону, а потом боковые. Дайте тесту полежать 10–15 мин. и повторите складывание. Повторите всю процедуру дважды. А затем положите тесто в промасленный пакет, закрутите конец пакета и уложите его в холодильник на сутки.
Разогрейте духовку и два противня в ней до 220°С. Смажьте руки и рабочую поверхность маслом. Выложите тесто для пирога с грибами, разделите пополам, скатайте в два шара, накройте пленкой и дайте подойти около часа.
Для начинки пирога нарежьте грибы. Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок. Мелко нарежьте зеленый лук.
Нагрейте в большой сковороде масло, положите лук и чеснок и обжарьте, пока не выпарится жидкость. Приправьте паприкой и зеленым луком, посолите и поперчите. Остудите начинку.
Растяните каждый шар теста для пирога с грибами в лепешку. Выньте по одному горячие противни, выложите лепешки по одной, на лепешки выложите грибную начинку и распределите ровным слоем. Выпекайте 10 минут. Подавайте пироги с грибами, сбрызнув оливковым маслом.
Можно добавить в начинку лесные грибы для аромата.
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