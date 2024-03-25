С появлением нового iPhone 15 предыдущие модели не потеряли своей актуальности. Хотя бы потому, что отличаются широким полезным функционалом и высоким качеством сборки и каждого отдельного элемента.

Если вы хотите купить Айфон 14 Плюс в Одессе, стоит рассмотреть все основные его преимущества и сравнить с похожей версией – iPhone 14. Это позволит окончательно понять, насколько практичным и удобным смартфон будет именно для вас.

Давайте рассмотрим, какое качество экранаiPhone в новых моделях, какими размерами отличается Айфон Плюс от обычной 14 модели.

Модельный ряд Айфон 14 Плюс

Чем iPhone 14 отличается от iPhone 14 Plus

На iPhone 14 и 14 Плюс сегодня часто действуют акции и скидки, позволяющие купить смартфон ещё более выгодно. Особенно такие предложения стали часто появляться с выходом на рынок новой линейки.

При этом всё ещё iPhone 14 iPhone 14 Plus являются одинаково топовыми смартфонами и действительно лучшим выбором как для базового использования телефона, так и для работы, игр и так далее. Начинка iPhone 14 и iPhone 14 Plus во многом похожа. По сравнению с предыдущей версией (iPhone 13) производители заметно усовершенствовали ряд функций, в том числе чипсет. А также проработали качество фото и видеосъёмки, улучшив его в несколько раз.

Однако разница между этими моделями также существует:

iPhone 14 имеет диагональ экрана 6,1 дюйм. В то время как у модели 14 Плюс этот показатель чуть больше и составляет 6,7 дюймов. Стоимость iPhone 14 чуть более выгодна по сравнению с ценой модели 14 Плюс. Из-за больших размеров iPhone 14 Plus будет весить чуть больше по сравнению с 14 Айфоном. Это может сделать телефон менее практичным, если вы не любите габаритные и тяжёлые гаджеты.

Разница в диагонали экрана между Афон 14 и Айфон 14 Плюс

Во всех остальных показателях: цветовой палитре, качестве фотокамеры, объёме памяти, частоте обновления экрана эти две модели абсолютно идентичны.

IPhone 14 Plus: сколько дюймов в смартфоне

Мы уже упоминали о том, что диагональ дисплея в iPhone 14 Plus составляет 6,7 дюймов. Если переводить этот показатель в сантиметры, диагональ смартфона составит 17 см. Именно благодаря таким увеличенным показателям по сравнению с iPhone 14 данная модель считается более практичной не только для повседневного использования мобильного телефона (совершения звонков, приёма или отправления сообщений), но и для работы.

Высокое качество картинки на Айфон 14 Плюс

Вы сможете с большим удобством:

редактировать фото или видео, обрабатывать другие виды контента;

играть – чем больше экран, тем лучше вы сможете погрузиться в мобильную игру;

смотреть видеоролики и фильмы.

Сколько герц в iPhone 14 Plus

Частота обновления экрана – важный показатель, демонстрирующий, насколько быстро будет меняться изображение на экране и сможете ли вы получить максимально качественное видео без подвисаний. В модели iPhone 14 Plus 60 Гц. При этом сам дисплей максимально высокого качества. И, несмотря на довольно скромные показатели частоты обновления экрана, картинка получается максимально чёткой.

Если хотите получить больший показателей частоты обновления экрана, присмотритесь к модели iPhone 14 Pro Max. Данный смартфон отличается быстрым обновлением экрана с частотой в 120 Гц.

Как видите, между двумя этими моделями: iPhone 14 и iPhone 14 Plus разница кроется главным образом в диагонали экрана. Все остальные заводские характеристики в большинстве случаев идентичны. Поэтому выбирайте подходящую модель, отталкиваясь в первую очередь от того, как именно вы планируете использовать смартфон. Если исключительно для звонков и скроллинга новостей в интернете, можно не заморачиваться с большим размером экрана. А вот если планируете работать, играть или смотреть фильмы на смартфоне, наилучшим решением станет iPhone 14 Plus.