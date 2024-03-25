Как приготовить салат из квашеной капусты: простой рецепт от повара

Представляем рецепт овощного салата из квашеной капусты с колбасой и брынзой.

Благодаря квашенной и свежей капусте этот салат содержит большое количество полезных для нашего организма витаминов.

Для приготовления этого овощного салата, нам понадобиться:

Свежая капуста – 300 г;

квашеная капуста – 200 г;

2 огурца;

сыр брынза – 150 г;

колбаса – 200 г (я брала копченую, можете любую);

обезжиренный майонез;

растительное масло – 1 ст. ложка;

зелень – зеленый лук, укроп.

Приготовление салата

Готовится салат очень просто. Нашинковать зеленую капусту. Добавить квашеной капусты, рассказывает Архипова Юлия.

Порезать огурцы и колбаску на мелкие кубики.

Брынзу также необходимо разрезать на маленькие кубики. Так как данный салат содержит брынзу, лучше его не солить.

В конце, когда салат будет приготовлен, определите, нужно ли его подсаливать. Как правило, салаты содержащие брынзу солить не надо.

Измельчаем зелень (зелень берете любую: зеленый лук, укроп, петрушку и пр.).

Добавляем столовую ложку растительного масла и немного майонеза. Все перемешиваем.

Наш витаминный овощной салат из квашеной капусты приготовлен!

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Проверено редакцией