Как приготовить салат из квашеной капусты: простой рецепт от повара

Представляем рецепт овощного салата из квашеной капусты с колбасой и брынзой.
Благодаря квашенной и свежей капусте этот салат содержит большое количество полезных для нашего организма витаминов.
Для приготовления этого овощного салата, нам понадобиться:
Свежая капуста – 300 г;
квашеная капуста – 200 г;
2 огурца;
сыр брынза – 150 г;
колбаса – 200 г (я брала копченую, можете любую);
обезжиренный майонез;
растительное масло – 1 ст. ложка;
зелень – зеленый лук, укроп.
Приготовление салата
Готовится салат очень просто. Нашинковать зеленую капусту. Добавить квашеной капусты, рассказывает Архипова Юлия.
Порезать огурцы и колбаску на мелкие кубики.
Брынзу также необходимо разрезать на маленькие кубики. Так как данный салат содержит брынзу, лучше его не солить.
В конце, когда салат будет приготовлен, определите, нужно ли его подсаливать. Как правило, салаты содержащие брынзу солить не надо.
Измельчаем зелень (зелень берете любую: зеленый лук, укроп, петрушку и пр.).
Добавляем столовую ложку растительного масла и немного майонеза. Все перемешиваем.
Наш витаминный овощной салат из квашеной капусты приготовлен!
Ранее врач рассказал, когда лучше пить кефир.
Проверено редакцией